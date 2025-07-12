يشارك Nate Berkus السر في العثور على ديكور منزلي جميل دون أن ينكسر

قد تعتقد أن ملء منزلك بديكور جميل يتطلب ميزانية كبيرة ، ولكن هذا ليس هو الحال ببساطة. كما شارك نجم HGTV Nate Berkus على Instagram ، فإن الاعتقاد الشهير بأن القطع الجيدة يجب أن تكون باهظة الثمن هو أسطورة مباشرة. وقال “هذا ليس صحيحًا” ، مضيفًا ، مضيفًا ، “يمكنك أن تجد بعضًا من أجمل الأشياء دون أي مال تقريبًا – أفعل ذلك كل يوم.” وفقًا لبيركوس ، فإن سر العثور على ديكور المنزل الجميل دون الانفصال هو الاتصال بالإنترنت والبحث عن العناصر القديمة أو المستعملة في سوق eBay و Facebook ، بالإضافة إلى مشاهيره الشخصية: مزادات الحية ، والاعتزاز ، و DIBs الأول. من خلال استخدام هذه المواقع ، تمكن معلم التصميم من تزيين منزله ، وكذلك عملائه ، مع اكتشافات فريدة من نوعها لكل ميزانية.
أحد الأماكن الرائعة للبدء هو البحث عن بعض العناصر العتيقة العزيزة التي تهيمن على اتجاهات Thrifting 2025 ، مثل شمعدانات الجدران النحاسية ، واللوحات الزيتية في إطارات مذهب ، والإكسسوارات الفيكتورية. يوصي Berkus أيضًا بالملحقات المكتبية الصغيرة ، التي تشكل بعض الاكتشافات المفضلة له. عرض مجموعة من كاتب Gucci من الجلد العتيقة ، بالإضافة إلى صندوق زخرفي من الرخام الوردي الإيطالي الموجود في مزاد عبر الإنترنت ، اندفع على Facebook ، “أعتقد أن الملحقات القديمة تجعل مشاريعنا تشعر بأنها أكثر خصوصية”. أما بالنسبة لأنواع الكلمات الرئيسية التي يستخدمها لتتبع العناصر المثيرة للاهتمام ، فإن بيركوس تبقيها قصيرة وبسيطة ، مثل الكتابة في “صندوق الحجر العتيق”.
نصائح Nate Berkus ‘Pro للعثور على القطع القديمة المثالية
يحب Nate Berkus حقًا ملحق مكتب عتيقة ، لكنه لا يبحث فقط عن الحلي الصغيرة. في الواقع ، لقد ملأ المنازل بأكملها ، سواء أو عملائه ، مع المفروشات المستعملة ، بما في ذلك القطعة الممتعة التي يحب بيركوس رؤيتها في أي مساحة: كراسي لهجة رائعة. بينما يتذكر بعض الاكتشافات المفضلة له على الإطلاق ، أظهر معلم التصميم المشجعين الذي يمكنك حقًا العثور عليه كل ما تحتاجه في السوق الثانوية ، مثل صندوقه المحبوب من Oak French Oak French ، الذي التقطه في متجر شحنة في بيفرلي هيلز.
أشار بيركوس أيضًا إلى أنه يحب البحث في أسواق السلع المستعملة والمعارض العتيقة ومبيعات العقارات أثناء السفر ، لكن التسوق عبر الإنترنت لا يزال له ديكور المنازل الصديق للميزانية. وعلى الرغم من أنه لا يقلق أبدًا من المكان الذي سيضع فيه الأشياء التي يأمر بها ، إلا أنه يوصي بإجراء بعض الأبحاث الإضافية قبل كل عملية شراء. وكتب على Instagram: “عادةً ما أطلب المزيد من الصور لشيء ما قبل أن أشتريه ، وأطلب دائمًا من البائع تأكيد الأبعاد”. كما أنه يستخدم Google وبعض الكلمات الرئيسية الأساسية ، مثل “Candlestick Silver Candlestick الإيطالية للبيع” ، لقياس ما إذا كان سعر العنصر عادلًا أم لا. ليست هذه العملية ممتعة فحسب ، بل يمكن أن تسفر عن قطع فريدة من نوعها وبأسعار معقولة. ما هو أكثر من ذلك ، أن الزنجار المتأصل في الديكور القديم يمكن أن يضيف عمقًا واهتمامًا لأي منزل ، وربما أفضل ما في كل شيء ، هو أيضًا أمر رائع بالنسبة للكوكب.