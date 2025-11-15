يستمر لعب جوناثان دروين القوي بهدف القابض في فوز سكان الجزيرة

سولت ليك سيتي – ستكون هناك قصص متعددة عندما يتوجه سكان الجزيرة إلى دنفر للقاء يوم الأحد مع الانهيار الجليدي، وهي المباراة الخامسة في هذه الرحلة البرية التي تستغرق سبع محطات.

سوف يتزلج بروك نيلسون لأول مرة ضد سكان الجزيرة بعد أن لعب 901 مباراة في الموسم العادي وسجل 295 هدفًا لهم.

يحتل المركز الخامس في تاريخ النادي من حيث الأهداف والمباريات التي لعبها. سيواجه مدرب سكان الجزيرة باتريك روي امتياز كولورادو الذي لعب فيه ثمانية مواسم ورفع كأس ستانلي مرتين.

ومع ذلك، لا يجب أن تضيع وسط هذه الضجة، فهي عودة جوناثان دروين إلى فريق روكيز، الذي سجل 30 هدفًا في 122 مباراة هناك قبل أن يصبح الاستحواذ الخارجي الرئيسي لسكان الجزيرة في فترة الإجازة عندما وقع عقدًا مجانيًا لمدة عامين بقيمة 8 ملايين دولار.

“أنا متحمس. قال دروين، الذي سجل هدف التعادل قبل 6:16 من نهاية الشوط الثالث ليلة الجمعة، لمساعدة سكان الجزيرة في تحقيق فوز إضافي 3-2 على الماموث في مركز دلتا: “لقد قضيت وقتًا رائعًا في كولورادو”. “كان الجميع رائعين معي، من المشجعين وزملائي والموظفين. لذا استمتعت بالسنتين اللتين أمضيتهما هناك، لكنني أحب نيويورك حتى الآن. لقد كانت رائعة”.

مثل سكان الجزيرة ككل، فإن دروين يحقق نجاحًا كبيرًا.

سجل هدفًا منفصلاً وصنع هدفين في الفوز 5-0 على رينجرز في الحديقة.

بعد ليلتين، قام بإعداد ماثيو برزال للفوز في الوقت الإضافي ضد الشياطين في نيوارك. في فيغاس، جمع تمريرات حاسمة لأهداف ماثيو شيفر وبرزال. وفي مباراة يوتا، صمدت ركلته من كرة القرص باتجاه الشبكة لتدقيق الفيديو.

قال روي عن مساهمات دروين الثنائية (ثلاثة أهداف، 11 تمريرة حاسمة، بالإضافة إلى 7): “أنا معجب جدًا به”. “لقد كانت لعبته التي يبلغ ارتفاعها 200 قدم جيدة حقًا بالنسبة لنا. أعني أنه يلعب بشكل دفاعي جيد، لكن اللعب الذي قدمه في الوقت الإضافي (في نيوجيرسي)، والتمرير الذي قام به، أعني، هذه هي مهاراته التي يمتلكها.”

الجزر 3-0-0 في المباريات الثانية من المواقف المتتالية. … تسديدة من البداية إلى النهاية (29-21 كانت النتيجة النهائية)، رأى سكان الجزيرة استمرارًا لاتجاه غريب: إنهم 8-1-0 عندما يسجل الخصم المزيد من التسديدات على الأهداف، مقارنة بـ 1-5-1 عندما يفعلون ذلك.