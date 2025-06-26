يشارك Nate Berkus ميزتين أساسيتين يحتاج كل ما يحتاجه المطبخ (إذا كنت تستطيع التأرجح)

إذا كان لديك إعادة تشكيل مطبخ مخطط لها في المستقبل القريب ، فقد تعتقد أن لديك كل ما تحتاجه. لكن نجم HGTV Nate Berkus يأمل في إعطاء الأولوية لميزين أساسيين. إذا تمكنت من التأرجح ، يعتقد المصمم الداخلي أن كل مطبخ يحتاج إلى باكسبلاش بلاط من البلاط والخزائن عالية الجودة. في منشور على Instagram ، شارك بيركوس صورًا لتصميمات المطبخ التي أكملها في الماضي واستغرق وقتًا للإجابة على أسئلة الأشخاص ، مع إعطاء نظرة ثاقبة على الميزات التي تحدث فرقًا حقًا عندما يتعلق الأمر بالمطابخ.
بالنسبة لمصمم النجوم ، فإن استخدام البلاط المزجج باليد لإنشاء باكسبلاش هو وسيلة للذهاب إلى ميل إضافي لجلب الشخصية والدفء إلى المطبخ. لقد كان أيضًا أحد زملائه المفضل ، لأنه مهووس بالبلاط المزجج باليد مثل Clé. يحب بيركوس اتخاذ هذه الخطوة الإضافية عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل ، وهو واثق من أنه حتى تبديل بلاط المترو الأساسي للبلاط Zellige أو الرخام مع الإصابة الخفيفة يمكن أن يضيف عمقًا إلى مطبخ قد يشعر بأنه أساسي بعض الشيء.
الميزة الأساسية بنفس أهمية الخزائن عالية الجودة. لطالما كانت بيركوس من محبي بدء تصميم المطبخ بأرضية عالية الجودة. عندما سئل عن تصميم “Forever Kitchen” في مقابلة مع Studio 5 KSL ، فإن العنصر الأول الذي يطلق عليه أمرًا حيويًا لقاعدة صلبة هو خزائن مصنوعة جيدًا. و ، من خلال إلقاء نظرة داخل منزل عائلة Nate Berkus و Jeremiah Brent المذهل ، من السهل معرفة مقدار ما يعطي المصمم أولوية إضافة خزانة عالية الجودة تسير على طول الطريق إلى السقف.
لماذا باكسبلاش باكسبلاش من البلاط ومواد الخزائن عالية الجودة
إن جعل المطبخ يشعر بأنه أمر مهم للغاية ، ولكن ما يقل أهمية أيضًا هو خلق مساحة تقف لاختبار الزمن. بقدر ما هو استثمار مثل المطبخ ، من الأهمية بمكان إعطاء الأولوية للجودة بقدر جودة الجماليات. يتم قضاء الكثير من الوقت في المطبخ ويتعيد استخدامه يوميًا ، لذلك تريد الاستثمار في مواد عالية الجودة ستصمد بشكل جميل ويقاوم البلى اليومي. لا يقتصر الأمر على الجودة عالية الجودة ذات الجودة اليدوية ، بل لا يوجد أي من البلاطين ، مما يجلب تفردًا فريدًا من نوعه للمطبخ. هذه البلاط هي أيضًا عاكسة للضوء ، لذلك سوف يقومون أيضًا بعمل ممتاز مما يجعل المطبخ يشعر بمزيد من التوسع وأكثر إشراقًا.
غالبًا ما تكون الخزائن المصنوعة جيدًا بمثابة العمود الفقري لمطبخ عالي الجودة. من غير العقل أن يعتقد أن خزانات الجودة ستستمر ببساطة لفترة أطول وعمر. ستظهر خزائن الخشب الصلبة علامات أقل على البلى وتستمر لفترة أطول بكثير من الخزانات المصنوعة من لوحة الجسيمات. وتتجاوز الخزانات ذات الجودة حقًا المتانة ، فهي قادرة على تقديم عملية أكثر سلاسة للمطبخ مع ميزات مثل المفصلات الناعمة الناعمة وصناديق الأدراج تتوافق. بالإضافة إلى ذلك ، فإنها أيضًا قابلة للتخصيص بشكل كبير لتلبية ذوق واحتياجات كل شخص. لا عجب لماذا يريد نيت بيركوس أن يفكر الجميع في هذه الميزات ضرورية لـ “المطبخ إلى الأبد”.