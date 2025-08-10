يسحب DIY الغريب لدرج خزانة المطبخ وهو أيضًا صديق للمستأجرين

يسحب درج خزانة المطبخ الغريب (أو kitschen ، كما قد يكون الحال) وعادة ما لا يسير الاستئجار جنبًا إلى جنب. عادة ، تميل المقابض أو المقابض على الخزائن والأدراج إلى أن تكون واضحة وعملية ، خاصة إذا كانت الوحدة أحدث. وظيفة ، وليس تشكل ، تحكم اليوم. استبدال المقابض كمستأجر الكثير من العمل. ومع ذلك ، فإن بعض أدراج المطبخ المطبخ مصنوع من طين البوليمر ودهانات الأكريليك هي كل ما تحتاجه لتجميع ترقية مقبض صديقة للمستأجرين.

هناك العديد من الحلول الصديقة للمستأجرين للخزانات التي عفا عليها الزمن ، ولكن هذا واحد بسيط للغاية. تبدأ هذه خزانة المطبخ DIY مع بعض الطين الأساسي للفرن مثل Ifergoo White Oven Bake Polymer Clay. من خلال مهاراتك المذهلة ، ستستخدم بعض أدوات النحت في اختيار البوليمر لتشكيل البوليمر بدون شكل إلى شيء يستحق عنوان “Quirky” – سوف تبدو الأشكال الغذائية الممتعة في المنزل في المطبخ. اعتمادًا على احتياجات مشروعك ، قد تحتاج أيضًا إلى تسرد سميك لإلغاء التجاعيد في الطين ، بطريقة التحدث. إن إضافة الطلاء الأكريليكي ، إلى جانب بعض الفرش ، يأخذ طين البوليمر من النقطة إلى الرغيف الفرنسي المزيف في فترة ما بعد الظهر أو اثنين.

نظرًا لأن طين البوليمر يتطلب الحرارة لضبطه ، فإن مشروع DIY هذا يدعو أيضًا إلى صفائح الخبز حتى تتمكن من خبز الطين في الفرن. سيتم تصطف هذه على ورق الرقائق أو الرقائق لجعل التنظيف أكثر بساطة. أخيرًا ، سترغب في تحطيم مسدس الغراء الساخن لأنه لا توجد وسيلة لإظهار إبداعاتك ما لم يتم لصقها على شيء ما. في هذه الحالة ، ستقوم بإرفاق أدراج مطبخك ومقابض الخزانة لجعل المساحة بشكل فريد وملاءمة لك وسيلة سهلة لترقية أجهزة الدرج الخاصة بك.