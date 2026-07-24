يستعد آرتش مانينغ لعام 2026 الضخم: مدرب تكساس ستيف سركيسيان

تلقى لاعب الوسط في تكساس آرتش مانينغ الكثير من الانتقادات الموسم الماضي وسط موسمه الأول المرتقب كبداية في أوستن.

لكن المدرب ستيف سركيسيان يرى أن التجارب والمحن التي مر بها مانينغ هي حجر الأساس لموسم 2026.

وقال سركيسيان خلال الأيام الإعلامية للجنة الأوراق المالية والبورصة يوم الخميس، وفقًا لصحيفة The Athletic: “ما مر به من المحتمل أن يذيب أو يدمر 99 بالمائة من الأشخاص الذين كانوا في حذائه”. “في الوقت الحالي، هو لاعب خطير للغاية لأنه تعلم الكثير من الموسم الماضي، وهو محاط ببعض اللاعبين الجيدين. أعتقد أنه رجل يستعد لموسم حافل”.

خضع مانينغ لعملية جراحية في قدمه في الشتاء، وبمجرد أن تم السماح له بالعودة هذا الربيع، بدأ العمل مع لاعبي الظهير والمستقبلات.

كان لاعب الوسط يعمل أيضًا على لعبته ذات الياردات القصيرة، والتي اعترف للصحفيين بأنها “ليست جيدة جدًا” عندما تم رفع إحصائيته البالغة 56.3 نسبة إنجاز في التمريرات بين 0 و 10 ياردات يوم الخميس.

تحسن مانينغ خلال مبارياته الست الأخيرة في موسم 2025 بعد بداية صعبة، حيث ألقى 14 تمريرة هبوط واعتراضين فقط.

ما ساعد مانينغ هو وضع كل شيء في نصابه الصحيح.

قال مانينغ يوم الخميس، وفقًا لشبكة ESPN: “لقد كنت غاضبًا من نفسي”. “أتساءل، لماذا لا ألعب بشكل جيد؟ ليس من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو. لقد خذلت نفسي. لقد خذلت الفريق والمشجعين. وكان الأمر صعبًا بالتأكيد، لكنني أعتقد أنه لا يوجد شيء يمكنك القيام به إلى جانب الاستمرار في محاولة التحسن والعمل الجاد وتجاوز الأمر. وكنت أعلم أنني سأتجاوز ذلك. لقد استغرق الأمر بعض الوقت.”

هذا الموسم، ستستمر كل الأنظار منصبة على مانينغ، لكن يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا مستعد لذلك.

حصل على فرصته الأولى لتجميع كل شيء معًا ضد ولاية تكساس في 5 سبتمبر.