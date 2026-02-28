يسلط فيلم Man On The Run Doc الضوء على أكبر نجاح منفرد لبول مكارتني – وهو غير معروف تقريبًا في الولايات المتحدة

هناك مقطع طويل في “Paul McCartney: Man on the Run”، الفيلم الوثائقي لعام 2026 عن عضو فريق البيتلز السابق الذي يجد المرونة والإنجاز الإبداعي مع فرقته Wings، فيما يتعلق بـ “Mull of Kintyre”. المسار ، الذي شارك في كتابته مع عازف الجيتار Wings Denny Laine ، كان بمثابة انتصار شخصي ومهني لمكارتني بعد السبعينيات غير المتسقة. تأخذ أغنية “Mull of Kintyre” شكل أغنية شعبية بريطانية تقليدية وتستخدم مزمار القربة لتكريم Kintyre، وهي منطقة في اسكتلندا حيث اشترى مكارتني مزرعة. وفقًا لـ “Man on the Run”، كان هذا هو المكان الذي لجأ إليه عندما انكسر فريق البيتلز وحيث سجل ألبومه المنفرد “مكارتني” في استوديو منزلي وقضى العديد من السنوات المثالية في تربية أطفاله مع زوجته وزميلته في فرقة Wings، ليندا مكارتني. إنها عاطفية بلا خجل وبفخر، إنها أنشودة جادة وصادقة للمكان الذي أنقذ مكارتني من نفسه.

لاقت أغنية “Mull of Kintyre” صدى عميقًا وسريعًا لدى مشتري الأسطوانات في المملكة المتحدة. إنه إنجاز تنافسي وكبير أن تحتل أغنية المركز الأول في يوم عيد الميلاد، وهذا ما فعلته أغنية مكارتني اللطيفة والجذابة في عام 1977. وبعد ذلك واصلت تسجيل جميع أنواع الأرقام القياسية في صناعة الموسيقى. ولكن في الولايات المتحدة كانت القصة مختلفة تماماً، كما لو أن فيلم Mull of Kintyre لم يكن موجوداً على الإطلاق. لم يتم حتى إنشاء مخطط البوب ​​​​Hot 100 في أمريكا. إليكم قصة أغنية لفنان مشهور جدًا – “Mull of Kintyre” لبول مكارتني وWings – مع استجابتين مختلفتين تمامًا.