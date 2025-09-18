يسلط رحلة Lori Harvey’s PCOs ورحلة التهاب بطانة الرحم الضوء على مدى صعوبة التشخيص

منذ أن اشتكت المراهقين والممثلة والممثلة لوري هارفي لطبيبها من فترات مؤلمة للغاية وتقلبات الوزن. على الرغم من أنها شعرت بشيء ما لم يكن صحيحًا مع جسدها ، إلا أن هارفي أخبرت SHE MD Podcast أن أخصائي أمراض النساء أصر على أنه لم يكن خطأ. عندما تراجعت ، أحالها الطبيب إلى الدكتور ثايس عليابادي ، المعروف أيضًا باسم “د. أ”

قامت الدكتورة أ (مضيفًا مشاركًا في بودكاست SHE MD) بتشخيصها مع كل من متلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) وبطانة الرحم ، والتي أوضحت الفترات حتى “مؤلم” لدرجة أن هارفي أراد أحيانًا الذهاب إلى المستشفى. ما كان طبيبها السابق قد تم تجاهله كـ “طبيعي” أخيرًا ، وقال هارفي إنها ممتنة لمعرفة أن تجربتها لم تكن طبيعية بعد كل شيء. على البودكاست ، أشار الدكتور أ إلى أنه تم إخبار العديد من النساء بنفس الشيء ، ونتيجة لذلك ، لم تتلق أي علاج لمتلازمة تكيس المبايض أو التهاب بطانة الرحم.

(إليك الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها إذا كان لديك متلازمة تكيس المبايض.)

قالت هارفي إنه نظرًا لأن الكثير من النساء اللائي مثلها ووالدتها نشأن غير مدركين لمتلازمة تكيس المبايض ، فقد عانوا في كثير من الأحيان في صمت لسنوات. قد لا يختبر أطباء النساء اختبار متلازمة تكيس المبايض حتى عندما تصف النساء الأعراض. يمكن أن تشير الفترات المؤلمة أيضًا إلى بطانة الرحم ، وهي حالة أخرى تستحق الاهتمام الطبي.