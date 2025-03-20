يستمر ربيع بن رايس في بن رايس مع هوميروس الخامس

CLEARWATER ، FLA.

وما زالت الكرة الأكثر إثارة للإعجاب التي ضربها يانكي في Baycare Ballpark.

كان هذا ينتمي إلى بن رايس ، الذي يدخن عرضًا من تايجوان ووكر في جولة منزله الخامسة في الربيع ، حيث خرج من الخفافيش عند 110.3 ميلاً في الساعة.

وقال بيلينجر: “(الأرز) يسيطر على كل خفافيش ، على ما يبدو ، ويضرب المطلق خارج الكرة”. “تلك الكرة اليوم أصيبت بشدة.”

في تعزيز حملته للحصول على حصة كبيرة من الخفافيش DH لبدء الموسم ، قام Rice Clapped بأحد أربعة من Homers التي حققها Yankees في الفوز 9-7 على Phillies ، إلى جانب Bellinger و Jazz Chisholm Jr. و Pablo Reyes.

كما رسم مناحي اثنين من المشي وانتهى اليوم الضرب .283 مع .974 OPS من خلال 15 مباراة هذا الربيع.

قال بيلينجر: “من الممتع مشاهدته”. “متعة مشاهدته وهو يعمل ، ويبدو كما لو كان لديه فكرة جيدة عما يريده وما يريد إنجازه.”

وفي الوقت نفسه ، واصل بيلينجر ربيعه القوي مع عرض 2 مقابل 4 ، وضرب الآن .475 (19 مقابل 40) مع 1.348 OPS.

“أنا أحب حيث أنا” ، قال بيلينجر. “مجرد إجراء تعديلات يوما بعد يوم اعتمادًا على ما أشعر به وأحب حقًا مكان تناسقي. فقط ابق هناك.”

يستهدف يانكيز يوم الجمعة لبول جولدشميدت (عودة) للعودة إلى التشكيلة إذا حصل على أنشطة البيسبول يوم الخميس.

لم يلعب رجل القاعدة المخضرم الأول منذ الخروج من مباراة الاثنين بعد اثنين من الخفافيش.

في مواجهة ما يشبه تشكيلة فيليز يوم الافتتاح ، ألقى ماركوس سترومان ثلاثة أدوار بدون أهداف على 64 درجة مع توليد الكثير من الاتصال الضعيف.

لقد دخل في حفنة من التهم العميقة التي أدت إلى ارتفاع عدد الملعب ، لكنه احتجز فيليز لضرب واحد فقط ومشيتين بينما كان يخرج ثلاثة.

قال سترومان: “أشعر أنني كنت أصنع ملاعبًا عالية الجودة اليوم لأنني لم أر العديد من البراميل”. “لإبعاده عن البرميل إلى هذا التشكيلة ، من الصعب للغاية القيام به. أنا أكثر من إبريق وفنان ، وأحاول أن أعيش في منطقة الظل في المربع. عندما أعمل في هذا المجال ، حقق نجاحًا جيدًا.”

مدير قال آرون بون عن الأشياء ، كانت أفضل بداية لسترومان في الربيع.

وقال بون: “من الواضح أن التشكيلة الجيدة التي يجب أن تمر بها والكثير من التقلبات غير المريحة ، وهو أمر مشجع”.

جاسون دومينغيز ذهب 3 مقابل 4 مع مزدوج RBI ، مع ضربات ثلاث ضربات من الخفافيش في 108.8 ميل في الساعة ، 107.8 ميل في الساعة و 105.7 ميل في الساعة ، وكلها قبالة ووكر.

ألقى مارك ليتر جونيور ممارسة الضرب الحية يوم الأربعاء في مجمع الدوري الصغرى للنادي.

لقد تباطأ الأسبوع الماضي بسبب تشنج خلفي ولم يصب في لعبة منذ 6 مارس ، لكنه أصر على أنه سيكون مستعدًا لبدء الموسم في الوقت المحدد.

بعد مباراة ليلة الأربعاء ، اختار فريق Yankees لاعب كرة القدم Jorbit Vivas إلى Triple-A Scranton/Wilkes-Barre.