يستعد اتحاد كرة القدم الأميركي لتعيين مسؤولين بديلين مع وصول مفاوضات CBA إلى طريق مسدود

يستعد اتحاد كرة القدم الأميركي لتوظيف حكام بدلاء للموسم المقبل حيث لا تزال المحادثات بين الدوري واتحاد حكام اتحاد كرة القدم الأميركي بشأن اتفاقية مفاوضة جماعية جديدة في طريق مسدود، مع انتهاء صلاحية اتفاقية CBA الحالية في الأشهر المقبلة.

في الواقع، أعطى الدوري بالفعل الضوء الأخضر للموظفين لبدء تعيين وتأهيل الحكام البديلين خلال الأسابيع المقبلة، حسبما ذكرت شبكة ESPN ليلة الأحد.

وقال مصدر في الدوري للمنفذ إن التقرير الجديد لا يرسم صورة مفعمة بالأمل للجانبين للتوصل إلى اتفاق قبل انتهاء صلاحية CBA في 31 مايو ويقال إن مالكي اتحاد كرة القدم الأميركي “منزعجون من أن هذه المفاوضات كانت صعبة كما كانت”.

بدأ اتحاد كرة القدم الأميركي في وضع قائمة من الحكام على مستوى الكلية لمحاولة تجنيدهم في بداية مارس، وسيبدأ الدوري في تدريب الحكام البديلين بدءًا من الأول من مايو.

بالإضافة إلى ذلك، سيوافق المالكون على تحسينات إعادة التشغيل لمساعدة المسؤولين عن ملء الفراغات خلال موسم 2026.

يبدو أن اتحاد كرة القدم الأميركي يستعد لإغلاق مسؤوليه، وقد أخبر أحد الأشخاص ESPN أن نهاية اتفاقية CBA الحالية “قريبة جدًا من انتهاء الصلاحية”، وأن الجانبين “متباعدان للغاية بشأن الاقتصاد” بحيث يتطلب الأمر “قضاءً وقدرًا” لإنجاز صفقة جديدة.

وفقًا للتقرير، عرض اتحاد كرة القدم الأميركي CBA لمدة ست سنوات بمتوسط ​​زيادات سنوية قدرها 6.45 بالمائة مع إجراء عدد من التغييرات التي واجهت معارضة من NFLRA.

ومن بين هذه الإصلاحات تمديد فترة الاختبار إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث للحكام الجدد، وتغييرها بحيث تعتمد مهام التصفيات إلى حد كبير على الأداء بدلاً من الأقدمية، والسماح بالمزيد خلال فترة الإجازة، وهو ما قد يشمل مطالبة المسؤولين ذوي الأداء المنخفض بالعمل في مباريات الربيع.

آخر مرة تم فيها إغلاق حكام اتحاد كرة القدم الأميركي كانت في عام 2012 واستمرت 110 يومًا.