يستعد جوليان شامباني لاعب توتنهام لعودة فريق MSG بعد نجومية سانت جون

رياضة
يستعد جوليان شامباني لاعب توتنهام لعودة فريق MSG بعد نجومية سانت جون

سيكون يوم عيد الميلاد بمثابة عودة مختلفة لجوليان شامباني، نجم سانت جون السابق.

لأول مرة منذ الجامعة، سوف يخطو مواطن بروكلين إلى طابق الحديقة في دور مهم.

يتمتع Champagnie الذي يبلغ طوله 6 أقدام و 8 بموسم متميز لفريق توتنهام المتطور، حيث بلغ متوسطه 12.5 نقطة و 5.1 كرات مرتدة ويطلق النار بنسبة 36 بالمائة من 3 نقاط على 7.3 محاولات في 29.3 دقيقة.

لقد ظهر في جميع مباريات توتنهام الـ29، وشارك في 26 مباراة كلاعب جناح في الملعب.

وقال شامباني للصحفيين هذا الأسبوع: “إنني أتطلع إلى تجربة عيد الميلاد السياحي في نيويورك”. “لم أختبر ذلك من قبل. أردت أن تتساقط الثلوج، لكنها لن تتساقط، أيًا كان.

“اليوم الرابع والعشرون (أنا وخطيبتي) سنقضي ليلة عيد الميلاد معًا. فقط اهدأ. إنها من نيويورك أيضاً. سنذهب لرؤية الشجرة، ونقوم ببعض الأشياء، بعض منصات المراقبة. مجرد إلقاء نظرة حولك، تجربة المدينة مرة أخرى. لقد مر وقت طويل.”

أمضى شامباني البالغ من العمر 23 عامًا ثلاث سنوات في سانت جون وكان اختيار فريق All-Big East First مرتين.

لكنه ذهب بدون صياغة في عام 2022 وتم التنازل عنه من قبل 76ers في فبراير 2023.

اختاره توتنهام ووقعه على صفقة مضمونة جزئيًا لمدة أربع سنوات بقيمة 12 مليون دولار في شهر يوليو من ذلك العام.

بدأ شامباني في تشكيل دور لنفسه العام الماضي، حيث لعب في 74 مباراة وسجل 6.8 نقطة في 19.8 دقيقة.

لقد لعب ثلاث دقائق فقط في رحلة توتنهام إلى جاردن الموسم الماضي.

قال شامباني: “لقد قلت دائمًا إنني سأتأقلم مع الأمر بغض النظر عن الطريقة التي اضطررت لذلك”. “هنا أرادوا مني أن أسدد كرة السلة. أحب إطلاق النار، لذا فقد نجح الأمر نوعًا ما”.

لن يقتصر الأمر على عودة شامباني إلى الحديقة – أحد ملاعب فريق جوني الرئيسية – في يوم عيد الميلاد، ولكن يوم الجمعة سيكون توتنهام في بروكلين لمواجهة النيتس.

نشأ وترعرع في تلك المنطقة والتحق بالمدرسة الثانوية في بيشوب لوفلين، التي تقع على بعد بنايات قليلة من مركز باركليز.

لكنه لن يسمح لها بأن تكون مصدر إلهاء.

قال شامباني: “أنا في نيويورك للعمل هذا الأسبوع”. “سأرى كل شخص أريد رؤيته وكل شخص يجب أن أرى. لكن التركيز الرئيسي لا يزال هو التركيز الرئيسي. سأذهب إلى هناك للفوز بمباراتين. هذا هو هدفنا. لذلك لا أستطيع التصرف وكأنني في المنزل. ليس بعد.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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