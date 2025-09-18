يسجل مباراة إيداع أول بنسبة 20 ٪ تصل إلى 1500 دولار لـ Yankees vs. Orioles

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



يقدم جدول Yankees سلسلة أخرى مفيدة في مطاردة ما بعد الموسم المتأخر مع الأوريولز المدمرة على الصنبور في Camden Yards.

تستمر نيويورك في استهداف موقع البطاقات البرية العليا في AL بينما احتلت بالتيمور أن يكون عموديًا في عام 2025 من واحدة من أكثر تجمعات التوقعات الواعدة إلى المركز الأخير.

إنها الأولى من بين ست مباريات ضد O’s في آخر 10 مباريات من الموسم العادي في Yankees (والتي تشمل ثلاث مباريات ضد White Sox ، لا تقل).

قام كلا الناديين بتقسيم سلسلة الموسم 3-3 إلى السلسلة يوم الخميس.

ربما يكون هذان الاثنان قد قاما بتقسيم سلسلة الموسم حتى الآن ، لكنهما يحملان خطوط مائلة للقطاعات القطبية ضد بعضهما البعض: في تلك الألعاب الست ، قام يانكيز بقطع .309/.376/.558 بينما O -‘s مع .208/.285/.323.

كان Max Fried يستحق كل قرش بالنسبة إلى pinstripes ، مما يحد بشكل فعال من الاتصال الصعب مع متوسط ​​سرعة الخروج ضد في المئوية 90 من Statcast مع تحفيز معدل صحي من الكرات الأرضية بمعدل 52.7 ٪.

واجه O’s في قرار في 20 يونيو وسمح لثلاثة أشواط حصل على سبع مرات في ست أدوار من العمل.

يعكس ملف Cade Povich الكثير من الثناء لأن Southpaw قد ناضل بشكل خطير في قسم الاتصال ، حيث كان يسكن داخل 6 ٪ في كل من معدل التضخم الصلب ونسبة البرميل.

تخلى Povich عن ثلاثة أشواط حصل على العديد من الزيارات في قرار ضد نيويورك في 30 أبريل.

