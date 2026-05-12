يستمر ذعر دودجرز في الهجوم المتراجع، مما يتعثر في الخسارة أمام العمالقة

مرة أخرى، أظهر فريق دودجرز الثقة في أعقاب الهزيمة ليلة الاثنين.

الطريقة التي سارت بها الأمور مؤخرًا، هي الشيء الوحيد الذي تمكنوا من القيام به بشكل جيد باستمرار.

“نحن أبطال متتاليين لسبب ما،” قال رجل القاعدة الثالث ماكس مونسي بعد الخسارة 9-3 أمام العمالقة. “لقد وجدنا طرقًا للخروج من هذا.”

وقال المدرب ديف روبرتس، على الرغم من خسارة فريقه للمرة 13 في آخر 22 مباراة: “لدينا الكثير من الموهبة والرغبة في الاستمرار في القيام بذلك لفترة أطول”.

وأضاف روبرتس في وقت لاحق: “إن الأمر ليس ممتعًا عندما تمر به. لكن عليك فقط أن تظل إيجابيًا”. “سوف يتحول. لقد حدث ذلك دائمًا.”

على الرغم من أن هذه الاقتباسات قد تبدو مشجعة، إلا أنهم لم يفعلوا الكثير لتخفيف أثر الأداء المحبط الآخر في المباراة الافتتاحية لسلسلة يوم الاثنين ضد منافسيهم في الدرجة في ملعب دودجر.

هذه المرة، لم يظل هجوم دودجرز المتراجع في حالة من الفوضى فحسب، بل لم يقدم فريق عملهم الشجاع سابقًا الكثير من الدعم أيضًا.

بعد بدء التداول مع العمالقة مبكرًا، وتعادل النتيجة بنتيجة 3-3 عندما ضرب مونسي قائد فريقه الحادي عشر لهذا العام في الجزء السفلي من المركز السادس، عانى فريق دودجرز من انهيار داخلي نادر في أواخر المباراة عندما تم اتهام أليكس فيسيا بثلاثة أشواط في مسيرة حاسمة بالشوط السابع.

ولا حتى عودة Mookie Betts، الذي ذهب 1 مقابل 5 بعد تنشيطه من فترة شهر طويلة في قائمة المصابين بشد مائل، يمكن أن تساعدهم على التعافي.

قال روبرتس: “كان الجهد والتركيز موجودًا”. “اعتقدت أن المعركة كانت هناك.”

للأسف، استمر التدهور الأخير للفريق في التفاقم.

لقد حقق ثلاث ضربات متتالية لمرة واحدة، ثم مشى رافائيل ديفرز في العد الكامل ليحصل على الضوء الأخضر.

قال مونسي: “نحن لا نأخذ هذا الأمر باستخفاف الآن”. “لكنها تحاول أيضًا عدم المبالغة في رد الفعل تجاه شيء ما في وقت مبكر من شهر مايو.”

لفترة من الوقت يوم الاثنين، بدا أن فريق دودجرز (24-17) على وشك تحقيق انفراجة ضد العمالقة الذين يتشاجرون بنفس القدر (17-24).

لقد حققوا 10 ضربات هجومية. لقد حصلوا على بداية قوية، على الرغم من أنها لا تزال غير مذهلة، بخمسة أشواط إضافية وثلاثة أشواط من الرامي المحاصر روكي ساساكي.

ولكن بعد ذلك جاءت الجولة السابعة، عندما قام Vesia – – الذي سمح فقط بجولتين سابقًا طوال العام – بإنتاج ثلاث فرديات متتالية لتحميل القواعد، ثم أصدر مشيًا إلى رافائيل ديفيرز الذي أعطى الضوء الأخضر للجري.

استبدله ويل كلاين في تلك المرحلة، محاولًا تنظيف الفوضى والحد من الضرر. بدلاً من ذلك، قام بتعليق ضربة ثنائية وثنائية إلى ويلي آدامز، الذي اصطف منفردًا من جولتين إلى اليمين لفتح اللعبة.

قالت فيسيا: “أحتاج إلى أن أكون أفضل”. “هذا كان علي الليلة.”

لو كان الأمر بهذه البساطة.

في الوقت الحالي، هناك الكثير من اللوم الآخر الذي يجب الالتفاف حوله.

