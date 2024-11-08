يسعد ديف بورتنوي أن شراكة بيل بيليشيك وبارستول لم تحدث

يشعر ديف بورتنوي بالارتياح لأن الشراكة مع بيل بيليشيك لم تنجح في النهاية.

بالإضافة إلى ظهوره في “ManningCast” من شركة Omaha Productions مع Peyton وEli Manning و”The Pat McAfee Show”، يقدم Belichick عرضًا على SiriusXM، وعرض آخر مع Underdog Fantasy وهو عضو في لجنة “Inside the NFL” على CW. .

في برنامج “The Name Show” مع مضيفيه المشاركين كيرك مينيهان وريان ويتني، تحدث بورتنوي عن كيف أن هذا الانتشار في كل مكان كان سيعني أن بيليشيك لم يكن مناسبًا تمامًا لبارستول.

“لقد تحدثنا معه. قال بورتنوي، كما غطاه إعلان فظيع: “كنا نحاول إقناعه بتقديم عرض”. “بعد فوات الأوان، الحمد لله أننا لم نفعل ذلك. … إنه يفعل أشياء كثيرة. وأعتقد أنه رائع في “ManningCast” وفي الكثير من المقاطع التي أشاهدها. العرض الذي كنا سنقدمه هو الذي يقدمه مع (مات) باتريشيا ومع المستضعف. هذا العرض بالنسبة لي فاشل.

“هذا هو واحد. وتأخرنا في المباراة. لكننا كنا نتحدث عن ذلك… لقد كان الوقت متأخرًا جدًا في المباراة… لقد رأيته بالفعل في ذلك اليوم. لقد تحدثت في مؤتمر أكسون – صديقنا جوش (إيسنر)، وكان هناك أيضًا”.

تأسست شركة Barstool Sports في بوسطن، وقد تقرب بورتنوي من بيليشيك وتوم برادي وروبرت كرافت على مر السنين حيث كان “يدافع بشدة عن الجدار” لصالح الوطنيين – بما في ذلك رحلة إلى السجن للاحتجاج على عقوبة برادي ديفلاتجيت في مقر اتحاد كرة القدم الأميركي في نيويورك. .

فاز Belichick بستة Super Bowls مع فريق Patriots في فترة أسطورية امتدت من عام 2000 حتى الموسم الماضي.

في البودكاست الخاص به، أوضح بورتنوي دوافع بيليشيك لتولي العديد من الحفلات الإعلامية.

“تفسيري له عندما كنت أتحدث عنه هو أنه لم يكن لديه دافع مالي؛ قال بورتنوي: “لقد كان لديه دافع استخباراتي لإظهار أنه لا يزال متمكنًا من كرة القدم – ويريد العودة إلى التدريب”. “هذا كان تفسيري.”

بحث بورتنوي أيضًا في سبب اعتقاده بأن علاقة بيليشيك مع الأخوين مانينغ ناجحة.

وأضاف بورتنوي: “يمتلك Belichick كل عناصر التنافس الخلفي التي يسقطها في ManningCast، مثل ضجيج الجماهير في إنديانابوليس وأشياء من هذا القبيل”. “إنها مسلية للغاية. … وهو يطلق النار على باتس دون توقف.