يشارك Paige Buickers لحظة مع Kyrie Irving أثناء اللعبة

حقق Paige Pueckers ما يحلم به العديد من الرياضيين: وضع أرقام تاريخية أمام اللاعب المفضل لديك على الإطلاق.

لم تحصل نجمة الجناح على أنه على الرغم من الخسارة 94-86 أمام الحمى ، فقد شاركت أيضًا لحظة منتصف المباراة مع معبود وزميله في دالاس المشاهير كيري إيرفينج يوم الجمعة.

على ما يبدو ، لم يكن لدى البذار الوقت الكافي للحاق بألوان كل النجوم قبل المباراة قبل اللعبة ، لكنها احتضنت إيرفينغ-التي حضرت مع ابنته-خلال اللعبة.

كانت المرة الأولى لها لقاء ايرفينغ.

أرسل التفاعل مركز الخطوط الجوية الأمريكية – موطن مافريكس – وعالم كرة السلة إلى جنون.

وقال بوكرز للصحفيين بعد المباراة: “لقد كان من السريالي أن شخصًا ما نظرت إليه وكان لاعبًا المفضل لدي منذ أن كنت صغيراً حقًا”. “لذلك لكي يخرج لنا دعمًا لنا ويدعم كرة السلة للسيدات وابنه هناك ويقابله. لقد كان مثل شخصية أخي كبيرة بالنسبة لي ، ومقابلته شخصيًا ، لقد كانت لحظة رائعة.”

ابتعد البذور عن المباراة برصيد 27 نقطة وستة تمريرات حاسمة وسرقان وكتلين على مدار 36 دقيقة.

أطلقت النار على 9 من 18 من الحقل ، بما في ذلك 2 من 3 من وراء القوس ، وكانت مثالية (7 من 7) من خط الرمية الحرة.

جعل الأداء ، لكل من Polymarket Hoops ، أول لاعب في تاريخ WNBA لتسجيل لعبة برصيد 25 نقطة على الأقل وخمس تمريرات وسرقة واثنين من الكتل و Zero Transevers.

طوال الليل ، كان Irving أداءً لحب الخنزير ، خاصة في الربع الرابع حيث أغلقت الأجنحة في تقدم الحمى.

بعد المباراة ، شارك الاثنان احتضان في الملعب وشوهد أيضًا وهو يمشي تحت الساحة معًا.

كما التقطت نجم UConn السابق صورًا مع ابنة إيرفينج وكذلك ابنة كادي كننغهام.

حصلت إيرفينج أيضًا على قميص من بويكرز ، الذين اعترفوا بأنها تحاول أن تكون “لا يمكن حرسها” مثل بطل الدوري الاميركي للمحترفين لعام 2016.

قالت: “أريد أن أكون لا يمكن حرسه قدر الإمكان”. “وأشعر أن كيري هو أحد أكثر الأشخاص الذين لا يمكن حراسهم الذين يلعبون اللعبة على الإطلاق. يبدأ ذلك بالتسجيل في جميع المستويات الثلاثة. لذا ، فإن تكييف (مع) اللعبة متوسطة المدى كانت ضرورية بالنسبة لي ولعبتي ، وأيضًا أن أكون قادرًا على الوصول إلى الحافة والطلقات من خلف خط النقاط المكونة من 3 نقاط. لذلك ، أعتقد أنها تتطلع إلى أن تكون ثلاثية ثلاثية.”