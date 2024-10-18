يشارك كلارك هانت الرأي حول تشكيل هاريسون بوتكر لحزب العمل السياسي السياسي

ليس لدى مالك شركة Chiefs، كلارك هانت، أي مشاكل مع هاريسون بوتكر، الذي يطلق لجنة العمل السياسي.

في نهاية الأسبوع الماضي، ظهر بوتكر إلى جانب السيناتور جوش هاولي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري، وأعلن عن تشكيل لجنة UPRIGHT PAC، والتي وصفها بوتكر بأنها “وسيلة لتعزيز وتشجيع الناخبين المسيحيين على التصويت”.

وتحدث هانت للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال هانت: “أحد الأشياء التي أتحدث عنها مع اللاعبين كل عام في المعسكر التدريبي هو استخدام منصتهم لإحداث فرق”. “من الواضح أن لدينا لاعبين على جانبي الطيف السياسي، أيا كان الجانبان في أي قضية مثيرة للجدل تريد طرحها. لست قلقًا على الإطلاق عندما يستخدم لاعبونا منصتهم لإحداث فرق فيما يؤمنون به.

يعد Butker واحدًا من أفضل اللاعبين في اتحاد كرة القدم الأميركي وكان جزءًا كبيرًا من فرق Chiefs التي فازت بثلاث بطولات Super Bowl في السنوات الأربع الماضية.

يقول موقع PAC الخاص به على الإنترنت: “إننا نرى قيمنا تتعرض للهجوم كل يوم. في مدارسنا، وفي وسائل الإعلام، وحتى من حكومتنا. لكن لدينا فرصة للرد واستعادة القيم التقليدية التي جعلت هذا البلد عظيماً”.

أصبح بوتكر شخصية مستقطبة في غير موسمها الماضي بعد أن ألقى خطابًا في كلية البينديكتين أشار فيه إلى أن احتضان الأدوار التقليدية للجنسين للزوج باعتباره المعيل والزوجة كربة منزل كان هو الأفضل لعائلته.

سُئل باتريك ماهومز لاعب الوسط في فريق Star Chiefs عن خطاب بوتكر خلال وكالات السفر عبر الإنترنت في مايو.

“لقد عرفته منذ سبع سنوات. قال ماهومز عن بوتكر: “أحكم عليه من خلال الشخصية التي يظهرها كل يوم، وهذا شخص جيد”.

“لن نتفق دائمًا. لقد قال أشياء معينة لا أتفق معها”.