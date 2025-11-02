يستمر أنتوني دوكلير في الاختفاء بالنسبة لسكان الجزيرة

فكرة أن أنتوني دوكلير سيمشي في هذا الموسم كما لو أنه لم يخطئ خطوة، ويضع الفوضى المثقلة بالإصابات التي كانت في موسم 2024-2025 خلفه، ويكون اللاعب الذي يسجل 25 هدفًا وأكثر من 40 نقطة اعتقد سكان الجزيرة أنهم سيوقعون معه في يوليو 2024، كان دائمًا خياليًا، حتى بالنسبة للمراقب الأكثر تفاؤلاً.

ومع ذلك، بعد 11 مباراة من موسم سكان الجزيرة، لا تبدو حالة دوكلير أفضل بكثير مما كانت عليه في مارس الماضي، عندما كان يشق طريقه وسط غضب المدرب باتريك روي العام بسبب تمزق في الفخذ.

يمتلك دوكلير البالغ من العمر 30 عامًا ثلاث نقاط في 11 مباراة، وعلى أساس كل 60 دقيقة بالكاد يحقق معدل تسجيل أفضل مما حققه الموسم الماضي – 1.1 نقطة مقابل 1.0. ولا يقتصر الأمر على قلة النقاط أيضًا. Duclair يختفي للألعاب في وقت واحد.

لديه معدل أهداف متوقع 35.28 سيئًا بمعدل خمسة على خمسة، وذلك على الرغم من لعب جزء كبير من الدقائق جنبًا إلى جنب مع مات بارزال، الذي يحتل معدله البالغ 47.47 × جي إف المركز الخامس على سكان الجزيرة.

بعد فترة غير مثمرة على جناح بارزال، تم إسقاط دوكلير من الخط العلوي إلى المركز الرابع، وخرج من وحدة اللعب القوية الثانية، ليفوز ليلة الجمعة 3-1 على واشنطن لإفساح المجال لكال ريتشي، ومن السهل التساؤل عما إذا كانت عودة ماكس شابانوف في نهاية المطاف من إصابة في الجزء العلوي من الجسم ستؤدي إلى تعرض مكانه في التشكيلة للخطر.

وقال دوكلير لصحيفة The Post الأسبوع الماضي عندما طُلب منه تقييم لعبته: “أعتقد أنه يعمل على تحسين كل لعبة”. “أعتقد أنه يتحسن في كل مباراة. أشعر بثقة أكبر مع تقدمنا ​​هنا.

“شخصيًا، يمكنني أن أكون أكثر عدوانية. أسجل أهدافًا أكثر، وأسدد بعض التسديدات. فيما يتعلق بما أشعر به، أشعر أنني بحالة جيدة. لا توجد شكوى. أريد فقط مواصلة التحسن كل يوم.”

وقال إن الفخذ على ما يرام تمامًا، على الرغم من أنه مثل العديد من اللاعبين الذين خرجوا من إصابات طويلة الأمد، ربما لا تزال هناك درجة من الثقة المفقودة في مباراة دوكلير.

وقال كايل بالميري، الذي فعل ذلك أكثر من مرة والذي كان حتى يوم الجمعة على خط دوكلير، لصحيفة The Post: “من الصعب العودة من الإصابة”. “إنه شيء تلاحظه دائمًا. أعتقد أنك تحتاج إلى الكثير مع جزء من الجسم كلاعب هوكي، ومن الصعب عدم التركيز على ذلك والتفكير فيه، حتى لو عدت وأنت تعلم أنه صحي.”

على عكس اللاعبين الذين يتعرضون للأذى في منتصف الموسم، قضى دوكلير صيفًا كاملاً – على الرغم من أنه اعترف بأنه لم يسير كما هو مخطط له – ومعسكرًا تدريبيًا كاملاً ليصبح على ما يرام. لم يكن يقفز على قطار متحرك.

قال دوكلير: “من حيث السرعة، أعتقد أنها موجودة”. “القيام بكل ما هو ممكن فيما يتعلق بالتحضير للاستعداد للألعاب والتدريبات وأشياء من هذا القبيل. أعتقد أن التزلج الخاص بي جيد جدًا. فقط يجب أن أستخدمه بكفاءة أكبر في بعض الأحيان.”

ماذا يعني ذلك بالضبط؟

قال بالمييري: “لا أعتقد أن اختيار مواقعك هو الكلمة المناسبة لذلك”. “أعتقد أن منح نفسه فرصة التواجد في الجليد المفتوح واستخدام سرعته ومهارته هو أمر، أعتقد أنه مع استمرار مسيرتك المهنية، تجد نفسك أكثر راحة وربما لا تفكر في الأمر كثيرًا. ولكن عندما تفوت وقتًا كهذا، بالطريقة التي فعلها العام الماضي، فمن الصعب استعادة هذا التوقيت.”

هناك شيء واحد مؤكد إلى حد ما: السطر الرابع لا يبدو وكأنه حل دائم.

يلعب دوكلير، في أفضل حالاته، لعبة السرعة والمهارة والتسجيل. لا يوجد أي معنى في جعله يلعب في الخط الرابع، حيث أن وقته الجليدي 9:13 يوم الجمعة قد خانه.

إذا لم يتمكن من شق طريقه، فمن العدل أن نتساءل عما سيأتي بعد ذلك.