يسلط تسجيل جالين برونسون تسليط الضوء على عبء فاصلة نيكس

رياضة
يسلط تسجيل جالين برونسون تسليط الضوء على عبء فاصلة نيكس

لعبة على. تم سد نيكس في سلسلة الجولة الأولى ضد بيستونز.

وأصبح شيء واحد واضحًا للغاية: جالين برونسون هو أحد أفضل هداف التصفيات في الامتياز في كل العصور.

أضاف حارس النقطة إلى رصيده في مرحلة ما بعد الموسم برصيد 37 نقطة في خسارة المباراة 2 من 100 إلى 94 يوم الاثنين إلى The Pistons في Madison Square Garden ، على الرغم من أن الرقم قد خسر قليلاً في النتيجة النهائية ومحادثة ما بعد المباراة حول الحكام.

وقال توم ثيبودو: “أنا حقًا لا أعطي هراء كيف يسمون اللعبة طالما أنها متسقة على كلا الجانبين”. “لذلك (Pistons Star Cade) يقود Cunningham وهناك اتصال هامشي وهو يصل إلى الخط. ثم يستحق Jalen (Brunson) الوصول إلى الخط ، الأمر بهذه البساطة.”

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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