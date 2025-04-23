يستمر Mets ‘Reed Garrett في إنجازه في نقاط الضغط العالي

Reed Garrett ينتظر أن يرن الهاتف ، لكنه قد يكون أيضًا إنذارًا.

خلال ما يقرب من أربعة أسابيع من الموسم ، لم يكن هناك رجل إطفاء أفضل في لعبة البيسبول.

وقال غاريت قبل أن يربح Mets في فيليز 5-1 في سيتي فيلد يوم الثلاثاء: “أعتقد أنه مجرد واحد من تلك الأشياء التي يرن فيها الهاتف ويتم استدعاء اسمي ، وقد سارت الأمور على ما يرام حتى الآن”.

دخول اللعب ، لم يرث أحد في MLB المزيد من المتسابقين الأساسيين (تسعة) دون السماح للمرء بالتسجيل.

لم يسمح غاريت ، الذي كان قد وضع 9 ²/₃ أدوار دون جولة مكتسبة ، من عداء أي شخص آخر بالتسجيل ، أيضًا.

يدخل غاريت بشكل روتيني خطر ويترك بشكل روتيني لا يزال يتنفس (وغالبا ما يهتف من التل).

في يوم الاثنين ، سار Tylor Megill Bryce Harper وأعطى الكرة Garrett مع واحد في الشوط السادس من لعبة Mets بقيادة اثنين من أشواط.

سمح Garrett بفرد منفرد إلى Max Kepler ، لكنه استخدم مغسلة لضرب JT Realmuto وضمان استمرار خطه المثالي.

لم يدرك اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا دخول الموسم بأن دوره سيصبح في الأساس أن ينقذ الفريق بشكل متكرر في الأدوار الوسطى ، لكنه سعيد للقيام بذلك.

إنه يشعر بأنه مجهز بشكل جيد للأهمية خاصة بعد إجراء سبعة مباريات فاصلة في الموسم الماضي ، مما يسمح بالركض في قسمين.

قال غاريت: “أحاول أن أبقى معلماً مع الأدرينالين قدر استطاعتي”. “أعتقد أن الترويج في التصفيات العام الماضي والحصول على التجربة التي حصلت عليها العام الماضي ساهم بالتأكيد في راحتي هناك.”

إنه مرتاح في دوره في الفريق ومريح ببساطة في الفريق.

ادعى Mets Garrett ، ثم رجل رحلة ، من الأوريولز في يونيو 2023.

لقد أمضى كل ما بعده في قائمة Mets ، ثم اندلع العام الماضي وعاد هذا الربيع كسلعة مثبتة.

يمثل هذا الربيع المرة الأولى في مسيرته المهنية في الدوري الكبرى في غاريت ، والذي بدأ في عام 2019 مع النمور ، أنه قضى تدريبات ربيع متتالية مع نفس الفريق.

وقال غاريت: “مجرد التواجد في نفس المجموعة من الناس ووجود نفس موظفي التدريب ووجود نفس الأشخاص يتحدثون إليك حول المكان الذي كنت فيه العام الماضي وما فعلته وأشياء من هذا القبيل – أعتقد أن هذا كان مفيدًا بالنسبة لي”.

لم يكن براندون نيمو في تشكيلة البداية يوم الثلاثاء ، حيث أشار المدير كارلوس ميندوزا إلى أن ميتس يواجه اليسار الصعبة في كريستوفر سانشيز والفريق في خضم 13 يومًا في الجدول دون يوم عطلة.

وقال نمو ، الذي أزعجه التهاب اللفافة الأخمصية في قدمه اليسرى العام الماضي ، إن القضية لم تزعجه هذا الموسم.

قال نمو: “نحن في مكان جيد. أريد فقط أن أبقى على رأسه”.

Nimmo هو 5 مقابل 31 فقط مع عدم وجود ضربات خارج القاعدة ، والمشي وثمانية تمريرات في آخر ثماني مباريات له.

عاد مارك فينتوس ، الذي غادر مباراة يوم السبت مع عدم الراحة في الفخذ وجلس الأحد والاثنين ، إلى تشكيلة البداية ولعب القاعدة الثالثة.