يشارك Nate Berkus السر في العثور على ديكور منزلي جميل دون أن ينكسر

قد تعتقد أن ملء منزلك بديكور جميل يتطلب ميزانية كبيرة ، ولكن هذا ليس هو الحال ببساطة. كما شارك نجم HGTV Nate Berkus على Instagram ، فإن الاعتقاد الشهير بأن القطع الجيدة يجب أن تكون باهظة الثمن هو أسطورة مباشرة. وقال “هذا ليس صحيحًا” ، مضيفًا ، مضيفًا ، “يمكنك أن تجد بعضًا من أجمل الأشياء دون أي مال تقريبًا – أفعل ذلك كل يوم.” وفقًا لبيركوس ، فإن سر العثور على ديكور المنزل الجميل دون الانفصال هو الاتصال بالإنترنت والبحث عن العناصر القديمة أو المستعملة في سوق eBay و Facebook ، بالإضافة إلى مشاهيره الشخصية: مزادات الحية ، والاعتزاز ، و DIBs الأول. من خلال استخدام هذه المواقع ، تمكن معلم التصميم من تزيين منزله ، وكذلك عملائه ، مع اكتشافات فريدة من نوعها لكل ميزانية.

أحد الأماكن الرائعة للبدء هو البحث عن بعض العناصر العتيقة العزيزة التي تهيمن على اتجاهات Thrifting 2025 ، مثل شمعدانات الجدران النحاسية ، واللوحات الزيتية في إطارات مذهب ، والإكسسوارات الفيكتورية. يوصي Berkus أيضًا بالملحقات المكتبية الصغيرة ، التي تشكل بعض الاكتشافات المفضلة له. عرض مجموعة من كاتب Gucci من الجلد العتيقة ، بالإضافة إلى صندوق زخرفي من الرخام الوردي الإيطالي الموجود في مزاد عبر الإنترنت ، اندفع على Facebook ، “أعتقد أن الملحقات القديمة تجعل مشاريعنا تشعر بأنها أكثر خصوصية”. أما بالنسبة لأنواع الكلمات الرئيسية التي يستخدمها لتتبع العناصر المثيرة للاهتمام ، فإن بيركوس تبقيها قصيرة وبسيطة ، مثل الكتابة في “صندوق الحجر العتيق”.