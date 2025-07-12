يشارك Nate Berkus السر في العثور على ديكور منزلي جميل دون أن ينكسر

الإسكان
يشارك Nate Berkus السر في العثور على ديكور منزلي جميل دون أن ينكسر

قد تعتقد أن ملء منزلك بديكور جميل يتطلب ميزانية كبيرة ، ولكن هذا ليس هو الحال ببساطة. كما شارك نجم HGTV Nate Berkus على Instagram ، فإن الاعتقاد الشهير بأن القطع الجيدة يجب أن تكون باهظة الثمن هو أسطورة مباشرة. وقال “هذا ليس صحيحًا” ، مضيفًا ، مضيفًا ، “يمكنك أن تجد بعضًا من أجمل الأشياء دون أي مال تقريبًا – أفعل ذلك كل يوم.” وفقًا لبيركوس ، فإن سر العثور على ديكور المنزل الجميل دون الانفصال هو الاتصال بالإنترنت والبحث عن العناصر القديمة أو المستعملة في سوق eBay و Facebook ، بالإضافة إلى مشاهيره الشخصية: مزادات الحية ، والاعتزاز ، و DIBs الأول. من خلال استخدام هذه المواقع ، تمكن معلم التصميم من تزيين منزله ، وكذلك عملائه ، مع اكتشافات فريدة من نوعها لكل ميزانية.

أحد الأماكن الرائعة للبدء هو البحث عن بعض العناصر العتيقة العزيزة التي تهيمن على اتجاهات Thrifting 2025 ، مثل شمعدانات الجدران النحاسية ، واللوحات الزيتية في إطارات مذهب ، والإكسسوارات الفيكتورية. يوصي Berkus أيضًا بالملحقات المكتبية الصغيرة ، التي تشكل بعض الاكتشافات المفضلة له. عرض مجموعة من كاتب Gucci من الجلد العتيقة ، بالإضافة إلى صندوق زخرفي من الرخام الوردي الإيطالي الموجود في مزاد عبر الإنترنت ، اندفع على Facebook ، “أعتقد أن الملحقات القديمة تجعل مشاريعنا تشعر بأنها أكثر خصوصية”. أما بالنسبة لأنواع الكلمات الرئيسية التي يستخدمها لتتبع العناصر المثيرة للاهتمام ، فإن بيركوس تبقيها قصيرة وبسيطة ، مثل الكتابة في “صندوق الحجر العتيق”.

نصائح Nate Berkus ‘Pro للعثور على القطع القديمة المثالية

يحب Nate Berkus حقًا ملحق مكتب عتيقة ، لكنه لا يبحث فقط عن الحلي الصغيرة. في الواقع ، لقد ملأ المنازل بأكملها ، سواء أو عملائه ، مع المفروشات المستعملة ، بما في ذلك القطعة الممتعة التي يحب بيركوس رؤيتها في أي مساحة: كراسي لهجة رائعة. بينما يتذكر بعض الاكتشافات المفضلة له على الإطلاق ، أظهر معلم التصميم المشجعين الذي يمكنك حقًا العثور عليه كل ما تحتاجه في السوق الثانوية ، مثل صندوقه المحبوب من Oak French Oak French ، الذي التقطه في متجر شحنة في بيفرلي هيلز.

أشار بيركوس أيضًا إلى أنه يحب البحث في أسواق السلع المستعملة والمعارض العتيقة ومبيعات العقارات أثناء السفر ، لكن التسوق عبر الإنترنت لا يزال له ديكور المنازل الصديق للميزانية. وعلى الرغم من أنه لا يقلق أبدًا من المكان الذي سيضع فيه الأشياء التي يأمر بها ، إلا أنه يوصي بإجراء بعض الأبحاث الإضافية قبل كل عملية شراء. وكتب على Instagram: “عادةً ما أطلب المزيد من الصور لشيء ما قبل أن أشتريه ، وأطلب دائمًا من البائع تأكيد الأبعاد”. كما أنه يستخدم Google وبعض الكلمات الرئيسية الأساسية ، مثل “Candlestick Silver Candlestick الإيطالية للبيع” ، لقياس ما إذا كان سعر العنصر عادلًا أم لا. ليست هذه العملية ممتعة فحسب ، بل يمكن أن تسفر عن قطع فريدة من نوعها وبأسعار معقولة. ما هو أكثر من ذلك ، أن الزنجار المتأصل في الديكور القديم يمكن أن يضيف عمقًا واهتمامًا لأي منزل ، وربما أفضل ما في كل شيء ، هو أيضًا أمر رائع بالنسبة للكوكب.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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