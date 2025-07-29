يسقط شعر مستعار Kahleah Copper من منتصف المباراة-ويتم إخراج المروحة لسخرتها

رياضة
يسقط شعر مستعار Kahleah Copper من منتصف المباراة-ويتم إخراج المروحة لسخرتها

تسبب عطل في خزانة الملابس في بعض الفوضى غير المتوقعة خلال مباراة WNBA بين واشنطن الصوفيس وفينيكس ميركوري يوم الأحد.

في وقت متأخر من الربع الثالث في واشنطن ، كانت الزئبق في الهجوم عندما حاولت كل النجوم كاهليه كوبر الانفتاح من خلال المناورة حول شاشة وضعها زميلها في الفريق.

ولكن عندما قامت بتجميع الشاشة ، طار شعر مستعار من رأسها.

سرعان ما جرفت النحاس أقفالها وركضت نحو غرفة الخزانة ، وتم استدعاء وقت الخروج على الأرض.

كان رد فعل المعلق ميجان ماكبيك على الحادث بتكرار كلمتين.

“أوه لا ،” كان رد فعل مكبيك ، “أوه لا ، أوه لا ، إنها ستتوجه إلى الخلف. أوه لا.”

ثم التقط زملاء Mercury Team على أحد المعجبين يسخرون من النحاس حول الموقف.

لقد أدى ذلك إلى طلب الفريق من المسؤولين إخطار أمن الساحة بإخراج المروحة.

مع تحرك الأمان نحو مقعد الزئبق ، أشار اللاعبون إلى المروحة المخالفة التي تم تشغيلها بعد ذلك من اللعبة.

“لقد سخروا منها للوضع على الأرض” ، يمكن سماع الحكام والمسؤولين يقولون لبعضهم البعض.

وسعت Copper and Co. التي تؤدي إلى 10 بنهاية الربع الثالث في طريقها إلى فوز 88-72.

ملأت صحيفة أليسا توماس من ميركوري ورقة الإحصائيات برصيد 27 نقطة و 11 كرة مرتدة وثمانية تمريرات حاسمة لقيادة فينيكس إلى النصر.

حصل النحاس على ست نقاط وثلاث كرات مرتدة وثلاث تمريرات في 26 دقيقة.

قام الفوز بتحسين الزئبق إلى 16-9 ، ثالث أفضل سجل في WNBA خلف الوشق والحرية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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