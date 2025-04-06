يسجل Walter Clayton Jr.

سان أنطونيو – مقدمة والتر كلايتون جونيور إلى March Madness جاءت قبل 14 عامًا.

كان هذا هو الشهر الذي وضع فيه كيمبا ووكر كونيتيكت على ظهره ، حيث قاد فريق Huskies إلى تاج بطولة Big East ولقب بطولة NCAA غير المتوقع.

كلايتون هو فوز واحد بعيدا عن سحب تقليد جيد جدا للقلب كيمبا.

تشمل البطولة الضخمة لجامعة Iona السابقة الأداء الرابع الذي لا يُنسى ، بعد أن رفع رقم 1 فلوريدا الزميل رقم 1 أوبورن ، 79-73 ، في ليلة السبت.

لم يكن هذا دراماتيكيًا مثل انتفاضاته في الشوط الثاني في فوزه على المجيء على المركز التاسع في الجولة الثانية ورجل Texas Tech رقم 3 في The Elite Eight.

لكنها كانت مثيرة للإعجاب ، حيث انطلق كلايتون مقابل 34 نقطة وخمس رميات ثلاثية.

مرة أخرى ، كان في أفضل حالاته في وقت الأزمة.

سجل كلايتون 10 نقاط في النهائي 4:29 ، و 20 في الشوط الثاني.

لعبت دوره المكون من 3 نقاط مع 1:33 للذهاب إلى تقدم في فلوريدا إلى ستة ، بعد أن سجل في رمية الكرة في الحيازة السابقة ، حيث تجاوز مهاجم أوبورن ديلان كاردويل كما لو لم يكن هناك.

ظهور كلايتون هو مباشرة من نص هوليوود.

طفل تحت التنقل الذي كان لديه منحة دراسية متوسطة ومنخفضة فقط يخرج من المدرسة الثانوية.

أخذ ريك بيتينو ، ثم في إيونا ، إعجابه به ، وتطور كلايتون إلى نجم تحت وصاية بيتينو.

ثم عاد إلى المنزل بعد عامه الثاني من السنة الثانية ، ومغازل مع Pro Pro في الربيع الماضي ، فقط للعودة لقيادة فلوريدا إلى مكان في لعبة البطولة الوطنية.

أضاف عليى مارتن 17 نقطة لفلوريدا وتوماس هاوغ 12.

وسجل تشاد بيكر مازارا 18 نقطة لأوبورن وجوني بروم حصل على 15 نقطة.

قام فريق Gators ، الذي كان يتخلف عن التاسعة في وقت مبكر من الشوط الثاني ، إلى تحويل اللعبة خلال الدقائق العشرين الأخيرة مع دفاعهم.

أجبروا 12 تحولات أوبورن وحدها إلى 33.3 في المئة من إطلاق النار بعد نهاية الشوط الأول.

إذا كان هناك أي سؤال عما إذا كان بروم سيكون هو نفسه ، فقد تمت الإجابة عليه على امتلاك اللعبة الافتتاحية.

نشر ما في الداخل وغرقت الطائر القصير.

لقد كانت بداية نصف لاعب SEC للعام ، وهو جهد من 12 نقطة ، وربع فترات ، ومكتبًا ، ساعد النمور على التحكم في الافتتاح 20 دقيقة.

امتلك أوبورن الداخل ، حيث تفوقت في فلوريدا بمقدار 12 في الطلاء وتضاعفها في نقاط الفرصة الثانية. قام بروم بروم بتشغيل 11-4 مما دفع Tigrers إلى تسعة في وقت متأخر من الشوط الأول.

حافظ كلايتون ومارتن على قرب فلوريدا ، حيث تم الجمع بين 24 نقطة في 8 من 15 إطلاق نار.

وكان الآخرون من 4 من 12.

كان كلايتون ومارتن مرة أخرى في وقت مبكر من الشوط الثاني ، حيث أنتج الاثنان ثماني نقاط في انفجار 11-0 تحولت إلى عجز من تسع نقاط إلى تقدم في فلوريدا من نقطتين.

ورد أوبورن بست نقاط متتالية ، ولكن متأخرا عن اثنتين في مهلة أقل من 8.

على مدار الساعة 12:13 الأولى من المرة الثانية ، حصل النمور على 12 نقطة فقط مع سبع تحولات وغاب عن محاولتهم المكونة من ثلاث نقاط.

اقتصر بروم متعبة بوضوح ثلاث نقاط في تلك الفترة.