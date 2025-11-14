يستمر بحث QB الخاص بـ Jets بعد التقليب الأخير المحتمل لـ Justin Fields

نجت الطائرات من خسائر Sauce Gardner و Quinnen Williams. ولكن إلى متى يمكنهم الاستمرار بدون لاعب وسط؟

انتهت سلسلة انتصارات جيتس في مباراتين بخسارة 27-14 ليلة الخميس في نيو إنجلاند، بعد أداء مؤلم آخر من جاستن فيلدز.

بينما عرض باتريوتس (9-2) دريك ماي، لاعب السنة الثانية الذي يمكن أن يصبح قريبًا أفضل لاعب في الدوري، حقق فيلدز ما يمكن أن يكون – وربما ينبغي أن يكون – بدايته الأخيرة مع جيتس (2-8) بعد المرور لمسافة 116 ياردة والقيام بسلسلة من الرميات والقراءات والقرارات المروعة.

يبلغ متوسط ​​​​معدل تمرير الحقول 127 ياردة في كل مباراة مع فريق Jets، مما يضعه خلف 38 لاعبًا وسطًا في الدوري المكون من 32 فريقًا. لقد ألقى ستة هبوط في تسع مباريات، مما وضعه في التعادل للمركز 30 على مستوى الدوري.

