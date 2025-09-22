يشارك الإخوة في العقار ترقيتين رئيسيتين لجناحين يضيفان قيمة المنزل الرئيسية

قام درو وجوناثان سكوت بتحويل العقارات على HGTV لسنوات. لقد أثبتوا خبرتهم من حيث تجديد وبيع المنازل من خلال منح المشترين أجمل الخيارات الوظيفية. التركيبات الصغيرة التي تجعل المنزل تشعر بأنها شخصية تتلقى الكثير من الرعاية مثل السحب الكبيرة مثل مساحات المطبخ المفتوحة. لا يقتصر الأمر على إنشاء Scott Brothers منازل يمكن للعائلات الاستمتاع بها لسنوات قادمة ، ولكنها تتلقى أيضًا أعلى دولار عند إدراجها في السوق.

في عرضهم “Property Brothers” ، قام Scotts بتبادل النصائح وأفضل الممارسات لزيادة قيمة المنزل. كشفت حلقة الموسم الثامن “Brother vs. Brother” ، التي تكشف جوناثان كيف يمكن تحويل غرفة نوم إلى جناح كبير مثير للإعجاب. يتجاوز الجناح الرئيسي مجرد غرفة نوم نموذجية لتصبح مساحة تعمل بكامل طاقتها لراحة المالك وسهولة. في جناح كبير ، يتم تعزيز غرفة النوم بإضافة حمام داخلي. يوصي Scotts أيضًا بإضافة خزانة ملابس كعنصر ثانٍ سيزيد من القيمة الإجمالية للمساحة

في حين أن إنشاء جناح رئيسي يمكن أن يكون مكلفًا ، إلا أنها مرغوبة للغاية من قبل المشترين المحتملين. وفقًا لموقع Realtor.com ، يقول الخبراء إن استرداد 50-60 ٪ يمكن توقعه عند إضافة جناح كبير ، أو أكثر في المجالات الشائعة مثل نيويورك. يمكن أن تضيف زيادة اللقطات المربعة الإجمالية لإفساح المجال لخزانة داخلية أو خزانة ملابس أكبر إلى العقار.