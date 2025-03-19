يستعيد سكان الجزر آدم بيليتش لكنهم يفقدون ألكساندر رومانوف بسبب المرض

PITTSBURGH-عاد آدم بيليتش إلى تشكيلة سكان الجزيرة ، لكن يوم الثلاثاء لم يكن هو اليوم الذي طال انتظاره ، يمكنهم لعب مدافعهم الستة في الليل لأول مرة منذ 25 أكتوبر.

هبطت الكاروسيل الدوار للأمراض هذه المرة على ألكساندر رومانوف ، الذي فاته الفوز 4-2 على البطاريق بسبب المرض.

كان آدم Boqvist مريضًا أيضًا ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان السويدي سيكون جاهزًا للعب في كلتا الحالتين بعد أن فقدان المباراتين الماضيين مع إصابة في الجسم العلوي.

قال المدرب باتريك روي: “إنه موسم غريب ، لن أكذب”. “يبدو لي عدد الإصابات ، الذين يمرضون ، على هذا النحو ، كما لا ينتهي هذا.

تبين أن المشكلة مع قدم Pelech بعد منع تسديدة في وقت متأخر من خسارة ليلة الجمعة أمام إدمونتون ، على الأقل ، على المدى القصير – بالنظر إلى أنه غاب عن الوقت الممتد في وقت سابق من هذا الموسم مع فك كسر.

قال بيليش: “أشعر بالراحة”. “لسوء الحظ ، لم أكن مستعدًا تمامًا للذهاب ضد فلوريدا (يوم الأحد).

تزلج Pelech على ارتفاع موسم 26:00 على الجزء العلوي من الزوجين مع Tony DeAngelo-وهو الأول من هذا الموسم حيث قام DeAngelo بشراكة Romanov في كل مباراة منذ توقيعه في أواخر يناير.

كان الزوجان الآخران – ريان بولوك مع نوح دوبسون ومايك رايلي مع سكوت مايفيلد – هو نفس فوز ليلة الأحد على فلوريدا.

كانت محاولاته الـ 12 التي كانت مرتفعة أيضًا في موسم ، بما في ذلك خمسة تمر على الشبكة ، حيث قام المدافع بإطلاق النار على عفريت أكثر من المعتاد.

“أعتقد أن جزءًا كبيرًا من عودة المباراتين الأخيرين قد تم التمسك بالعملية” ، قال بيليش لصحيفة بوست بعد المباراة. “لا يمكنك إجبارها على البدء في صنع مسرحيات فردية.

قال روي إنه يعتقد أن عصا ريكارد راكيل ضربت عصا إيليا سوروكين على هدف سيدني كروسبي الأول ، مما دفعه إلى تحدي مسرحية تداخل حارس المرمى.

خسر سكان الجزيرة التحدي ، على الرغم من أنهم قتلوا عقوبة تلت ذلك.

روي الآن 6-4 هذا الموسم على التحديات.

قال روي: “لقد ظنوا أنه كان على اتصال عرضي مع بو هورفات. “إنه وراءنا.