ماذا يعني

أصر فريق دودجرز مرارًا وتكرارًا على أن انزلاقهم الأخير هو شيء يتحمله كل فريق في موسم مكون من 162 مباراة.

ومع ذلك، ببطء ولكن بثبات، تستمر المخاوف الأكبر في الظهور.

الأمر الأكثر إلحاحًا في الوقت الحالي هو عجز هجومهم. في آخر 12 مباراة، سجل الفريق ثلاث أشواط أو أقل تسع مرات، ثمانية منها كانت خسائر.

وقال مونسي إن النادي أجرى “الكثير من المحادثات” خلف الكواليس بحثًا عن حل. وأشار إلى أن “الشيء الصعب عندما تمر بفترة فوضى كهذه كفريق هو أنك تتعرض لمواقف (للتسجيل) وتريد أن تفعل شيئًا كبيرًا بدلاً من إبقاء الأمر بسيطًا”.

يبدو أن هذا هو الحال مرة أخرى يوم الاثنين، حيث ذهب فريق دودجرز 2 مقابل 10 مع المتسابقين في مركز التهديف – بما في ذلك إخفاق الشوط الرابع عندما تمكنوا من الركض من فرصة محملة بالقواعد وعدم الخروج – وتركوا ثمانية رجال في القاعدة.

جادل مونسي قائلاً: “سيكون هناك امتداد حقيقي قريبًا حيث يجد كل شيء نلمسه العشب، ونحن نسجل مجموعة كاملة من الركض، ولن يتحدث أحد عن (هذا الامتداد)”.

لكن في الوقت الحالي، لا يزال هذا لا يحدث. وبعد هزيمة يوم الاثنين، عاد الفريق الآن إلى المركز الثاني في الدوري الوطني الغربي، متخلفاً عن سان دييغو بادريس بنصف مباراة.

من هو المثير

لأول مرة منذ فترة، تيوسكار هيرنانديز.

مع دخول الليل، كان اللاعب المخضرم يصل إلى 0.196 فقط خلال 26 مباراة سابقة له. لم يسجل ضربة قاعدية إضافية منذ 21 أبريل.

وبسبب ذلك، أسقطه روبرتس إلى المركز رقم 8 في ترتيب الضرب، محاولًا تغيير الأمور لصالح فريق All-Star مرتين.

رد هيرنانديز على الفور، حيث تقدم 2 مقابل 3 بثنائية في الشوط الثالث، بالإضافة إلى تسديدة رائعة في الملعب الأيسر في الملعب الأول من المباراة.

لقد كان واحدًا من أربعة لاعبين في يوم الإثنين حققوا هدفين إلى جانب مونسي وفريدي فريمان وويل سميث.

قال روبرتس: “شعرت أننا سننفجر”. “هذا لم يحدث. لكن ما زلت أشعر بالتشجيع بشأن بعض الأشياء الليلة “.

من ليس كذلك

شوهي أوهتاني…لا يزال.

على الرغم من إجراء جولة أخرى من تدريبات الضرب قبل المباراة على أرض الملعب (وهي المرة الثالثة التي يفعل فيها ذلك هذا العام)، ظل اللاعب الضارب باردًا جدًا يوم الاثنين، حيث ذهب 0 مقابل 5 لتمديد تراجعه الأخير 4 مقابل 38 خلال آخر 11 مباراة له.

جاء اثنان من فوز Ohtani في فرص ظرفية، حيث انتقلا إلى القاعدة الثانية مع عداء في مركز التهديف في كل من الجولتين الثالثة والسادسة. كان هناك اثنان آخران من الضربات على ملاعب بعيدة عن المنطقة، وهو “مثال كلاسيكي” لروبرتس على أن أوهتاني كان من الواضح أنه “يحاول الخروج” من صراعاته.

“الليلة، من الواضح أنهم لن يستسلموا له،” قال روبرتس عن أوهتاني، الذي يضرب الآن 0.233 مع 0.767 OPS في الموسم. “وأخذ الطعم.”

التالي

يواصل فريق Dodgers and Giants هذه السلسلة المكونة من أربع مباريات يوم الثلاثاء. سيواجه يوشينوبو ياماموتو (3-2، 3.09) صاحب اليد اليمنى أدريان هاوسر (0-4، 6.19 عصرًا) على التل.