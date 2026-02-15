يشارك المتنافسون الأولمبيون في التزلج في ميلانو في عيد الحب

ربما لم تحصل المتزلجة على الجليد الإسبانية أوليفيا سمارت على ميدالية في حدث الرقص على الجليد الأسبوع الماضي، لكنها لن تغادر ألعاب ميلان كورتينا 2026 خالي الوفاض بعد كل شيء.

طرحت راقصة الجليد الأولمبية السابقة لفريق الولايات المتحدة الأمريكية جان لوك بيكر السؤال على Smart Saturday وقالت نعم.

شارك الاثنان الأخبار على Instagram في عيد الحب.

تتبع قصة حبهم إلى حد ما مجاز المنافسين للعشاق.

نعم، كان سمارت وبيكر صديقين لفترة طويلة. ولكن على الجليد، كان الاثنان متنافسين.

تنافس بيكر وسمارت ضد بعضهما البعض في بطولتين عالميتين وألعاب بكين 2022.

أنهت سمارت المركز الثامن في حدث الرقص على الجليد في دورة الألعاب الشتوية 2022 – بفارق ثلاثة مراكز عن بيكر.

بعد نهائيات الحدث، أعلن بيكر حبه لسمارت. بالصدفة، كان يوم عيد الحب.

لذلك من المناسب أن يقرر بيكر أن يقترح الزواج بعد أربع سنوات من اعترافه بأنه كان يحب سمارت.

سمارت هو لاعب أولمبي مرتين وقد احتل مؤخرًا المركز التاسع مع شريكه تيم ديك في مسابقة الرقص على الجليد.

بيكر هو أيضًا لاعب أولمبي مرتين وفاز بالميدالية البرونزية في حدث الفريق في دورة الألعاب الشتوية 2018. لكنه لم ينافس منذ 2023 بسبب الإصابات.