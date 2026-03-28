يستفيد آرون جادج من نظام ABS قبل إطلاق هوميروس يانكيز الرئيسي

سان فرانسيسكو – لم يكن آرون جادج بحاجة إلى أي مساعدة على الإطلاق، بعد أن فاز بثلاثة من جوائز AL MVP الأربعة الماضية مع بعض المواسم الأكثر إنتاجية في التاريخ.

لكن لسنوات، كان ضحية لأكثر من نصيبه العادل من الضربات المزعومة التي بدت وكأنها تحت المنطقة.

لذا فإن نظام ضرب الكرة الآلي يعتبر ذو قيمة خاصة بالنسبة له.

في يوم الجمعة، استخدمها القاضي لأول مرة، وليس من المستغرب أن يؤدي ذلك إلى فوزه على أرضه.

الضربة الرئيسية في الفوز 3-0 على العمالقة في أوراكل بارك، تم إعداد هوميروس بعد أن تقدم القاضي على اليساري روبي راي 1-0 في رهانه الثالث، وتبعه راي بشريط تمرير تم استدعاؤه بضربة من قبل حكم لوحة المنزل تشاد فيرتشايلد.

مع احتلال بول جولدشميت المركز الثاني في مباراة خالية من الأهداف في الجزء العلوي من المركز السادس، تحدى القاضي المكالمة وثبت أنها منخفضة بجزء من البوصة.

لقد عمل في النهاية على العد بالكامل قبل أن يضرب هوميروس بطول 405 قدمًا إلى اليسار ليمنح يانكيز الصدارة.

قال القاضي: “اعتقدت أن المكالمة ستتوقف”. “لقد كانت قريبة.”

لكنه يعتقد أن التحدي كان يستحق العناء، مع وجود عداء في مركز التسجيل في مباراة التعادل وراي – جنبًا إلى جنب مع كام شليتلر – يتدحرج.

قال جادج: “لن أجلس هنا وأتحدى كل شخص أعتقد أنه قريب منه، ولكن في مكان كبير، إذا أتيحت لي فرصة لقلب العد، فسأفعل ذلك”. “لا يزال يتعين علي الذهاب إلى هناك والقيام بالمهمة كضارب. كل ما يتطلبه الأمر هو رمية واحدة، كما رأينا في تلك الضربة.

يعرف كودي بيلينجر أفضل من معظم الناس عدد المرات التي تُسمى فيها الرميات تحت ركبتي القاضي بالضربات، على الأقل منذ الموسم الماضي.

وقال بيلينجر: “إنه طويل القامة، وأحياناً يتم انتقاده بسبب ذلك”. “أرى ذلك منذ أن كنت أضرب خلفه طوال الوقت. (ABS) سيكون مفيدًا له. إنه يعرف منطقة (الضربة) جيدًا.”

كما أشار القاضي، فإن مجرد الفوز في التحدي لم يكن ضمانًا للنجاح في الضربة.

لكنه لم يصب بأذى.

لا يزال القاضي معتادًا على نظام ABS، ووصف استخدامه لأول مرة في مباراة الموسم العادي بأنه “غريب”.

“إنها جزء من اللعبة وعليك أن تعتاد عليها،” قال جادج، الذي لم يصب بأذى وضرب أربع مرات في المباراة الافتتاحية وكان 0 مقابل 2 مع ضربة أخرى في أول مباراتين له يوم الجمعة. يجب أن أركز على الضربات.”

لقد نجح الأمر بشكل جيد يوم الجمعة، حيث حصل القاضي على الضربة الرابعة في مسيرته ضد راي، وكلها كانت على أرضه.

وكان هوميروس القاضي الرابع في خمس مباريات مهنية في سان فرانسيسكو – ضد الفريق الذي نشأ في ليندن القريبة، كاليفورنيا.

كان هذا بالطبع مختلفًا وأظهر مدى الخطورة التي قد يصبح عليها.

قال القاضي: “يمكننا استخدامه كسلاح، لكن لا يزال يتعين عليك أن تلعب اللعبة. إن وجود تحدي في جيبك الخلفي أمر رائع في مواقف معينة، (مثل) الرافعة المالية العالية. سنرى كيف ستسير الأمور.”