يستقيل JC Tretter من NFLPA في خطوة مذهلة أخرى

يحتوي NFLPA’s Nightmare Saga على فصل جديد.

وقال لشركة CBS Sports يوم الأحد إن JC Tretter ، كبير مسؤولي الاستراتيجية في الاتحاد ، يستقيل من منصبه ويزيل نفسه من النظر ليكون المدير التنفيذي المؤقت لـ NFLPA.

تأتي الأخبار في أعقاب استقالة المدير التنفيذي لويد هويل جونيور يوم الخميس الماضي.

قال تريتر: “خلال اليومين القليلة الماضية ، أصبح الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لعائلتي. وهذا شيء لا يمكنني التعامل معه”. “لذا ، فإن نقاط الرصاص القصيرة هي: ليس لدي أي مصلحة في أن أكون (المدير التنفيذي). ليس لدي أي مصلحة في النظر.

لعب Tretter ، الذي كان في دوره مع الاتحاد منذ أكتوبر 2024 ، ثمانية مواسم في اتحاد كرة القدم الأميركي كمركز مع براونز وباكرز.

لقد كان رئيسًا لاعب NFLPA في عام 2023 وأشرف على العملية التي أدت إلى توظيف هويل الذي لم يتنازع عليه الآن ، الذي تنحى وسط تقارير حول اتفاقية سرية مثيرة للجدل ونزهات نادي التعري الثمن التي قام بها إلى الاتحاد.

وقال تريتر: “أحب اللاعبين ، ولهذا السبب فعلت ما فعلته على مدار السنوات الست الماضية هو أنني أحب ما يفعلونه ومن هم ومهمة المنظمة”. “وأعتقد أن ما أدركته هذا الصباح عندما استيقظت – بعد أن حصلت أخيرًا على ساعتين من النوم – هو أنني وقعت في حب فكرة ما يمكن أن يكون عليه هذا المكان. وعلى مدار الأسابيع الستة الماضية ، أدركت ماهية هذا المكان ، والدلتا بين هذين الأمرين.

“ولا يمكنني المشي في المبنى بعد الآن ، ورؤية وفهم ما أراه وأفهمه الآن.”

في المقابلة مع CBS Sports ، كشف Tretter أيضًا أنه على الرغم من أن مجلس إدارة NFLPA صوت لصالح Howell على مدير SAG-AFTRA السابق ديفيد وايت ، فإن هويل لم يكن الخيار الأفضل في اللجنة التنفيذية للاتحاد.

وقال تريتر إن اللجنة صوتت ، 10-1 ، من أجل وايت على هويل ، لكن مجلس الإدارة كان لديه ميول مختلفة.

لم يقم NFLPA بعد بتسمية المدير التنفيذي المؤقت ، لكن ESPN أبلغت أن الاتحاد التقى ليلة الأحد لمناقشة العديد من المرشحين لهذا الدور ، بما في ذلك كبير مسؤولي اللاعبين في اتحاد كرة القدم الأميركي دون ديفيس ، المدير التنفيذي لشركة NFLPA Trust Zamir Cobb و NFLPA المحامي العام Ned Ehrlich.