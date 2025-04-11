يستمتع نيكس بي جي تاكر بوقت لعب نادر للغاية

ديترويت – لم يكن PJ Tucker يعرف ما يمكن توقعه.

حصل على نص صباح يوم الخميس بأنه كان جزءًا من الدوران للعبة ضد بيستونز ، وبعد ذلك ، لمفاجأته ، كان تاكر أول لاعب قبالة مقعد نيكس في خسارة 115-106.

بحلول النهاية ، سجل تاكر 27 دقيقة-إلى حد بعيد في موسم واحد-أثناء مزجه جسديًا وسجل أول نقاط له في الموسم العادي في غضون عام بالضبط على مؤشر علامات تجارية 3.

قال تاكر: “بمجرد أن وصلت إلى الريح الأولى ، كانت جيدة حقًا”. “لقد بدأت في الانفتاح قليلاً. بدأت أشعر بالرضا ، وبدأت الحديث ، والمشاركة في اللعبة وهو مثل ركوب الدراجة.”

حتى أن تاكر أغلق اللعبة القريبة في الربع الرابع في تشكيلة مع المبتدئين.

ومع ذلك ، ليس هناك ما يضمن أنه سيرى المحكمة مرة أخرى.

يجب أن يعود جوش هارت و OG Anunoby ، اللذان استقروا يوم الخميس ، لمباراة يوم الجمعة ضد Cavaliers.

استمتع تاكر بهذه الفرصة – وشعرت في المنزل بالبدنية.

وقال تاكر: “المسرحيات من هذا القبيل ، فإن الصناديق الرافضة ، 50-50 كرة ، هذه الأشياء هي هذا الشعور”. “الحصول على كرات مرتدة هجومية ، إنه مثل ،” نعم ، لقد عدت “. شعرت بالرضا. ”

تشير الأدلة إلى أن توم ثيبودو لا يرتدي لاعبيه.

مع سمعة Thibodeau لتدمير الجثث مع دقائق ثقيلة مثل الدافع ، أخذ الوصي غوصًا عميقًا في البيانات التي تبدأ في عام 2010 (السنة الأولى من Thibodeau كمدرب رئيسي) واكتشفت “لا يوجد أي نمط واضح أو متسق يوضح أن اللاعبين الذين يدركون Thibodeau أكثر من أي شخص آخر”.

أظهر الرسم البياني المقدم للقصة أن ثلاثة من مواسم ثيبودو الخمسة في شيكاغو ترتبط بعدد كبير من الإصابات ، لكن سنواته اللاحقة مع Timberwolves و Knicks كانت إما في المتوسط ​​أو أكثر صحة من معظم الدوري الاميركي للمحترفين.

قام Thibodeau ، الذي استقر اثنين من المبتدئين في خسارة يوم الخميس أمام The Pistons ، بتجاهل النتائج لأنه لن يتوقف عن الرأي المعارض.

قال ثيبودو: “لا تقلق بشأن ذلك لأن هناك آراء دائمًا”. “في أي وقت ، هناك علم من أجل ذلك ، هناك علم ضده. ثم هناك آراء. وهناك العين المدربة. وهناك الكثير الذي يدخل فيه. أنا أقول دائمًا ، أنت تستعد لما تريد القيام به. وعليك أن يكون لديك عقلية وأن عقلية كل شيء. لقد كنت حول الكثير من اللاعبين وتعلمت منهم ، لقد تعلمت من أشخاص مختلفين.