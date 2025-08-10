يسحب DIY الغريب لدرج خزانة المطبخ وهو أيضًا صديق للمستأجرين

يسحب درج خزانة المطبخ الغريب (أو kitschen ، كما قد يكون الحال) وعادة ما لا يسير الاستئجار جنبًا إلى جنب. عادة ، تميل المقابض أو المقابض على الخزائن والأدراج إلى أن تكون واضحة وعملية ، خاصة إذا كانت الوحدة أحدث. وظيفة ، وليس تشكل ، تحكم اليوم. استبدال المقابض كمستأجر الكثير من العمل. ومع ذلك ، فإن بعض أدراج المطبخ المطبخ مصنوع من طين البوليمر ودهانات الأكريليك هي كل ما تحتاجه لتجميع ترقية مقبض صديقة للمستأجرين.
هناك العديد من الحلول الصديقة للمستأجرين للخزانات التي عفا عليها الزمن ، ولكن هذا واحد بسيط للغاية. تبدأ هذه خزانة المطبخ DIY مع بعض الطين الأساسي للفرن مثل Ifergoo White Oven Bake Polymer Clay. من خلال مهاراتك المذهلة ، ستستخدم بعض أدوات النحت في اختيار البوليمر لتشكيل البوليمر بدون شكل إلى شيء يستحق عنوان “Quirky” – سوف تبدو الأشكال الغذائية الممتعة في المنزل في المطبخ. اعتمادًا على احتياجات مشروعك ، قد تحتاج أيضًا إلى تسرد سميك لإلغاء التجاعيد في الطين ، بطريقة التحدث. إن إضافة الطلاء الأكريليكي ، إلى جانب بعض الفرش ، يأخذ طين البوليمر من النقطة إلى الرغيف الفرنسي المزيف في فترة ما بعد الظهر أو اثنين.
نظرًا لأن طين البوليمر يتطلب الحرارة لضبطه ، فإن مشروع DIY هذا يدعو أيضًا إلى صفائح الخبز حتى تتمكن من خبز الطين في الفرن. سيتم تصطف هذه على ورق الرقائق أو الرقائق لجعل التنظيف أكثر بساطة. أخيرًا ، سترغب في تحطيم مسدس الغراء الساخن لأنه لا توجد وسيلة لإظهار إبداعاتك ما لم يتم لصقها على شيء ما. في هذه الحالة ، ستقوم بإرفاق أدراج مطبخك ومقابض الخزانة لجعل المساحة بشكل فريد وملاءمة لك وسيلة سهلة لترقية أجهزة الدرج الخاصة بك.
صنع مقابض مطبخ البوليمر الطين
لعمل مقابض الطين ، سترغب في قياس كمية الطين بما يتناسب مع حجم وشكل السحب من الدرج وخزانة. ستقوم بتثبيت الأجهزة الموجودة مع مقابض الطين المفصل ، والتي ستقوم بتشكيلها في المواد الغذائية (أو غيرها من التصميمات الغريبة التي تختارها) من طين البوليمر. إذا كانت عمليات السحب طويلة ، فإن المواد الغذائية مثل الكلاب الساخنة والقرعي والمخللات هي من بين العناصر التي ستعمل على الحرفة. إذا كان لديك مقابض مستديرة في خزانة المطبخ ، فقم بعمل عناصر مستديرة مثل التفاح الأحمر والأخضر والخبز والكعك مع الرشات الصغيرة. تريد جعل كل عنصر أكبر قليلاً من السحب الذي تغطيه لضمان إخفاء الأجهزة الموجودة بالكامل.
بمجرد أن تكون راضيًا عن التصميم الخاص بك ، ستخبز عناصر الطين وفقًا للتوجيهات الموجودة على الحزمة – تعتمد أوقات الخبز ودرجات الحرارة على العلامة التجارية. بمجرد أن تصبح السحب باردة وجافة ، قم برسمها لتبدو مثل المواد الغذائية المعنية. بمجرد أن يجف الطلاء ، استخدم مسدس الغراء الساخن لربطه على السحب.
من الأفضل استخدام طين البوليمر لهذا الغرض بدلاً من النوع الجفاف. السابق هو الطين الاصطناعي الذي يجب أن يتم ضبطه. إنه جيد للعمل التفصيلي ، كما ستفعل لسحب المطبخ. (هذا هو السبب في أنه يستخدم لصنع العناصر ذات التفاصيل الصغيرة ، مثل المجوهرات.) على عكس الطين المجفف بالهواء ، ستبقى ناعمة حتى تخبزها ، مما يتيح لك العمل معها على مدى فترة أطول للحصول على التفاصيل حول مقابض عشاق الطعام الخاصة بك. يعد البوليمر الطين أيضًا أقل هشاشة ولا ينكسر بنفس السهولة كما يفعل الطين الجاف عند إسقاطه ، مما يوفر مادة متسامحة يمكن من خلالها إجراء عمليات السحب الخاصة بك.
أشياء أخرى يجب مراعاتها مع مشروع مقبض المطبخ DIY هذا
إذا كنت تشعر بالقلق من أنك لن تتمكن من أخذ مقابض المطبخ DIY من الخزانة ، إلا أن تسحب الخزانة بمجرد مغادرة الإيجار الخاص بك ، لديك خياران. يجد بعض الناس أن رفوف الكحول يخفف من بقايا الغراء الساخن. يجب أن تجعل هذه الخدعة من السهل إزالة القبعات الطينية من أجهزة الخزانة. ومع ذلك ، يبدو من المنطقي استبدال الأجهزة مؤقتًا في تأجيرك بشيء مثل Homdiy 5 بوصة النيكل المصنوع من النيكل. بمجرد أن تكون جاهزًا للتنقل ، ستزيل ديكورات الطعام المزيفة تمامًا وتسحب تحتها في ضربة واحدة وتضع السحب القديمة في مكانها. لا حاجة لمحاولة فصل مقابض الطين عن سحب المعدن. وكمكافأة ، يمكنك إحضارك معك إلى الإيجار التالي. كل ما عليك القيام به هو استبدال الأجهزة في الإقامة الجديدة بمقابضك المفصلة.
إذا ذهبت إلى هذا الطريق ، فستحتاج إلى إضافة عمليات سحب الاستبدال وبعض البراغي إلى قائمة الإمدادات الخاصة بك. ستأخذ أيضًا التمرين الكهربائي من صندوق الأدوات لفترة ما بعد الظهر. يتيح لك التدريبات إزالة السحب الأصلي من الخزائن ، في حين أن الجهاز الجديد يضمن أنك لن تدمر السحب الأصلي الذي جاء مع الشقة أو البيت المستأجر. أخيرًا ، إذا كنت تشعر بالقلق من فقدان السحب الأصلي في خلط ورق اللعب ، فقم بإسقاطها (والبراغي التي يجب الذهاب إليها) في كيس كبير من الفريزر البلاستيكي Ziptop. بعد ذلك ، ضعهم في مكان ما لحفظه حتى تكون مستعدًا لإعادتها على الأدراج والخزانات قبل الانتقال.