يسعى خوسيه كاباليرو لاعب يانكيز إلى الوضوح بشأن قاعدة ساعة الملعب

قال خوسيه كاباليرو إنه دخل مباراة الثلاثاء ضد وايت سوكس لا يزال غير واضح بشأن قاعدة ساعة الملعب التي غالبًا ما كان قادرًا على استخدامها لصالحه.

نشأت المشكلة من الجدل الذي دار يوم الأحد في تورونتو، حيث تم تحذير كاباليرو لعدم التعامل مع الرامي قبل ثماني ثوانٍ من نهاية المباراة.

قال كاباليرو قبل أن يذهب 2 مقابل 4 مع هوميروس منفرد واثنين من RBIs في فوز فريق يانكيز الافتتاحي 12-2 على شيكاغو في ذا برونكس: “ما زلت أنتظر القاعدة الفعلية. “هذا كل شيء.”

ومع ذلك، قال آرون بون إنه أجرى محادثة مطولة مع الدوري يوم الاثنين ونقل بعض الرسائل إلى كاباليرو.

وقال بون إن المشكلة هي أن الحكام بحاجة إلى التأكد من أن كاباليرو لا يرفع رأسه لمدة ثماني ثوانٍ فحسب، بل يكون أيضًا “في حالة تأهب” في ذلك الوقت.

وقال بون: “أنا بالتأكيد أفهم ما يحاول القيام به، ولديه إيقاع وعملية ليتمكن من الالتزام بها”. “نعتقد أن هذا ضمن القواعد.”

إذا كان هناك تغيير، فهو أن كاباليرو يجب أن يفهم معنى “التنبيه” – وأنه لا يخرج من منطقة الضارب إلا إذا قال الحكم أن الرامي لم يتعامل معه في الوقت المناسب.

قال بون: “حاولت أن أكون محددًا للغاية وأعطي خوسيه بعض التعليمات حول الأمور التي يجب أن نكون فيها على ما يرام”.

لا يريد فريق يانكيز التخلص من هذا الجانب من لعبة كاباليرو، حيث أشار بون إلى أن قدرته على إثارة غضب الخصم هي أحد جوانب لعبته التي أثارت اهتمامهم عندما كان مع فريق رايز.

قال كاباليرو، الذي من الواضح أنه لا يزال في حيرة من أمره، إنه سيسأل حكم اللوحة الرئيسية عندما يصل إلى اللوحة لأول مرة للحصول على تفسير الحكم للقاعدة.

وقال كاباليرو: “لقد كانوا يغيرون القاعدة كل يوم”.

إحدى المشكلات المحتملة هي أن كاباليرو يحمل مضربه أحيانًا في وضع الضرب بينما لا ينظر لأعلى لفترة طويلة من الوقت، وهو ما يمكن القول إنه ينتهك القاعدة التي تحظر على الضاربين محاولة “خداع” الرماة.

كان مدرب تورونتو جون شنايدر غير راضٍ عن كاباليرو يوم الأحد، قائلاً إنه اللاعب الوحيد الذي يستخدم أساليبه.

وقال كاباليرو إنه لم يكن على علم بتعليقات شنايدر وغير مهتم بها.

بالنسبة إلى كاباليرو، الأمر يتعلق بالتحكم في المضرب.

قال كاباليرو: “لن أعطي مضربتي للرامي ليحدد توقيتي”.

وأضاف أنه “منزعج للغاية” من منعه مما يعتقد أنه لعب نزيه.

ويميل بون إلى الاتفاق مع لاعبه.

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قال بون: “أعتقد أن الطريقة التي يعبر بها عن الأمر تبدو منطقية للغاية. ترى ليلًا ونهارًا، يحاول الرماة المختلفون الإمساك بالكرة. يمكن للمضاربين السيطرة على الوضع. كل ضارب لديه عقلية حول كيفية التركيز والعملية الخاصة به. وهذا ما يفعله.

وأضاف المدير أنه “مندهش” أن المزيد من الضاربين لا يتبعون نهجًا مماثلاً.

وقال بون: “إنه لاعب ذكي وشجاع، وهناك بعض المهارة في ما يفعل. إنه يستخدم القواعد بأفضل ما في وسعه لصالحه”. لا يوجد شيء يفعله. … ربما أنا مندهش من أن الرجال الآخرين لا يفعلون ذلك. آخر شيء أريد القيام به كضارب هو أن أكون تحت رحمة الرامي لمدة 15 إلى 17 ثانية، حيث يمكنهم التحكم في السرعة والإيقاع.

وإذا كان ذلك يزعج المعارضة فليكن.

قال بون: “إنها أشياء مسكر يفعلها”. “لقد كنت على الجانب الآخر. وأنا أفهم أن الأمر يقع تحت جلدهم. وجزء من هذا هو السبب الذي دفعنا إلى إحضاره إلى هنا”.