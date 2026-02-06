يستمر رينجرز في الانهيار مع خسارة الإغلاق أمام الأعاصير

لقد استحوذت تجارة Artemi Panarin على ما تبقى من المؤامرات والطاقة من الحديقة تمامًا.

مع وصول ملحمة Panarin أخيرًا إلى نهايتها مع تجارته مع Kings، لعب الرينجرز مباراتهم الأخيرة قبل استراحة NHL لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية – وتجميد القائمة على مستوى الدوري المقابل – مع العلم أن موسمهم المتطور سيستأنف في النهاية مع المزيد من العمل الذي يتعين على المدير العام Chris Drury القيام به لإعادة تجهيز القائمة للفترة 2026-2027 وما بعده.

لم تمثل تلك المباراة النهائية قبل الأولمبياد ليلة الخميس سوى المزيد من نفس الشيء بالنسبة لفريق Blueshirts المحطم، حيث سقطوا للمباراة الرابعة على التوالي بدون بانارين بخسارة 2-0 أمام الأعاصير في الحديقة.

كانت هذه هي المرة التاسعة التي يتم فيها استبعادهم هذا الموسم، ولسبب غير مفهوم، المرة السابعة على الجليد على أرضهم.

لعب رينجرز صاحب المركز الأخير سابقًا بدون بانارين بينما تم استبعاد هدافهم الرئيسي من التشكيلة في هزيمتين أمام سكان الجزيرة الأسبوع الماضي وأخرى أمام البطاريق قبل تداول الأربعاء.

قال مدرب رينجرز مايك سوليفان عندما سئل عن رحيل بانارين الرسمي قبل المباراة: “حسنًا، أعتقد أن الأمر النهائي قد وصل أخيرًا”. “في بعض الأحيان يكون التعامل مع القلق الناتج عن عدم اليقين أكثر صعوبة من التعامل مع حسمه. يمكن للجميع المضي قدمًا.”

تم التعامل مع بانارين، الذي وقع على تمديد عقد لمدة عامين بقيمة 22 مليون دولار مع لوس أنجلوس لتجاوز الوكالة المجانية غير المقيدة هذا الصيف، مع مهاجم مبتدئ محتمل ليام جرينتري واختيار مسودة مشروطة واحدة على الأقل من الجولة الثالثة، اعتمادًا على نجاح لوس أنجلوس بعد انتهاء الموسم.

وقال سوليفان إنه يتمنى لبانارين البالغ من العمر 34 عامًا “الأفضل” في محادثة بعد الإعلان عن الصفقة ليلة الأربعاء.

وأضاف أنه “عالج بالفعل ظروف” الصفقات الإضافية المحتملة مع فريقه، الذي أصبح الآن غارقًا في حالة من الفوضى 3-13-2 ليهبط إلى قاع ترتيب القسم الشرقي عند 22-29-6 بشكل عام.

وقال سوليفان: “الأمر ليس (سهلاً)، لأنه من الواضح أننا جميعًا في هذا الأمر من أجل الفوز”. “نحن جميعًا مهيئون لمحاولة الفوز. إنه دوري تنافسي، إنها بيئة تنافسية، ونحن جميعًا تنافسيون ونريد الفوز. لذلك عندما لا تكون لديك القدرة على وضع أحد أفضل لاعبيك في التشكيلة، فإن ذلك لا يساعد فرصك.

“لكنني أفهم أيضًا أن هذه مجرد حقيقة الظروف، وهي جزء مما نحن فيه الآن. إنها وظيفتي تدريب اللاعبين المتاحين لدي كل ليلة، وهذا ما سنفعله.”

ومن المقرر أن ينهي جرينتري البالغ من العمر 20 عامًا موسمه الحالي مع فريق OHL Windsor، وسيواصل الرينجرز سد الفجوة التي تركها بانارين، هدافهم الرئيسي، من الداخل. قام Will Cuylle بالتزلج في مكانه في الغالب في المباريات العديدة الماضية جنبًا إلى جنب مع المركز Vincent Trocheck.

قال سوليفان: “أنت تعلم أننا لن نقوم بضم لاعب، وسيحل محل ما يفعله أرتيمي لهذا الفريق”. “أعتقد أن ما نحاول القيام به هو بناء لعبة جماعية حيث يمكننا استبدالها باللجنة، إذا جاز التعبير. أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل في اللعب ضد أكثر صعوبة، والتخلي عن فرص أقل في الجانب الدفاعي، مما ينبغي أن يتيح لنا فرصة لخلق بعض الهجوم من ذلك. لكننا لا ندخل أي شخص ونقول، “مرحبًا، ستستبدل ما جلبه أرتيمي إلى هذه المجموعة. سيكون هذا غير عادل.”

تجمع أندريه سفيتشنيكوف لاعب كارولينا في محاولة إبعاد فاشلة من قبل فلاديسلاف جافريكوف وافتتح التسجيل بتسديدة من الفتحة متجاوزة كويك ليتقدم 1-0 في الدقيقة 6:26 من المباراة.

حظي ميكا زيبانيجاد بفرصة قوية في اللعب القوي في وقت لاحق من هذه الفترة، لكنه سدد الكرة من العارضة خلف حارس مرمى كارولينا براندون بوسي (16 تصديًا).

قام كويك بإيقاف 42 نقطة بشكل عام ليبقي رينجرز على مسافة واحدة على الرغم من تباين التسديدات غير المتوازنة، قبل أن يضيف جوردان ستال هدفًا فارغًا في الدقيقة الأخيرة.