يسلط رحلة Lori Harvey’s PCOs ورحلة التهاب بطانة الرحم الضوء على مدى صعوبة التشخيص

منذ أن اشتكت المراهقين والممثلة والممثلة لوري هارفي لطبيبها من فترات مؤلمة للغاية وتقلبات الوزن. على الرغم من أنها شعرت بشيء ما لم يكن صحيحًا مع جسدها ، إلا أن هارفي أخبرت SHE MD Podcast أن أخصائي أمراض النساء أصر على أنه لم يكن خطأ. عندما تراجعت ، أحالها الطبيب إلى الدكتور ثايس عليابادي ، المعروف أيضًا باسم “د. أ”
قامت الدكتورة أ (مضيفًا مشاركًا في بودكاست SHE MD) بتشخيصها مع كل من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) وبطانة الرحم ، والتي أوضحت الفترات حتى “مؤلم” لدرجة أن هارفي أراد أحيانًا الذهاب إلى المستشفى. ما كان طبيبها السابق قد تم تجاهله كـ “طبيعي” أخيرًا ، وقال هارفي إنها ممتنة لمعرفة أن تجربتها لم تكن طبيعية بعد كل شيء. على البودكاست ، أشار الدكتور أ إلى أنه تم إخبار العديد من النساء بنفس الشيء ، ونتيجة لذلك ، لم تتلق أي علاج لمتلازمة تكيس المبايض أو التهاب بطانة الرحم.
(إليك الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض.)
قالت هارفي إنه نظرًا لأن الكثير من النساء اللائي مثلها ووالدتها نشأن غير مدركين لمتلازمة تكيس المبايض ، فقد عانوا في كثير من الأحيان في صمت لسنوات. قد لا يختبر أطباء النساء اختبار متلازمة تكيس المبايض حتى عندما تصف النساء الأعراض. يمكن أن تشير الفترات المؤلمة أيضًا إلى بطانة الرحم ، وهي حالة أخرى تستحق الاهتمام الطبي.
علامات متلازمة تكيس المبايض وبطانة الرحم
وفقًا لمركز جامعة روتشستر الطبي ، تتعامل حوالي 1 من كل 10 نساء مع متلازمة تكيس المبايض ، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا مثل الفترات غير المنتظمة وشعر الوجه الزائد وحب الشباب. على الرغم من الاسم ، ومع ذلك ، فإن متلازمة تكيس المبايض لا تتضمن بالفعل خراجات المبيض. بدلاً من ذلك ، ترتبط الحالة بزيادة الجريب على المبايض التي تؤثر على مستويات الهرمون في الجسم. نتيجة لذلك ، غالبًا ما يكون لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض مستويات أعلى من الاندروجين الهرموني الذكور ، مما قد يؤدي إلى حب الشباب ، أو الزائد في الجسم وشعر الوجه ، أو حتى صلن الذكور. يمكن أن تسبب متلازمة تكيس المبايض أيضًا مقاومة الأنسولين ، مما يجعل زيادة الوزن أكثر احتمالًا.
قالت هارفي إن وزنها سوف يتقلب بشكل كبير ، حتى عندما اتخذت اتباع نظام غذائي لأسابيع وتمارس مرتين في اليوم. إذا وصلت إلى وزن هدفها ، فقد لاحظت أنه سيُعيد إطلاق النار بمجرد أخذ إجازة وتنغمس قليلاً. عندما كانت مراهقة ، كافحت أيضًا مع حب الشباب وشعر الوجه الزائد. تأخذ هارفي الآن الميتفورمين للمساعدة في السيطرة على نسبة السكر في الدم ووزنها.
قد يؤثر التهاب بطانة الرحم على ما يصل إلى 10 ٪ من النساء ، وفقا لطب جونز هوبكنز. بعض العلامات الشائعة تشمل تشنجات الحيض المؤلمة ، والجنس المؤلم ، والفترات الثقيلة ، ولكن بعض النساء يعانين من بطانة الرحم الصامتة ، التي لا تعاني من أعراض. عادة ، تنمو الأنسجة بطانة الرحم داخل الرحم ويتم إلقاؤها خلال دورة الحيض للمرأة. مع بطانة الرحم ، يمكن أن ينمو هذا الأنسجة حول أنابيب فالوب ، أو المبايض ، أو حتى على الأعضاء مثل المستقيم أو المثانة. عندما تتراكم الأنسجة وتلتصق ببعضها البعض ، يمكن أن يسبب الخراجات المؤلمة والندبات.