يستمر منافسي كرة القدم في لونغ آيلاند إرث بناء حاصرات الكدمات

هناك خط لا تعبره في Sachem – ويتم معالجته.

إن المدارس الثانوية في منطقة سوفولك ، التي يكون لاعبوها ودودون قبالة الملعب ، ولكن منافسيها الشرويين على الشبكة ، لديهم خطوط هجومية تتضاعف كجدار الصين العظيم لموسم 2025.

وقال ديفيد كابوتو مدرب ساتشيم نورث لصحيفة “ذا بوست”: “عندما يتعلق الأمر ببرنامج تطوير رجل الخطوط ، نقول أنه يتعين عليك التمسك بها في طباخ بطيء … يذهبون من خنزير إلى خنزير على مدار أربع سنوات”.

وقال: “يتم وزنها في 52 أسبوعًا من العام ، ونحن نراقب باستمرار كمية السعرات الحرارية. هناك طريق تم وضعه لهم كطائلين في الصف التاسع”.

يعد فالدي بيير ، الذي كان ، مثالًا مثاليًا ، وهو يزن أقل من 200 رطل في الصف التاسع وهو الآن مملوء بالعضلات 268.

قال الرياضي الذي يبلغ طوله 6 أقدام: “إنهم حقًا حقًا يبنون لك من كونك شابًا صغيرًا”.

تقلبه

تم تنظيم الأسهم حول حرب الخنادق لعقود من الزمن ، والتي يعود تاريخها إلى أيام العمالقة والطائرات الكبرى Jumbo Elliott ، عضو في فئة 1983.

تخرجت المدرسة مؤخرًا أربعة من رجال الهجوم في القسم الأول – بمن فيهم الحارس جو كروز من سيراكيوز ، الذين سيحصلون على بداية هائلة ضد تينيسي في نهاية هذا الأسبوع – وواحد يركض ، لوكاس سينجلتون ، الذي يلعب الآن في الجيش ، الذين جنيوا فوائد اللاعبين الكبار في المقدمة.

قال جيمس تشيريشيلا ، مركز ساتشيم نورث جونيور ، الذي يقف حوالي 6-3 ، عن إرث مدرسته: “هذا يجعلني أرغب في الأداء في أعلى مستواي لي”.

وأضاف: “يعمل المدربون علينا بجد. لكن لهذا السبب نحن من نحن”.

جلب فنسنت جوليانو ، مدرب الخط الهجومي ، عقلية الخنازير المشوية – يرتدي اللاعبون بفخر القمصان مع العبارة في المدرسة – بعد سماعها باستخدامها من قبل مركز العمالقة شون أوهارا منذ سنوات.

لقد أدرك أنها كانت الطريقة المثالية لوصف سنوات الالتزام الدقيق التي تأتي مع أكثر المواقف والأغشية في هذا المجال ، وهو ما احتضنه جميع اللاعبين بعمق.

وقال جوليانو: “لقد وقعت هذه الهيئات الكبيرة في حب اللعبة. إنها تستمتع بها فقط وينتهي بها الأمر إلى أن تكون جيدة بسبب ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أن أحد أكبر المجاملات التي يمكنك الحصول عليها هي عندما يتصل بك مدرب معارض بعد المباراة ويقول:” يا إلهي ، مدرب ، يا رفاق ماديون حقًا “.

وفي الوقت نفسه ، يلعق كابوتو شرائحه بالفعل للجيل القادم – أربعة طلاب جدد هم بالفعل أطول من 6 أقدام قبل أن يكونوا جزءًا من مشوي الخنزير المثل.

قال بابتسامة: “أنا مفتون من قبلهم”.

4.0 موقف

على بعد أميال قليلة من الطريق ، يمتلك Sachem East جدارًا خاصًا به من الطوب بقيادة جاك مارتينز ، وهو أول لاعب كرة قدم في دوري Ivy League في الفريق.

“لم تكن أمي تريد مني أن ألعب كرة القدم” ، مازحا 6-5 ، 285 رطل البالغة من العمر 17 عامًا.

نظرًا لأن Martines يتنافس على جائزة Zellner لأفضل رجل هجومي في Suffolk لهذا العام ، فإن اثنين من لاعبي الوسط في إيست يحسبون نجومهم المحظوظين ليكونوا مثل هذا الوصي أمامهم.

وقال كبير السن: “إنهم يعلمون أنني سأضع الدم والعرق والدموع في حمايتهم. أشعر بالرضا عن ذلك”.

لا تضيع هذا المشاعر على صغار QB Ryan Pickersgill ، الذي قال: “لدي وقت في الجيب لأجري تمريرات وإنجاز المهمة”.

وأضاف والد بيكرسجين ، مدرب المدير الفني ، راي بيكسرجيل ، أن توصيل مارتينز يجلب سمعة أفضل لكرة القدم في الجزيرة.

وقال: “في الماضي ، كان الناس يتلقين نوعًا ما على لونغ آيلاند. … بدأ الناس يدركون جودة كرة القدم ، وخاصة رجال الأعمال ، الآن جيد جدًا هنا”.

وأضاف المدرب أنه يشعر بالارتياح المضاعف كأب لمعرفة مارتينز يمنع لطفبه.

وقال راي بيكسرجيل: “جاك طفل رائع. إنه ذكي للغاية. إنه يفعل كل الأشياء الصحيحة”. “إنه قائد رائع في فريق كرة القدم.”

وبالنسبة إلى مارتينز ، فإن اللعب والتدريب على الكثير من رجال الأعمال المحليين الأقوياء – بما في ذلك من منافس Crosstown North – يعني أن الحديد يشحذ الحديد.

قال: “يجعلك أفضل من حولهم”.