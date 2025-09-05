يسحق ليلة Ceedee Lamb “رعاة البقر” في خسارة النسور

رياضة
يسحق ليلة Ceedee Lamb "رعاة البقر" في خسارة النسور

مع ركوب مصير دالاس في هذا الرابع لأسفل ، تحول داك بريسكوت إلى جهاز استقباله النجمي Cee Dee Lamb مساء الخميس ورفع كرة نحوه أسفل الخط الجانبي الأيسر.

كان على لامب أن يغوص في محاولة لتوضيح الممر ، لكن الكرة ضربت يديه قبل أن ترتد إلى العشب لإنهاء ما يمكن أن يكون حيازة دالاس النهائية في خسارته على الطريق 24-20 أمام النسور.

عندما هتف مشجعو النسور ، جلس لامب على الملعب وأمسك يديه على رأسه بعد فرصة ضائعة من حيث التكلفة خلال افتتاح كابوس مليء بعدة قطرات.

قال لامب: “بالتأكيد سألقي نظرة على هذا الفيلم وأخشى كل قطرة ، وهذا أمر مؤكد”.

على الرغم من قيادة جميع المشاركين في الممرات مع سبعة مصيد لمدة 110 ياردة ، سيتم تذكر ليلة لامب لعدم قدرته على الارتقاء تلك الكرة.

هناك سجلات متفاوتة عن عدد تمريرات Lamb التي تم إسقاطها رسميًا-يسرد ESPN ثلاثة ، ويذكر NFL.com اثنان ، ولكن يمكن مناقشة الثلث ، ويحتل Pro Football Talk أربعة-لكنهم جميعًا يرسمون قصة أحد أجهزة الاستقبال المدفوعة من اتحاد كرة القدم الأميركي التي فشلت في الارتفاع إلى هذه المناسبة.

“يا رجل ، هذا فظيع” ، قال لامب. “بصراحة ، لا يمكنني الإشارة إلى أي أصابع على أي شخص آخر. أتحمل المساءلة الكاملة وكل ما سيأتي معه. لأنه بالنسبة لي ، ولاعبًا ، أصلي من أجل لحظات من هذا القبيل والكرة لأوضي طريقي ، ومن الواضح أن لا أتوصل إلى ذلك.

سيتعين على رعاة البقر الاعتماد على جريمتهم للفوز بالمباريات هذا العام مع دفاعهم بعد خسارتهم ميكا بارسونز ، وسيتطلب ذلك أن يكون Lamb نجمًا في كثير من الأحيان.

من المؤكد أنه ساعد دالاس في أن يكون تنافسيًا ليلة الخميس في مكان صعب ، لكنه منع فريقه أيضًا من تسجيل نقاط إضافية.

وقال ESPN إن أول قطرة له جاء في الربع الثاني خلال حملة Cowboys الثالثة من اللعبة ، ولعب عاملاً في الفريق يستقر لتحقيق هدف ميداني ليحقق 17-14 تقدمًا.

وقفت أخطاء الربع الرابع أكثر.

في المسرحية الأولى من الربع الرابع مع قيادة النسور في أربعة ، أسقط لامب تمريرة في المركز الثالث والعشرة بينما كان داخل أراضي فيلادلفيا التي توقفت عن محرك الأقراص.

في وقت لاحق من هذا الربع ، مع بقاء أقل من ثلاث دقائق ، فاز لامب على مدافعه عن صيد محتمل 25 ياردة ، لكنه أسقط كرة في قفازاته.

قال مراسل ESPN السابق إد ويردر إن التمريرة الرابعة التي أن لامب لم يتمكن من الاستيلاء عليها تقنيًا لم تكن قطرة لأنها تتطلب جهداً إضافياً ، ولكن معظمها-إن لم يكن كلها-يقول أجهزة استقبال النجوم عادة أنه إذا ضربت تمريرة أيديهم ، فيجب أن يتم القبض عليها.

لو اشتعل هذا المرور ، لكان دالاس قد حصلت على الكرة في جميع أنحاء خط فيلادلفيا 25 ياردة مع ما يقرب من 1:50 المتبقية في اللعبة.

قال لامب: “أولئك الذين يضرون كثيرًا لأنني أصلي من أجل هؤلاء ، أصلي من أجل هذا النوع من الأشياء ، لكن مرة أخرى ، إنها اللعبة 1. سأعود”. “أتمنى أن يكون الجميع مستعدين.”

على الرغم من أن Lamb لم يلعب في فترة ما قبل الافتراض ، إلا أنه لم يستخدم ذلك كذريعة لأدائه.

قال لامب: “لا ، هذا ليس له علاقة بما يجري الآن”. “أنا بحاجة للقبض على الكرة لعنة.”

امتدح بريسكوت Lamb لكونه مسؤولاً وامتلاكه لأدائه بعد المباراة ، بينما قال مدرب Cowboys براين شوتنهايمر إنه لا يقلق من نجمه.

https://www.youtube.com/watch؟v=7mtkynny93i

سوف يحصل لامب على تسديدة للارتداد في الأسبوع الثاني ضد العمالقة في المنزل.

وقال شوتنهايمر: “لا تقلق بشأن Ceedee Lamb. سيكون Ceedee على ما يرام ، يا له من لاعب رائع”. “مرة أخرى ، كانت هذه هزيمة فريق ونمتلك ذلك.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية