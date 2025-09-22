يشارك الإخوة في العقار ترقيتين رئيسيتين لجناحين يضيفان قيمة المنزل الرئيسية

قام درو وجوناثان سكوت بتحويل العقارات على HGTV لسنوات. لقد أثبتوا خبرتهم من حيث تجديد وبيع المنازل من خلال منح المشترين أجمل الخيارات الوظيفية. التركيبات الصغيرة التي تجعل المنزل تشعر بأنها شخصية تتلقى الكثير من الرعاية مثل السحب الكبيرة مثل مساحات المطبخ المفتوحة. لا يقتصر الأمر على إنشاء Scott Brothers منازل يمكن للعائلات الاستمتاع بها لسنوات قادمة ، ولكنها تتلقى أيضًا أعلى دولار عند إدراجها في السوق.
في عرضهم “Property Brothers” ، قام Scotts بتبادل النصائح وأفضل الممارسات لزيادة قيمة المنزل. كشفت حلقة الموسم الثامن “Brother vs. Brother” ، التي تكشف جوناثان كيف يمكن تحويل غرفة نوم إلى جناح كبير مثير للإعجاب. يتجاوز الجناح الرئيسي مجرد غرفة نوم نموذجية لتصبح مساحة تعمل بكامل طاقتها لراحة المالك وسهولة. في جناح كبير ، يتم تعزيز غرفة النوم بإضافة حمام داخلي. يوصي Scotts أيضًا بإضافة خزانة ملابس كعنصر ثانٍ سيزيد من القيمة الإجمالية للمساحة
في حين أن إنشاء جناح رئيسي يمكن أن يكون مكلفًا ، إلا أنها مرغوبة للغاية من قبل المشترين المحتملين. وفقًا لموقع Realtor.com ، يقول الخبراء إن استرداد 50-60 ٪ يمكن توقعه عند إضافة جناح كبير ، أو أكثر في المجالات الشائعة مثل نيويورك. يمكن أن تضيف زيادة اللقطات المربعة الإجمالية لإفساح المجال لخزانة داخلية أو خزانة ملابس أكبر إلى العقار.
سيضيف حمام داخلي دائمًا قيمة
تتم تسمية إعادة تشكيل الحمام كواحدة من أفضل التحسينات المنزلية لزيادة القيمة وفقًا لـ Zillow. إذا كنت تخطط لمشاركة مشروع تجديد الحمام ، ففكر في دمج جناح داخلي في خططك لتحسين القيمة المضافة. يشير جناح داخلي إلى حمام خاص متصل بغرفة النوم. يمكن أن يكون نصف أو حمام كامل ، لكن درو وجوناثان سكوت يصران على أنه كلما زاد عدد وسائل الراحة ، كان ذلك أفضل. قد يعني هذا تحديث الحمام بأحدث التركيبات المعاصرة أو البلاط الأنيق. فيما يتعلق بكيفية تزيين الحمام الداخلي ، فإن حمام مهدئ مع شعور يشبه السبا هو اتجاه تصميم شائع يهدف إلى زيادة قيمة العقارات في منزلك. نظرًا لأنك ستتمكن من رؤية المساحة من غرفة نومك ، فقد يكون من المفيد اتباع نظام تصميم مستمر في جميع أنحاء الجناح الرئيسي للتماسك.
وسائل الراحة في الحمام الداخلي مهم بشكل خاص للمشترين المحتملين. تتماشى نصيحة Property Brothers لدمج وسائل الراحة الجذابة مع دراسة 2024 من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل. وجد البحث أنه من بين 18 ميزة شهيرة للحمام ، تم تصنيف 14 ميزة “ضرورية/يجب أن تكون مرغوبة أو مرغوبة بنسبة 50 ٪ أو أكثر من المجيبين.” كانت الميزة العليا المطلوبة هي الحمام الذي تضمن دشًا وحوضًا ، حيث قال 30 ٪ من المشاركين إنه “يجب أن يكون” في الاعتبار للمنزل.
الخزائن المشي في الحصرية والفخمة
بالإضافة إلى حمام داخلي ، فإن إضافة خزانة ملابس إلى الجناح الكبير سيجعل المساحة لا تقاوم وتجاوزها بشدة. قال درو وجوناثان سكوت إن إضافة خزانة ملابس حيث لم تكن موجودة قبل زيادة القيمة ، لأنها طريقة ذكية لاستخدام المساحة المخصصة. علاوة على ذلك ، في استقصاء حصري لـ House Digest ، قال 79 ٪ من مالكي المنازل إن الخزائن المشي في الخزانة هي نوع الخزانة المفضل لديهم. سيكون إنشاء خزانة مخصصة خاصة بالقطات المربعة الخاصة بممتلكاتك مفيدة وجذابة بصريًا وتقدم عائدًا كبيرًا على الاستثمار.
لا تُعد الخزانات أكثر اتساعًا فقط من خزانة نموذجية عندما يتعلق الأمر بعرض الملابس ، ولكنها تشمل مساحة لصاحب المنزل للتنقل. تسمح خزانات المشي أيضًا بتخزين وتنظيم إضافي. حلول الرفوف الكبيرة ذات المستويات المتعددة ستجعل الملابس والإكسسوارات سهلة العثور عليها. يمكن أن تتضاعف خزانة كبيرة أيضًا كغرفة لارتداء الملابس لتغييرات سريعة في الخصوصية.
لن يؤدي الاستثمار في خزانة مخصصة إلى إضافة قيمة فحسب ، بل سيجعل المساحة الإجمالية تشعر بأنها أكبر. يتيح لك الحصول على مساحة مخصصة للملابس القريبة من غرفة النوم والحمام لجعل روتينك الصباحي يشعر دون عناء.