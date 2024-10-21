يشاهد مشجعو Mets الفريق يخسر أمام Dodgers في NLCS أثناء حفلة المشاهدة في Citi Field

هذه الرحلة المذهلة هي كل ما كتبته.

أصيب مشجعو نيويورك ميتس بخيبة أمل، لكنهم لم يتفاجأوا عندما خسر فريقهم أمام لوس أنجلوس دودجرز 10-5 ليلة الأحد – حيث قبلوا الخسارة بعد فترة ما بعد الموسم السحرية كجزء من كونهم مشجعين باللونين الأزرق والبرتقالي بينما تعهدوا بالتجذير ضد منافسيهم في كروستاون. في بطولة العالم.

“الأمر صعب دائمًا عندما تقترب من هذا الحد. قال والتر نيلسون، 60 عامًا، أحد سكان لونغ آيلاند، لصحيفة The Post في حفل مشاهدة حضره الآلاف في سيتي فيلد يوم الأحد: “إنه أمر ينفطر قلبك لأنك تستثمر الكثير في فريقك طوال الموسم، من خلال الارتفاعات والانخفاضات”.

“ثم عندما جاءت التصفيات وحصلنا على التشويق لسلسلة Subway، أصبحت الأمور مثيرة حقًا. إنه ملح إضافي في الجرح الذي وصل إليه فريق يانكيز إلى السلسلة النهائية ولم نفعل ذلك.

“ولكن هذا هو ما يعنيه أن تكون من مشجعي فريق ميتس – ما عليك سوى أن تستعيد عافيتك في العام التالي وتؤمن بأن هذا هو كل شيء.”

استضاف الفريق حفلة مشاهدة في ملعبه في كوينز للعبة 6 من NLCS حيث لعب فريق Mets مباراة خارج أرضه ضد فريق Dodgers.

ولكن في وقت متأخر من المباراة، حيث بدا أن خسارة ميتس كانت حتمية، بدأ المشجعون يتدفقون خارج الملعب للمرة الأخيرة هذا العام.

واجه فرانكي بواير المحلي في سانيسايد مرة أخرى شعورًا ساحقًا بالهزيمة.

“أنا مكتئب جدًا. قال المعجب البالغ من العمر 33 عامًا: “هذا ما كنت أتوقعه، لكنني ما زلت أشعر بالصدمة حقًا”. “كانت لدينا الموهبة، وكانت لدينا الإدارة، وكان لدينا كل القطع في مكانها الصحيح. لكننا لم نتمكن من إعادته إلى المنزل، وهو أمر مؤلم. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية مرة أخرى”.

مع حصول فريق نيويورك يانكيز على رصيف بطولة العالم في فوز دراماتيكي على كليفلاند جارديانز ليلة السبت، قال مشجعو ميتس إنه ليس لديهم خيار سوى دعم الفريق الذي قضى للتو على نادي الكرة الخاص بهم.

“المراوغون على طول الطريق، يا عزيزي. وقال جو فيفياني، 64 عاماً، وهو أحد سكان لونغ آيلاند، لصحيفة The Post: “قبل خمس دقائق كنت أريدهم أن يحترقوا في الجحيم، ولكن من الآن وحتى نهاية أكتوبر أنا من أشد المعجبين بلوس أنجلوس”. “آمل أن يفوزوا في أربع مباريات.”

“F-k لا أنا لست مع يانكيز. قالت ليزا كروجر، 54 عامًا، من مانهاتن: “لا أحب لوس أنجلوس بشكل خاص في الوقت الحالي لأنهم ضربونا بـ-، لكنني سأشعر بالرضا قليلاً على الأقل عندما أراهم يفعلون الشيء نفسه مع هؤلاء اليانكيز الممتلئين بأنفسهم”. .

وأقسم تيم موراي، وهو من كوينز، أنه “لن يذهب أبدًا إلى فريق يانكيز”.

ادعى الرجل البالغ من العمر 50 عامًا: “لقد حرمنا فريق Dodgers من سلسلة Subway حيث كنا سننهي فريق Yankees بأنفسنا، لذا نترك الأمر لهم الآن للقيام بهذه المهمة”.

كافح فريق ميتس لبدء الموسم لكنه ذهب في مسيرة مذهلة للوصول إلى ما بعد الموسم.

ثم تصدر الفريق ميلووكي برورز وفيلادلفيا فيليز في الجولتين الأوليين قبل أن يخسر أمام النجم شوهي أوهتاني ودودجرز.

قال لويس آدامز، 42 عاماً، من واشنطن هايتس: “اسمع، الفريق الأفضل سيذهب إلى بطولة العالم، وأنا أرفع قبعتي إلى لوس أنجلوس”. “لكن قبعتي أشيد بها لفريق ميتس لأنهم قاتلوا وقاتلوا ولم يستسلموا، وقد أوصلونا إلى هذه النقطة. وإذا تمكنوا من القيام بذلك هذا العام، فلديهم الصيغة اللازمة للقيام بذلك في العام المقبل، لذا تابع ميتس!

ومكتب تيد لونغ آيلاندر جاهز بالفعل للعام المقبل.

“أنا أحب هذا الفريق. وقال الشاب البالغ من العمر 34 عامًا لصحيفة The Post: “لقد أعطونا رحلة جحيم”.

“من كان يظن في يونيو أو يوليو أننا سنصل إلى هذه النقطة؟ أعطيهم كل الفضل في العالم. نعم، أشعر بخيبة أمل، لكن هؤلاء الرجال بذلوا قصارى جهدهم.

“لقد منحونا الكثير من الأمل، وأنا فخور بكل المشجعين الذين تواجدوا معهم. إلى عام 2025.”