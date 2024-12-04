يسقط سكان الجزر غير المتمرسين أمام الكنديين المتواضعين في الوقت الإضافي

مونتريال – حتى الآن، هذا هو موسم خطوة واحدة إلى الأمام وخطوتين إلى الوراء بالنسبة لسكان الجزيرة.

على الرغم من أن الهدف الحالي للفريق المتمثل في السير على الماء حتى الحصول على صحة جيدة هو هدف متواضع قدر الإمكان، إلا أن تكديس انتصارات قليلة لا يزال ضروريًا للعودة إلى NHL-.500 – وهو شيء ناضل سكان الجزيرة من أجل القيام به مرارًا وتكرارًا.

لا توجد مباريات سهلة، هكذا يقول المثل، لكن ليلة الثلاثاء ضد الكنديين، الذين يجلسون في قاع القسم الشرقي، كانت فرصة جيدة كما كان يمكن أن يطلبها سكان الجزيرة للبناء على فوز يوم السبت على بوفالو.

بدلاً من ذلك، عادوا إلى ديارهم وهم خاسرين 2-1 بعد فوز نيك سوزيكي في الوقت الإضافي بعد فترة ثالثة باهتة أخرى، على الرغم من أن هذا على الأقل لم يكن تقدمًا كبيرًا.

قد تكون لعبة الهوكي الدفاعية الأولى والثقيلة والمنخفضة الأحداث التي بدأ سكان الجزيرة لعبها بانتظام مؤخرًا أمرًا ضروريًا مع مات بارزال وأنتوني دوكلير، وهما من أفضل لاعبي الفريق الهجوميين، من بين المصابين.

لكن ذلك جعلهم في بعض الأحيان يبدون وكأنهم فريق ليس لديه الكثير من الأفكار حول كيفية التسجيل، ووقع يوم الثلاثاء ضمن هذه الفئة.

لم يكن من المفيد أن يقدم حارس المرمى الكندي سام مونتيمبولت عرضًا أمام أكبر أسطورة حراسة المرمى في فريق هابس على الإطلاق، باتريك روي.

مع بحث سكان الجزيرة عن هدف في لعبة القوة في الشوط الثاني، رجم مونتيمبولت بروك نيلسون بفرص متتالية.

ثم قام بعد ذلك بالتصدي لتسديدة ماكس تسيبلاكوف واقتنص بطريقة ما الكرة المرتدة من جان غابرييل باجو. كل ما كان مفقودًا هو غمزة للكاميرا.