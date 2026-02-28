يسلط فيلم Man On The Run Doc الضوء على أكبر نجاح منفرد لبول مكارتني – وهو غير معروف تقريبًا في الولايات المتحدة

هناك مقطع طويل في “Paul McCartney: Man on the Run”، الفيلم الوثائقي لعام 2026 عن عضو فريق البيتلز السابق الذي يجد المرونة والإنجاز الإبداعي مع فرقته Wings، فيما يتعلق بـ “Mull of Kintyre”. المسار ، الذي شارك في كتابته مع عازف الجيتار Wings Denny Laine ، كان بمثابة انتصار شخصي ومهني لمكارتني بعد السبعينيات غير المتسقة. تأخذ أغنية “Mull of Kintyre” شكل أغنية شعبية بريطانية تقليدية وتستخدم مزمار القربة لتكريم Kintyre، وهي منطقة في اسكتلندا حيث اشترى مكارتني مزرعة. وفقًا لـ “Man on the Run”، كان هذا هو المكان الذي لجأ إليه عندما انكسر فريق البيتلز وحيث سجل ألبومه المنفرد “مكارتني” في استوديو منزلي وقضى العديد من السنوات المثالية في تربية أطفاله مع زوجته وزميلته في فرقة Wings، ليندا مكارتني. إنها عاطفية بلا خجل وبفخر، إنها أنشودة جادة وصادقة للمكان الذي أنقذ مكارتني من نفسه.
لاقت أغنية “Mull of Kintyre” صدى عميقًا وسريعًا لدى مشتري الأسطوانات في المملكة المتحدة. إنه إنجاز تنافسي وكبير أن تحتل أغنية المركز الأول في يوم عيد الميلاد، وهذا ما فعلته أغنية مكارتني اللطيفة والجذابة في عام 1977. وبعد ذلك واصلت تسجيل جميع أنواع الأرقام القياسية في صناعة الموسيقى. ولكن في الولايات المتحدة كانت القصة مختلفة تماماً، كما لو أن فيلم Mull of Kintyre لم يكن موجوداً على الإطلاق. لم يتم حتى إنشاء مخطط البوب Hot 100 في أمريكا. إليكم قصة أغنية لفنان مشهور جدًا – “Mull of Kintyre” لبول مكارتني وWings – مع استجابتين مختلفتين تمامًا.
تم صنع Mull of Kintyre للآذان البريطانية
تم إصدار أغنية “Mull of Kintyre” كأغنية منفردة في عام 1977 وتم تسجيلها مع Wings، وهي التسجيل الأكثر نجاحًا تجاريًا في مسيرة بول مكارتني المهنية فيما يتعلق بالمملكة المتحدة – بما في ذلك عمله كفنان منفرد ومع فرقة البيتلز. وهذا يعني شيئًا حقًا، حيث كان لمكارتني يد في 17 أغنية فردية بريطانية مع فرقته القديمة. في وقت ما، كانت أغنية “Mull of Kintyre” هي الأغنية الأكثر مبيعًا على الإطلاق في موطن مكارتني الأصلي في المملكة المتحدة (على الرغم من أنه لم يتفوق عليها منذ ذلك الحين سوى ثلاثة مسارات أخرى). لقد أمضت تسعة أسابيع في المركز الأول وهي واحدة من 11 أغنية فقط استمرت على قمة قائمة البوب في المملكة المتحدة لفترة طويلة. كانت أغنية “Mull of Kintyre” أيضًا أول أغنية في تاريخ البلاد تصل إلى 2 مليون مبيعات.
كتب مكارتني الأغنية، وهي تحية جميلة للحنين إلى الجمال الطبيعي وعجائب اسكتلندا، لزملائه البريطانيين. “كنت سعيدًا جدًا بإضفاء طابع رومانسي عليها. فكرت في طريقي إلى أذهان المسافرين والجنود العائدين إلى ديارهم، وحلم العودة إلى البلد الجميل، القرية الجميلة. إن وجهة نظر الشخص العائد للوطن عميقة في نفوس الناس،” كتب مكارتني في “كلمات: 1956 إلى الوقت الحاضر”. “أحيانًا نقوم بهذه الأغنية في حفل موسيقي عندما نكون في أماكن للمغتربين مثل كندا ونيوزيلندا. لدينا بعض رجال الأمن الاسكتلنديين، ويمكنك رؤيتهم وهم في حالة من التأهب.”
كان عمل Wings بريطانيًا للغاية بالنسبة للأمريكيين
من المؤكد أن فشل “Mull of Kintyre” في الولايات المتحدة لم يكن له أي علاقة ببول مكارتني. بعد كل شيء، كان الموسيقي وقائد فرقة Wings يتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة في السبعينيات كما كان الحال في المملكة المتحدة. كان له يد في 20 أغنية فردية في الولايات المتحدة مع فرقة البيتلز، ومن بين فرقة Fab Four السابقة، كان عمله الفردي هو الأكثر نجاحًا – صنفته Billboard على أنه الفنان الحادي عشر الأكثر مبيعًا على الإطلاق. بصفته فنانًا منفردًا ومع فرقة Wings، تصدر مكارتني قائمة البوب الأمريكية ست مرات. ومن بين تلك الأغاني الناجحة، احتلت أغنية الحب الكلاسيكية “My Love” المركز الأول في المركز الأول في عام 1973، واحتلت أغنية “Silly Love Songs” المركز الأول في المركز الأول في عام 1976. لكن أغنية “Mull of Kintyre” لم تقترب من تلك القمة الشاهقة أو حتى تقترب من سلسلة الجبال.
ضرب “Mull of Kintyre” متاجر التسجيلات الأمريكية في عام 1977 على شكل قرص 45 دورة في الدقيقة، مع مسار Wings “Girls’ School” باعتباره الجانب B. تم بيع الأغنية المنفردة في البداية بشكل سيئ للغاية لدرجة أنها لم يتم وضعها على مخطط Hot 100. ومع ذلك ، يبدو أن عددًا كافيًا من منسقي الأغاني المحبطين الذين ما زالوا يريدون إعطاء أغنية مكارتني أو Wings المنفردة الجديدة لقطة أخرى قلبوا الـ 45 وبدأوا في تشغيل الأغنية الأخرى المحشوة. أثبتت “مدرسة البنات” نجاحها إلى حد ما، حيث وصلت إلى المركز 33 في أوائل عام 1978 وأنزلت “Mull of Kintyre”، وهي ظاهرة ثقافية عبر المحيط الأطلسي في نفس الوقت، إلى الجانب B من ضربة أمريكية طفيفة.