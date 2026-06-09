يشتبك مشجعو نيكس مع رجال الشرطة في مشهد فوضوي خارج حفلة مشاهدة لعبة براينت بارك 3

رياضة
يشتبك مشجعو نيكس مع رجال الشرطة في مشهد فوضوي خارج حفلة مشاهدة لعبة براينت بارك 3

اشتبك متعصبو رودي نيكس مع رجال الشرطة خارج حفلة مشاهدة المباراة 3 في براينت بارك ليلة الاثنين – بما في ذلك شخص واحد على الأقل ألقى زجاجة على ضابط.

كان بحر المشجعين يتأرجح بالفعل على الحافة بعد ساعة واحدة فقط من البلاغ، حيث لم يتمكن الكثيرون من الوصول إلى حديقة المراقبة الرسمية لمباراة نيكس-سبيرز في حديقة ميدتاون.

بدأ المشجعون الرعاع بالقفز على السيارات المتوقفة وهم يهتفون “نريد ويمبي!” أشعل أحد المتهورين النار في قميص توتنهام، بينما طارد الغوغاء أحد مشجعي سان أنطونيو عبر الشارع.

حتى أن مثيري الشغب، الذين بدا أن معظمهم من الشباب، قاموا بإسقاط لافتة معدنية للحافلة وكسروا أغصان الأشجار الكبيرة.

وهرع رجال شرطة مكافحة الشغب للسيطرة على الحشد الجامح ونشروا رذاذ الفلفل، بينما قام المشجعون بإلقاء الزجاجات على الضباط.

وتم القبض على شخص بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة، وتم تقييد ما لا يقل عن ستة أشخاص بسبب سلوكهم غير المنضبط.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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