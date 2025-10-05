يسحب تيريز مارتن الثناء من الشباك وهو يحارب على بقعة قائمة

بدأت Nets قائمة Preseason يوم السبت بأرقام أرقام وقائمة مزدحمة.

سوف ينهي الأمر بعد أسابيع من الآن مع قتال حتى ليلة الافتتاح للمركز الأخير من الفريق.

قد تشمل هذه المعركة تيريز مارتن.

لقد عرض لاعبو Nets على مستوى عالمي تقريبًا مدحًا غير محظور لمارتن ، حيث يتدفقون على لعبه في عمليات التشغيل في الخارج وممارسات المعسكر التدريبي.

وقد حمله بروكلين كمثال على صغارها حول كيفية حمل أنفسهم ، وكيفية الكفاح من أجل وظائفهم.

لكن مارتن يعلم أن وظيفته ليست في مكان قريب. ليس بعد.

“لن أقول أبدًا أنني على قدم وساق ، هل تعلم؟” قال مارتن ، في صفقة غير متوفرة 2.2 مليون دولار. “حتى عندما تكون الأمور مضمونة ، لا تزال الأشياء غير مضمونة ، خاصة في هذا العمل. لذلك كانت عقلي على طول الطريق.

وقال مارتن ، الذي سجل ثلاث نقاط وأمسك بثلاث كرات مرتدة في 16 دقيقة في الفوز 123-88 بفوزه على هابويل: “أشعر أنني الفرصة التي حصلت عليها ، لقد أظهرت ما يمكنني فعله لهم ولزملائي في الفريق”. لذا ، أن أكون متسقًا وأثق بعملي في كل فرصة أحصل عليها ، أشعر أنها تؤتي ثمارها “.

لقد جعلته شبه مدح من زملائه ومدربيهم لعمله الصيفي. ولكن هل سيكون ذلك كافيًا؟

لدى الشباك 21 لاعبًا في المخيم ، 15 بالفعل على عقود مضمونة. يجب أن يصلوا إلى 15 صفقة قياسية وثلاث طرقين بحلول بداية الموسم.

إن التنازل عن اللاعبين الثلاثة في صفقات جزئية أو غير متوفرة – جالين ويلسون ، ودرو تيمو ومارتن – هو طريق أقل مقاومة. لكن مارتن يقاوم.

منذ أن اختار الجولة الثانية في عام 2022 ، دخل مارتن في كل ما في موسم خارج الاضطرار إلى اللعب في الدوري الصيفي والكدح في دوري الدرجة الأولى ، والسفر وجرب الفرق. هذا هو ، حتى نهاية العام الماضي في بروكلين.

بعد أن قام معسكر تدريبي بدعوة إلى صفقة ثنائية الاتجاه تفوقت على الأداء ، احتل مارتن المركز الخامس على الشباك في الألعاب والسادس في الدقائق.

أخيرًا ، سمح له وجود منزل – ضعيف كما كان – لقضاء هذا الموسم في التركيز بشكل أقل على إيجاد وظيفة والمزيد على شحذ حرفته.

قال مارتن ، 26 عامًا: “كان هذا الصيف الأول الذي تمكنت فيه فعليًا من العمل في لعبتي وأركز على التحسن.

“في العام الماضي ، كنت في موقع لعبت فيه على الكرة كثيرًا ، لذلك عملنا هذا الصيف على الكرة في يدي … اتخاذ القرارات ، واتخاذ القراءة من قدمين ، وعدم قلب الكرة … ونكون عدوانيين فقط ، ونثق في العمل الذي أضعه – سواء كان ذلك يطلق النار على البوريندز ، والانخفاض ، وأعمل على ذلك.

لقد كان زملاء الفريق يتصاعدون حول هذا النموذج.

وقال الوافد الجديد مايكل بورتر جونيور: “لقد كان تيريز حقًا اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب الذي رأيته في الفريق حتى الآن”. “لم أكن أعرف الكثير عنه ، لكنه كان يقتل باستمرار من خلال المشاجرات ، وركض مفتوح. إنه لاعب يمكنه الانزلاق في مكان حارس النقطة هذا ولكن يمكنه أيضًا لعب الاثنين. يمكنه أن يمر. لقد كان مثيرًا للإعجاب حقًا.”

لاحظت الحجز مثل زائير ويليامز وجوردي فرنانديز نمو مارتن.

قال فرنانديز: “لقد كان أفضل مع مقبضه وصنع القرار. نعلم جميعًا أنه يمكنه صنع الطلقات. لقد عمل أيضًا على جسده”. “أود أن أسميه أحد كبارنا ، الذي يقود بالقدوة. ولهذا السبب يحظى باحترام من قبل جميع زملائه في الفريق.

“Tyrese هو اتساق Super Pro (معه). لا تتفق مع عمله فحسب ، بل أيضًا شخصيته وكيف يتصرف. حتى ، حتى لا يكون مرتفعًا جدًا ، ولم يكن منخفضًا جدًا ، ومثالًا جيدًا دائمًا للباقي. لا يقول الكثير ، ولكن عندما يقول شيئًا ما ، فهذا أمر مفيد. كل هذه الأشياء مهمة اليوم ، ونحن أيضًا نحاول البناء في المستقبل. كانت Tyrese رائعة.”

لكن رائع بما يكفي لتكون جزءًا من هذا البناء المستقبلي؟ هذا هو السؤال.