يسحق ليلة Ceedee Lamb “رعاة البقر” في خسارة النسور

مع ركوب مصير دالاس في هذا الرابع لأسفل ، تحول داك بريسكوت إلى جهاز استقباله النجمي Cee Dee Lamb مساء الخميس ورفع كرة نحوه أسفل الخط الجانبي الأيسر.

كان على لامب أن يغوص في محاولة لتوضيح الممر ، لكن الكرة ضربت يديه قبل أن ترتد إلى العشب لإنهاء ما يمكن أن يكون حيازة دالاس النهائية في خسارته على الطريق 24-20 أمام النسور.

عندما هتف مشجعو النسور ، جلس لامب على الملعب وأمسك يديه على رأسه بعد فرصة ضائعة من حيث التكلفة خلال افتتاح كابوس مليء بعدة قطرات.

قال لامب: “بالتأكيد سألقي نظرة على هذا الفيلم وأخشى كل قطرة ، وهذا أمر مؤكد”.

على الرغم من قيادة جميع المشاركين في الممرات مع سبعة مصيد لمدة 110 ياردة ، سيتم تذكر ليلة لامب لعدم قدرته على الارتقاء تلك الكرة.

هناك سجلات متفاوتة عن عدد تمريرات Lamb التي تم إسقاطها رسميًا-يسرد ESPN ثلاثة ، ويذكر NFL.com اثنان ، ولكن يمكن مناقشة الثلث ، ويحتل Pro Football Talk أربعة-لكنهم جميعًا يرسمون قصة أحد أجهزة الاستقبال المدفوعة من اتحاد كرة القدم الأميركي التي فشلت في الارتفاع إلى هذه المناسبة.

“يا رجل ، هذا فظيع” ، قال لامب. “بصراحة ، لا يمكنني الإشارة إلى أي أصابع على أي شخص آخر. أتحمل المساءلة الكاملة وكل ما سيأتي معه. لأنه بالنسبة لي ، ولاعبًا ، أصلي من أجل لحظات من هذا القبيل والكرة لأوضي طريقي ، ومن الواضح أن لا أتوصل إلى ذلك.

سيتعين على رعاة البقر الاعتماد على جريمتهم للفوز بالمباريات هذا العام مع دفاعهم بعد خسارتهم ميكا بارسونز ، وسيتطلب ذلك أن يكون Lamb نجمًا في كثير من الأحيان.

من المؤكد أنه ساعد دالاس في أن يكون تنافسيًا ليلة الخميس في مكان صعب ، لكنه منع فريقه أيضًا من تسجيل نقاط إضافية.

وقال ESPN إن أول قطرة له جاء في الربع الثاني خلال حملة Cowboys الثالثة من اللعبة ، ولعب عاملاً في الفريق يستقر لتحقيق هدف ميداني ليحقق 17-14 تقدمًا.

وقفت أخطاء الربع الرابع أكثر.

في المسرحية الأولى من الربع الرابع مع قيادة النسور في أربعة ، أسقط لامب تمريرة في المركز الثالث والعشرة بينما كان داخل أراضي فيلادلفيا التي توقفت عن محرك الأقراص.

في وقت لاحق من هذا الربع ، مع بقاء أقل من ثلاث دقائق ، فاز لامب على مدافعه عن صيد محتمل 25 ياردة ، لكنه أسقط كرة في قفازاته.

قال مراسل ESPN السابق إد ويردر إن التمريرة الرابعة التي أن لامب لم يتمكن من الاستيلاء عليها تقنيًا لم تكن قطرة لأنها تتطلب جهداً إضافياً ، ولكن معظمها-إن لم يكن كلها-يقول أجهزة استقبال النجوم عادة أنه إذا ضربت تمريرة أيديهم ، فيجب أن يتم القبض عليها.

لو اشتعل هذا المرور ، لكان دالاس قد حصلت على الكرة في جميع أنحاء خط فيلادلفيا 25 ياردة مع ما يقرب من 1:50 المتبقية في اللعبة.

قال لامب: “أولئك الذين يضرون كثيرًا لأنني أصلي من أجل هؤلاء ، أصلي من أجل هذا النوع من الأشياء ، لكن مرة أخرى ، إنها اللعبة 1. سأعود”. “أتمنى أن يكون الجميع مستعدين.”

على الرغم من أن Lamb لم يلعب في فترة ما قبل الافتراض ، إلا أنه لم يستخدم ذلك كذريعة لأدائه.

قال لامب: “لا ، هذا ليس له علاقة بما يجري الآن”. “أنا بحاجة للقبض على الكرة لعنة.”

امتدح بريسكوت Lamb لكونه مسؤولاً وامتلاكه لأدائه بعد المباراة ، بينما قال مدرب Cowboys براين شوتنهايمر إنه لا يقلق من نجمه.

سوف يحصل لامب على تسديدة للارتداد في الأسبوع الثاني ضد العمالقة في المنزل.

وقال شوتنهايمر: “لا تقلق بشأن Ceedee Lamb. سيكون Ceedee على ما يرام ، يا له من لاعب رائع”. “مرة أخرى ، كانت هذه هزيمة فريق ونمتلك ذلك.”