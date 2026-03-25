يشارك نيت بيركوس طريقته البسيطة لإخفاء مساحة تخزين المطبخ بأناقة

المطبخ عبارة عن مجموعة متنوعة من حلول التخزين، بدءًا من الخزانات إلى الأدراج وحتى الرفوف العائمة. من المفترض أن تكون كل منطقة مساحة قيمة لتخزين العناصر مثل الأواني والمكونات وأدوات المائدة وأدوات الطهي. ومع ذلك، قد تبدو بعض المناطق ذات أهمية قليلة، خاصة عندما لا تساهم في الجمالية العامة للغرفة. على سبيل المثال، هناك المساحة الموجودة أسفل الحوض والتي تُترك أحيانًا مكشوفة أو مفتوحة في حالة عدم وجود أبواب الخزانات. لحسن الحظ، لدى Nate Berkus من HGTV حل بسيط لهذه المشكلة، وهو الحل الذي يخفي مساحة التخزين المحددة هذه بأناقة: الستارة.

أثناء قيامه بجولة في مكاتب Nate Berkus Associates في نيويورك على حسابه على Instagram، أظهر Berkus بشكل غير مباشر ما فعله أسفل حوض المطبخ المفتوح. كما هو موضح في الفيديو، يتم استخدام ستارة لتغطية المنطقة السفلية، لإخفاء حلول التخزين المحتملة تحت الحوض والعناصر العشوائية التي يتم تخزينها في هذه المساحة. تضيف الستارة البيج Berkus أو أي من الموظفين الذين تم تركيبهم طبقة أنيقة إلى قسم لطيف في مطبخ العمل. نظرًا لأنه من القماش، يكون فتحه وإغلاقه أسرع بكثير عند الإمساك بالأشياء من أسفل طاولة المطبخ. كما أنه يلغي الحاجة إلى نصف قطر متأرجح للباب، لذلك فهو يحرر مساحة الأرضية مقارنة بالأبواب الصلبة.