يستغل لاعب فريق Nets Tosan Evbuomwan معظم وقت اللعب خلال ليلة مسيرته المهنية

سولت ليك سيتي – قد يكون توسان إيفبووموان قليل الخبرة في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، لكنه متأكد من تحقيق أقصى استفادة من وقت اللعب الذي يحصل عليه الآن.

وسجل لاعب نتس الجديد في ثنائي الاتجاه 22 نقطة وهو أعلى مستوى في مسيرته وتعادل في اللحظات الأخيرة من خسارته 112-111 في الوقت الإضافي في يوتا يوم الأحد.

وقال المدرب جوردي فرنانديز: «مذهل.. تحت السيطرة دائمًا». “يبدو أنه رجل كان هناك من قبل ويبلغ من العمر 23 عامًا. سعيد جدًا برؤيته ومواصلة العمل معه ومواصلة تطويره. إنه يقوم بعمله.”

قام الإنجليزي بالاحتكاك وذهب إلى الخط ليسدد رميات حرة في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي. لكن بعد التخلي عن سلة يوتا، كان أمام النيتس ثانيتين ليخرجوا بمظهر جيد ولم يتمكنوا من ذلك.

وقال فرنانديز: “كلا اللعبين في الدفاع والهجوم لم يعملا بالطريقة التي أردناها”.

“لم نتمكن من إطلاق النار. لقد تخبطت في الأمر. قال إيفبووموان، الذي نال الثناء من مدربيه وزملائه على اتزانه: “لم أتمكن من التسديد”.

سجل بن سيمونز 31:38 لكنه تجاوز الحد الأقصى للدقائق وغادر في منتصف الوقت الإضافي.

“لقد لعبت أكثر مما ينبغي على الأرجح في ذلك الوقت الإضافي. لكنني أردت الفوز، وهذه هي القدرة التنافسية بداخلي. لذلك بقيت هناك لأطول فترة ممكنة. قال سيمونز: “لذا حاولت أن ألعب هذا الدور وفعلت ما بوسعي”.

قال فرنانديز: “علينا أن نكون مسؤولين”. “في كثير من الأحيان، سيقول لك المنافسون الحقيقيون دائمًا: “أريد البقاء”. تحدثنا عن بعض اللاعبين الآخرين، عليك إنقاذهم من أنفسهم.

“بن، أنا متأكد من أنه إذا سألته، فإنه يريد أن يشارك، ولكن في الوقت نفسه، نحن نعرف أين بدأنا هذا الصيف. نحن نعرف أين نحن الآن. نحن نحب التقدم، وسنواصل القيام بذلك. سنفعل ما هو الأفضل له ولجسده أولاً ثم للفريق.

من المؤكد أن سيمونز سيغيب عن أحد الاثنين التاليين أيضًا.

لا يزال لم يتم السماح له باللعب على كلا الجانبين حتى الآن مع بروكلين الذي يلعب في تريل بليزرز يوم الثلاثاء وفي كليبرز في لوس أنجلوس يوم الأربعاء.

غاب دانجيلو راسل عن مباراته الرابعة على التوالي يوم الأحد بسبب كدمة في ساقه اليمنى.

جلس كام جونسون للمرة الخامسة على التوالي بسبب التواء في الكاحل الأيمن تعرض له في الثواني الأخيرة من فوزه في 2 يناير في ميلووكي.