يستمر تريفور لورانس في الأشعة تحت الحمراء في نهاية الموسم على الأرجح بعد ضربة عزيز الشاعر الشريرة

يمكن أن يقوم تريفور لورانس بعمل جيد جدًا لهذا الموسم.

وضع فريق Jaguars لاعب الوسط في مركز الاحتياط المصاب بارتجاج في المخ ومن المحتمل أن يكون وقته في الملعب خلال موسم 2024 NFL قد انتهى.

سيكون لورانس مؤهلاً للعودة في الأسبوع 18، على الرغم من أنه سيكون ماك جونز تحت المركز لإنهاء الموسم مع Jags عند 2-10 وإقصائه رياضيًا من التصفيات.

أصيب لورانس خلال خسارة يوم الأحد أمام فريق تكساس عندما ضربه عزيز الشاعر في منطقة الرأس أثناء انزلاق لاعب الوسط أثناء الجري.

ظل نجم جاكوار على الأرض لعدة لحظات وسرعان ما تم استبعاده لبقية المباراة.

وأثارت الضربة الكثير من الانتقادات للشاعر الذي تم إيقافه ثلاث مباريات يوم الثلاثاء.

وفي بيان على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، كتب لورانس في الأول من كانون الأول (ديسمبر) أنه كان “في المنزل ويشعر بالتحسن” بينما شكر الجميع على اهتمامهم.

أثناء حديثه مع الصحفيين يوم الأربعاء، قال جاجز الذي يركض للخلف ترافيس إتيان للصحفيين إن لورانس كان “في حالة معنوية عالية”.

وقال إتيان عن لحظة حدوث الإصابة: “مجرد رؤيته في هذا الملعب، مجرد الركض ورؤيته بهذه الطريقة، لم أر ذلك من قبل على الإطلاق”. “أنت نوعاً ما تكره ذلك. أنت تكره هذا الشعور نوعًا ما لأننا إخوة أولاً ونحن لاعبو كرة قدم ثانيًا. … أنا سعيد لأنه في مكان أفضل عقليًا.

“قلت له: لديك ابنة – لديك بركة قادمة.” لذا كن على حق، اعتني بنفسك، اعتني بعائلتك. وسنكون هنا متمسكين به وننتظر حتى عودتك العام المقبل.

إذا لعب لورانس مباراته الأخيرة لهذا الموسم، فسوف ينهي العام بـ 2045 ياردة، و11 تمريرة هبوط وسبعة اعتراضات.

حدثت أفضل مباراة له في الموسم خلال الأسبوع الخامس عندما هزم فريق Jaguars فريق Colts وأنهى لورانس اليوم بـ 371 ياردة وتمريرتين للهبوط ونسبة إكمال 82.4.