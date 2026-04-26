يسقط ناجتس على يد تيمبروولفز بعد طرد نيكولا يوكيتش وجوليوس راندل

مينيابوليس – عندما استحوذ فريق مينيسوتا تمبروولفز على أيو دوسونمو من شيكاغو في فبراير، توقعوا الحصول على مدافع قوي ولاعب هجومي ذكي. إذا أراد أن يصبح هدافًا من النخبة، فسوف يقبلون ذلك أيضًا.

سجل دوسونمو أعلى مستوى له في مسيرته 43 نقطة، ليتقدم بعد إصابة في ساق أنتوني إدواردز ودونتي ديفينسينزو ليحقق أعلى أداء في مباراة فاصلة منذ 50 عامًا، وتغلب مينيسوتا تمبروولفز على دنفر ناجتس 112-96 مساء السبت ليتقدم 3-1.

وقال كريس فينش، مدرب تيمبروولفز: “لقد كان آيو خارج هذا العالم يا رجل”. “فقط العب بعد اللعب بعد اللعب.”

انتهت المباراة بطرد نيكولا جوكيتش لاعب دنفر وجوليوس راندل لاعب مينيسوتا بعد أن غضب يوكيتش عندما قام جادن مكدانيلز برمي الكرة بلا معنى قبل 2.1 ثانية من نهاية المباراة وواجه لاعب ولفرهامبتون بالقرب من مقعده.

وكان جمال موراي أفضل مسجل لدنفر برصيد 30 نقطة. وأضاف يوكيتش 24 نقطة واستحوذ على 15 كرة مرتدة وقدم تسع تمريرات حاسمة. كان ناجتس 6 فقط مقابل 27 من مدى 3 نقاط.

فاز فريق الذئاب بالمباريات الثلاث الأخيرة ويمكنه إنهاء السلسلة في المباراة الخامسة مساء الاثنين في دنفر.

وقال ديفيد أدلمان مدرب ناجتس: «أتوقع أن نقدم مجهودًا كبيرًا في المباراة الخامسة. “أنا واثق حقًا من أن أفضل لاعبينا سيجدان الإيقاع، وعليهما العثور على ذلك في المنزل”.

كان يوكيتش وموراي 6 من 24 من الملعب في الشوط الثاني.

وقال يوكيتش: “لقد أتيحت لنا فرصة التسجيل بشكل أسهل، وإلقاء نظرة مفتوحة، لكننا لم نفعل ذلك”. “وفي الربع الرابع كان الزخم في صالحهم. لقد كانوا يسددون، وكانوا يلعبون ببعض الطاقة ولم يكن لدينا ذلك.”

نفذ Dosunmu 13 تسديدة من أصل 17، مسددًا 5 من 5 من مدى 3 نقاط، وجميع رمياته الحرة الـ12 في 42 دقيقة، وهو أعلى مستوى له هذا الموسم.

وقال فينش: “إنه ينتقل إلى الأماكن بسرعة. إنه لاعب لا يصدق في إنهاء الهجمات. إنه يسدد ضربات قوية”. “إنه ليس خائفا. فقط كنت سأركبه حتى انهار، حقا.”

كان هذا أفضل أداء من البدلاء منذ أن سجل فريد براون 45 هدفا من مقاعد البدلاء لصالح سياتل في خسارة 116-111 أمام فينيكس في 15 أبريل 1976.

قال دوسونمو: “أعلم أن الأمر يبدو مبتذلاً، لكنني لا أستطيع ولن أعتبر هذه اللحظة أمرًا مفروغًا منه، لأنني أفهم كم من الوقت ومدى صعوبة الوصول إلى هنا”.

تقدم ناجتس بسبعة أهداف في الربع الثالث قبل أن يستخدم فريق تمبروولفز دفاعًا مدمرًا للعودة إلى المباراة. سجل Bones Hyland و Dosunmu رميات منفصلة على ممتلكات متتالية بعد أن أجبرت مينيسوتا فريق Nuggets على قلبها بالقرب من نصف الملعب – وهما اثنتان من تسعة تحولات في الشوط الثاني لفريق Nuggets.

أضاف راندل سرقة وكسر سريع ليضع الذئاب في المقدمة بأربعة بعد ثلاثة أرباع.

قام Dosunmu بسرقة أخرى ورمية الكرة كجزء من التقدم 9-0 في وقت مبكر من الربع الرابع مما أعطى مينيسوتا التقدم 95-82. السلة التي دفعت التقدم إلى رقمين كانت عبارة عن مؤشر ثلاثي بواسطة مايك كونلي البالغ من العمر 38 عامًا، والذي لعب 20 دقيقة أثناء ملء ديفينسينزو وإدواردز.