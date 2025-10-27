يسخر بيت ديفيدسون من العمالقة مع وصول النجم إلى قاعدة جماهير إيجلز إلى المستوى التالي

كان بيت ديفيدسون يضحك على حساب العمالقة.

فاز فريق SNL بفوز فريق إيجلز 38-20 على العمالقة، حيث كان يحمل زينة عيد الهالوين تسخر من G-Men يوم الأحد.

سخر ديفيدسون، الذي كان يرتدي قبعة إيجلز الشتوية الخضراء، من منافسه في NFC East من خلال حمل شاهد قبر مزيف كتب عليه عبارة “RIP G-Men” خلال الربع الرابع من الخسارة في Lincoln Financial Field.

وأظهرت صور ديفيدسون أثناء المباراة أيضًا وهو يتظاهر بفخر مع العنصر جنبًا إلى جنب مع أشخاص آخرين.

وشوهد ديفيدسون في الملعب قبل المباراة بالإضافة إلى عمليات الإحماء.

كانت مباراة الأحد هي المباراة الثانية على الأقل لفريق إيجلز التي شوهد فيها ديفيدسون في هذا الموسم.

في سبتمبر، شوهد ديفيدسون في فيلادلفيا وهو يشارك في لعبة مع عارضة الأزياء إلسي هيويت، التي يرتبط معها الممثل الكوميدي عاطفيًا وينجب منها طفلًا.

ذكرت TMZ في ذلك الوقت أن الاثنين شوهدا وهما يتبادلان القبل من مقاعدهما المميزة بينما كان الحدث يجري في الخلفية.

ديفيدسون، أحد مواطني جزيرة ستاتن، هو أحد مشجعي فريق إيجلز من خلال الصداقة التي أقامها مع رئيس أمن إيجلز دوم ديساندرو، المعروف باسم “بيج دوم”.

أصبح الاثنان صديقين في عام 2024 بعد أن تعرفا على بعضهما البعض عن طريق الصديق المشترك ديف أوسوكو، وفقًا لمقال نشرته مجلة People.

يبدو أن الصداقة كانت كافية لجعل ديفيدسون يغير ولاءاته لكرة القدم، بعد أن كان من أشد المعجبين بالعمالقة.

“أنا (من أشد المعجبين بالعمالقة)، ولكن عندما تقابل أشخاصًا مثل (DiSandro) والمنظمة، والمدينة لديها مثل هذه الروح”، أوضح ديفيدسون لشبكة سي بي إس نيوز فيلادلفيا في يناير الماضي. “البلدة بأكملها تعيش أو تموت ضمن الفرق، وهذا أمر جميل نوعًا ما. نيويورك، لديك كل شيء، لذلك فهي ليست صفقة كبيرة. ولكن هنا من الجميل أن نرى.”

كانت خسارة يوم الأحد أمام النسور قاسية حيث فقد العمالقة النجم الصاعد كام سكاتيبو بسبب إصابة محتملة في نهاية الموسم وشاهدوا بينما كان ساكون باركلي يركض فوقهم مرتين.

وجد لاعب الوسط في فريق إيجلز جالين هيرتس منطقة النهاية أربع مرات في الهواء.