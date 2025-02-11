يسجل Luka Doncic 14 نقطة ، يحصل على تصفيات متعددة في ليكرز لاول مرة

لوس أنجلوس-سجل لوكا دونسيتش 14 نقطة في وقت اللعب المحدود خلال أول ظهور له مع ليكرز مساء الاثنين ، حيث انضم إلى تشكيلة البداية إلى جانب ليبرون جيمس ودخلت على الفور في فوز لوس أنجلوس 132-113 على يوتا جاز.

حصل Doncic على العديد من الكراهية الدافعة من حشد من حشد لوس أنجلوس يرتدي آلاف القمصان الذهبية باسمه ورقم 77.

وسجل 11 نقطة بينما خرج ليكرز إلى تقدم 25 نقطة في نهاية الشوط الأول ، وجلس للأبد مع ترك 3:07 في الربع الثالث مع فريق ليكرز في وقت بعيد في فوزه السادس على التوالي.

كان أول دلو النجم السلوفيني عبارة عن مؤشر 3 في الدقائق الافتتاحية على طلقة الثانية لليكرز. أنهى Doncic بخمس كرات مرتدة وأربع تمريرات حاسمة-لا شيء أجمل من ضربة ثلاث أرباع الملعب لجيمس للحصول على رمية الكرة في وقت متأخر من الشوط الأول.

كانت اللعبة هي الأولى في Doncic منذ ما يقرب من سبعة أسابيع منذ توتره من العجل الأيسر في عيد الميلاد مع Mavericks ، الذي صدم عالم الرياضة من خلال تداول محورهم البالغ من العمر 25 عامًا وبطل التهديف في الدوري الاميركي للمحترفين. تخلى ليكرز بالامتنان عن أنتوني ديفيس وماكس كريستي.

بعد أسبوع كامل للاستقرار والعودة إلى القوة الكاملة ، انضم Doncic إلى جيمس وأوستن ريفز ورواي هاتشيمورا وجاكسون هايز في دور لاكيرز في لوجرز ، الذي فاز 11 من 13 إلى تشكيلة الفريق.

لعب دونسيتش 23 دقيقة فقط حيث يعيده ليكرز عن عمد من إصابته.

ساقيه ليست هناك بعد-لقد ذهب 1 لمدة 7 في محاولات من ثلاث نقاط في ظهوره لأول مرة-لكن صناعة اللعب قد تعرض على الفور مع زملائه الجدد.

كان المدرب جيه جيه ريدك ، الذي لعب إلى جانب دونسيتش لمدة 13 مباراة في عام 2021 مع دالاس مافريكس ، حريصًا على رؤية ما سيفعله دونسيتش في ظهوره الأول للغاية مع فريقه الجديد.

“مستوى الإثارة مرتفع” ، قال ريديك. “لا أعتقد أن أي شيء في نهجنا أو خطة لعبنا لتغييرات ولاية يوتا. إنه دائمًا تحدٍ في الموسم ، ويجب أن نكون قادرين على إعطاء بعضنا البعض الصبر لذلك. “

لم يخيب دونشيتش: كانت لمسة الأولى له مساعدة في زقاق هايز ، وضرب لحظات من 3 مؤشرات في وقت لاحق. كان مخدرا مع “لوكا! لوكا! ” الهتافات في الكرة الميتة الأولى ، وبعد ذلك عدة مرات.

شمل هذا الحشد ديرك نويتزكي ، الذي تداخل مع دونسيتش لموسم واحد في دالاس وعمل مرشده.

بدا أن دونسيتش هو الوريث الطبيعي لقاعة قاعة فامير المذهلة في دالاس – إلى أن قرر نيكو هاريسون المدير العام لمافريكس الحالي.

لعب Doncic أول 6:56 قبل تسجيل الخروج إلى جانب جيمس – من المحتمل أن يكون مصادفة بسبب قيود Doncic على محضره أثناء عودته إلى قوتها الكاملة.

من المتوقع أن يكون لدى Lakers أحد نجومهم على الأرض في جميع الأوقات تقريبًا عندما يكون Doncic يصل إلى السرعة.

وقال ريدك: “أشعر أنه من الأفضل الآن تخفيف لوكا مرة أخرى للعب NBA”. “أعتقد أنه إذا كان الأمر متروكًا لوكا ، فمن المحتمل أن يلعب 48 دقيقة ، لكننا نفكر على المدى الطويل ونريد أن نكون آمنين”.

عاد Doncic مع ما يقرب من ثماني دقائق في الشوط الأول ، وساعد ليكرز في طريقه إلى تقدم كبير مع العديد من المسرحيات الرئيسية.

تلقى الجميع قميص Doncic للاحتفال بهذه المناسبة في مدينة Lakers ‘Downtown Arena-بما في ذلك James ، الذي استعد قبل المباراة في قميص Gold No. 77.

تبع Doncic العشرات من الكاميرات بينما كان يستحضر لمدة 10 دقائق قبل المباراة ، ولعب Lakers ‘Arena الموسيقى الصربية التي يفضلها للتدريبات المسبقة.

قدمه ليكرز أخيرًا قبل المباراة ، مما أعطاه المكان المخصص عادة لجيمس ، مما أدى إلى تصفيق آخر.

عاد جيمس من غياب إصابة من مباراة واحدة يوم الاثنين عندما بدأ ليكرز مجموعة من المنزل والمنزل مع موسيقى الجاز متجهة إلى استراحة All-Star.

وقال ويل هاردي مدرب يوتا: “لا أعتقد أن أي منا يعرف بالضبط كيف سيبدو”. “أفترض أنها ستبدو جيدة. (Doncic و James) هما من أفضل المفكرين ، وحلو المشكلات التي رأيناها على الإطلاق. لذا نعم ، أعتقد أن الاستعداد له أمر غريب بعض الشيء. … لكنني لا أرى أي عالم حيث يلعب هذان اللاعبان معًا ليس شيئًا جيدًا. كما قلت ، فإن سرعة المعالجة عقلياً لا تصدق ، ولذا فأنا متأكد من أنهم سوف يكتشفون ذلك. “

شاهد Doncic ثلاثة انتصارات متتالية من ليكرز من مقعدهم منذ وصولهم إلى لوس أنجلوس قبل أسبوع.

سجل ريفز 45 نقطة في مهنة لقيادة ليكرز الماضي في إنديانا 124-117 يوم السبت دون دونسيتش أو جيمس ، الذي جلس لراحة كاحله.

بدأ Doncic يوم الاثنين بالتبرع بمبلغ 500،000 دولار لجهود استرداد الحرائق في مجتمعه الجديد ، مما جعل انطباعًا فوريًا بتعهده بالمساعدة في الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات المتفشية التي دمرت أجزاء من جنوب كاليفورنيا الشهر الماضي – بما في ذلك Pacific Palisades ، حيث تم فقد منزل Redick. .

وكتب دونسيتش على قنوات التواصل الاجتماعي لمؤسسة لوكا دونسيتش: “لقد كان من المحزن للغاية رؤية ومعرفة المزيد عن الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات بينما هبطت في لوس أنجلوس”. “لا أستطيع أن أصدق ذلك ، وأشعر بجميع الأطفال الذين فقدوا منازلهم والمدارس والأماكن التي اعتادوا اللعب مع أصدقائهم. اليوم ، تتبرع مؤسستي 500000 دولار لجهود الانتعاش الفورية. أنا ملتزم أيضًا بالمساعدة في إعادة بناء المحاكم والملاعب والحقول التي تم تدميرها ، لأن كل طفل يحتاج إلى مكان آمن للعب.

“للجميع المتأثرون بهذه الحرائق: نحن هنا للمساعدة ، والآن وللمسافة الطويلة.”

وقع دونشيتش ملاحظته: “جارك الجديد”.

يتم تقديم التبرع الأولي لـ Doncic إلى صندوق Community Foundation Wildfire Recovery. كما يخطط للتبرع “بتمويل إضافي كبير على مدار العامين المقبلين” مع التركيز على إعادة بناء مساحات لعب الأطفال ، وفقًا لمتحدث باسم.