يستقر ماكس المقلي من فونك لتبدو وكأنه آس يانكيز يحتاج

كان هذا هو ماكس المقلي في أبريل ومايو ويونيو.

الآس الذي لن يعطي بوصة للمعارضة.

الذي كان في أفضل حالاته عندما كانت هناك حاجة.

ربما استمرت مشاكل يانكيز ليلة الجمعة ضد المنافس ريد سوكس في شكل هزيمة كئيبة 1-0 في برونكس ، لكن لا يمكنك إلقاء اللوم على ذلك. احتفظ بهم في اللعبة حيث كان برايان بيلو يضع الأصفار ليلة الجمعة.

وقال فريد بعد انخفاض يانكيز إلى 1-7 ضد ريد سوكس هذا الموسم: “كنت أستخدم كلا الجانبين من اللوحة ، باستخدام كل ملاعب بلدي والعودة إلى النغمة”. “أشعر أنني في كثير من الأحيان كنت أحاول فقط … استخدم الكرة السريعة أكثر من اللازم. أردت أن أعود إلى رمي مجموعة من الملاعب المختلفة في تهم مختلفة وأكون موافق على أخذ بعض المقامرة.”

سمح Southpaw بأربعة أغنيات فقط عبر ستة أدوار مغلقة بينما كان يخرج سبعة.

تقاعد الظاهرة الرومانية أنتوني كل ثلاث مرات واجهه. كل خفافيش ، كان هناك المتسابقين على قاعدة كذلك.

ألقى Fried سبعة ملاعب مختلفة ضد Red Sox ، ولم يكن أي منها أكثر من 26 مرة.

لقد قطع استخدامه للكرة السريعة المقطوعة ، ورميها في 14 مناسبة فقط. كان ذلك حسب التصميم.

وقال: “أردت فقط أن أكون قادرًا على استخدام جانبي اللوحة وتغيير السرعة – هذا ما أقوم به جيدًا”. “في كثير من الأحيان شعرت أنني عدت إلى زاوية وربما استخدمت القاطع أكثر من اللازم. أردت فقط تغيير شيء ما قليلاً. لقد كان جيدًا. لقد شعرت بالرضا. كان من الجيد الحفاظ على الفريق في اللعبة.”

كان سلبي النزهة الوحيدة في نزهة فريد مرتفعًا للغاية – 99 بعد ستة أدوار – لم يستطع أن يعمق في اللعبة.

كان ذلك في الغالب نتيجة لثلاثة مناحي.

لكن هذا هو الذي يتصاعد في إبريق كان يكافح كثيرًا في الآونة الأخيرة.

في ثلاث مباريات في أغسطس السابقة ، سمحت Fried 15 بتشغيل أكثر من 15 أدوار ، عصر 9.00. لم يكن أفضل بكثير في يوليو ، حيث وصل إلى 5.54 عصر.

ربما هذه بداية المقلية مع اقتراب سبتمبر.

يحتاج اليانكيز إلى هذا الإصدار من المضي قدمًا.

قال المدير آرون بون: “شعرت أن كل شيء كان عاملاً له الليلة ، وهو ما كان من الجيد رؤيته”. “لعب ترسانة كله دورًا له. لقد كان حقًا خارج البرميل طوال الليل.”