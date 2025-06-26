يشارك Nate Berkus ميزتين أساسيتين يحتاج كل ما يحتاجه المطبخ (إذا كنت تستطيع التأرجح)

إذا كان لديك إعادة تشكيل مطبخ مخطط لها في المستقبل القريب ، فقد تعتقد أن لديك كل ما تحتاجه. لكن نجم HGTV Nate Berkus يأمل في إعطاء الأولوية لميزين أساسيين. إذا تمكنت من التأرجح ، يعتقد المصمم الداخلي أن كل مطبخ يحتاج إلى باكسبلاش بلاط من البلاط والخزائن عالية الجودة. في منشور على Instagram ، شارك بيركوس صورًا لتصميمات المطبخ التي أكملها في الماضي واستغرق وقتًا للإجابة على أسئلة الأشخاص ، مع إعطاء نظرة ثاقبة على الميزات التي تحدث فرقًا حقًا عندما يتعلق الأمر بالمطابخ.

بالنسبة لمصمم النجوم ، فإن استخدام البلاط المزجج باليد لإنشاء باكسبلاش هو وسيلة للذهاب إلى ميل إضافي لجلب الشخصية والدفء إلى المطبخ. لقد كان أيضًا أحد زملائه المفضل ، لأنه مهووس بالبلاط المزجج باليد مثل Clé. يحب بيركوس اتخاذ هذه الخطوة الإضافية عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل ، وهو واثق من أنه حتى تبديل بلاط المترو الأساسي للبلاط Zellige أو الرخام مع الإصابة الخفيفة يمكن أن يضيف عمقًا إلى مطبخ قد يشعر بأنه أساسي بعض الشيء.

الميزة الأساسية بنفس أهمية الخزائن عالية الجودة. لطالما كانت بيركوس من محبي بدء تصميم المطبخ بأرضية عالية الجودة. عندما سئل عن تصميم “Forever Kitchen” في مقابلة مع Studio 5 KSL ، فإن العنصر الأول الذي يطلق عليه أمرًا حيويًا لقاعدة صلبة هو خزائن مصنوعة جيدًا. و ، من خلال إلقاء نظرة داخل منزل عائلة Nate Berkus و Jeremiah Brent المذهل ، من السهل معرفة مقدار ما يعطي المصمم أولوية إضافة خزانة عالية الجودة تسير على طول الطريق إلى السقف.