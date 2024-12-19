يستمتع فريق Jets ‘Sauce Gardner مرة أخرى بعد البداية المهتزة لموسم 2024

صلصة جاردنر تبتسم مرة أخرى.

يقول فريق Jets Cornerback إنه يستمتع في الملعب مرة أخرى بعد محاولته القيام بالكثير في وقت سابق من هذا الموسم.

عاد جاردنر من بعض المباريات المهزوزة ليلعب أفضل ما لديه في المباراتين الماضيتين.

“لم يكن عقلي على طول الطريق هناك لأي سبب من الأسباب. لم يكن هناك. وقال جاردنر لصحيفة The Post يوم الأربعاء: “كان هذا كل شيء”. “لم أكن أستمتع بنفس القدر. لقد كنت هناك ألعب كما لو كان علي أن أقوم بكل مباراة. لا بد لي من تقديم مسرحيات لأشخاص آخرين. كنت ألعب وكأنني لا أستطيع ارتكاب الأخطاء. على ما أنا عليه، أنا شخص مبتسم وسعيد دائمًا. ألعب أفضل ما لدي عندما أبتسم وأكون سعيدًا، لأنني أستمتع وأكون إيجابيًا دائمًا. لم أكن أفعل ذلك على الإطلاق.”

لم يوجه جاردنر سوى القليل من الانتقادات في أول عامين له، وتم اختياره للفريق الأول All-Pro في كل من تلك المواسم.

لكن هذا العام تعرض لانتقادات بسبب إهدار التدخلات وركلات الجزاء، ولم يلعب بشكل جيد كما كان في الموسمين الأولين.

تأثر الشاب البالغ من العمر 24 عامًا بما شاهده على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي النهاية قام بحذف حساب X الخاص به في محاولة للهروب من السلبية.

لكن جاردنر قال إنه كان أشد منتقديه بعد أن ارتكب أخطاء.

قال جاردنر: “في أي وقت أرى شيئًا عن إخفاقي في التدخل أو شيء من هذا القبيل، فأنا أبقى مستيقظًا في الليل بالفعل بغض النظر عما إذا كان شخص ما يقول شيئًا ما أم لا”. “هذا هو حالي. أريد أن ألعب كل مسرحية. يمكنك القول أنك سوف ترتكب أخطاء، لكن هذه ليست عملية تفكيري. إذا حصل شخص ما على الكرة، فسوف أستيقظ في الليل لفترة من الوقت قبل أن أتمكن من النوم.

لم يكن على غاردنر أن يقلق بشأن الليالي الطوال في الآونة الأخيرة.

لقد لعب أفضل ما لديه في مباراتيه الأخيرتين ضد سيهوكس وجاغوار (غاب عن المباراة ضد الدلافين بسبب إصابة في أوتار الركبة).

وفي هاتين المباراتين، لم يضيع جاردنر أي تدخلات بعد أن غاب عن 10 في وقت سابق من هذا الموسم.

ضد Seahawks، واجه DK Metcalf معظم اليوم وتخلى عن حفلتي استقبال لمسافة 28 ياردة على خمسة أهداف.

في الأسبوع الماضي في جاكسونفيل، سمح باستقبال واحد فقط لمسافة 9 ياردات على ستة أهداف، على الرغم من أنه تم استدعاؤه لركلتي جزاء.

اعترض ماك جونز لإنهاء اللعبة، وهو أول اعتراض لغاردنر منذ عامين.

وقال المدرب المؤقت جيف أولبريتش: “كانت المباراتان الماضيتان أفضل مباراتين لهذا الموسم في رأيي بالنسبة له”. “لقد رأيت للتو روحًا متجددة وتركيزًا، وهو الصلصة التي نحبها جميعًا، فيما يتعلق بالطريقة التي كان يستعد بها، وقد أدى ذلك إلى مباراتين متتاليتين (جيدتين) حقًا، لذا يجب علي استمر في ذلك.”

وقال جاردنر إن رأسه بدأ في التصفية خلال أسبوع الوداع الشهر الماضي.

مثل الجميع في فريق Jets، كان لدى Gardner آمال كبيرة لهذا الموسم، وهو يتعامل الآن مع موسم خسارته الثالث على التوالي.

“لقد سمح لي أسبوع الوداع هذا بتصفية ذهني. قال جاردنر: “كنت بحاجة حقًا إلى التفكير في كيف يمكنني أن أكون أفضل”. “كل شيء حدث بسرعة كبيرة. والشيء التالي الذي تعرفه، يا بوم، نحن شخصان وشيئًا ما.

كما أثرت إقالة المدرب روبرت صالح بعد خمس مباريات على جاردنر المقرب من صالح.

“لقد أثر علي بالتأكيد. قال جاردنر عن صالح والمدير العام السابق جو دوجلاس: “كما قلت، لقد ساعدوا في تغيير حياتي”. “لقد جلب ذلك أيضًا ضغطًا إضافيًا. لقد وصل الأمر إلى النقطة التي شعر فيها الناس حرفيًا بأن لدينا مدربًا رئيسيًا آخر، ولا يمكننا ارتكاب أي أخطاء. كان الجميع يلعبون بهذه الطريقة. هذا ليس جيدا. عندما يكون لديك لاعبون يشعرون أنه يتعين علي القيام بهذه المسرحية وهذه المسرحية وهذه المسرحية، بدلاً من السماح لي بالقيام بعملي فقط لأنني أؤمن بالرجل المجاور لي للقيام بعمله، فهذه مشكلة.

لن يصبح Gardner لاعبًا محترفًا هذا العام أو يحصل على أوسمة أول عامين له، لكن لديه ثلاث مباريات أخرى لإظهار نوع اللاعب الذي هو عليه.

توقع أن تراه يبتسم.