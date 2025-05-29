يشرب جوهانز البحرية في ليبرتي مع لعبة “سخيفة”

في الربع الثاني ، مع تقدم الحرية في 32-13 على فالكيريز ، قرر مارين يوهانيس أخيرًا السماح لها بالطيران.

تراها عن شعار Liberty ، انتظرت شاشة من إيزابيل هاريسون.

لم تجد حولها ، لم تجد لاعب غولدن ستيت لتحديها.

مع المساحة المفتوحة ، قفزت يوهانيس قدمها اليمنى للحصول على عداء 3 من أرجله.

وبعد دقيقة ، تدحرجت على شاشة أخرى من هاريسون للحصول على مؤشر من 3 نقاط.

ثم تابعت الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا من فرنسا سويش قوس قزح ، حيث تزيد عن 6 أقدام من الصاعد جانيل سالون ، الذي لعبت معه في فريق كرة السلة للسيدات للسيدات.

تم تسجيل 12 نقطة من 18 نقطة من يوهانيس في هذا الربع الثاني لما كان أكبر مساهمة لها حتى الآن هذا الموسم في فوز ليبرتي 95-67 على غولدن ستايت في مركز باركليز.

أطلق يوهانيس النار فقط من وراء القوس ، حيث ذهب 6 مقابل 11 خلال 22 دقيقة.

وقالت برينا ستيوارت عن جوهانيز بعد الفوز: “بعض هؤلاء ، شعرت أن المدافع كان في وجهها على حق”. “أعلم أن العداء الأيمن كان كومين!

“إنها سخيفة” ، أضاف ساندي برونديلو.

في مبارياتها الثلاث السابقة ، لم يسجل حارس السنة الرابعة أكثر من ست نقاط أو أخذ أكثر من خمس طلقات في اللعبة.

في يوم الثلاثاء ، شعرت بشيء مختلف وقررت تغيير لحنها.

قال يوهانيس: “كنت سلبيًا جدًا في المباراة الأخيرة”. “التحدث مع (زميله) Izzy (Harrison) ، يجب أن أبقى عدوانيًا. أعتقد أنني يجب أن أستمر. الأمر ليس سهلاً أبدًا. كل لعبة مختلفة. لذا ، فقط عقلي (هي) استمر في اللعب بثقة.”

أوضحت يوهانيس أنها تحدثت مع هاريسون في التدريب يوم الاثنين ومرة ​​أخرى في يوم اللعبة حول كيفية رغبتها في شاشاتها عندما كان لديهم وقت في الملعب معًا. كانوا ينقرون يوم الثلاثاء.

وقالت ستيوارت: “بالنسبة لمارين ، كانت تجد فقط إيقاعها ، وخاصة في المنزل ، ولديها الثقة مع العلم أن المرء يسقط ، والمراقبة التالية ، ويحصل المشجعون على لاعبين أيضًا. يسعدنا أن نراها وهي تطلق النار بثقة”.

كما قام اللاعب السادس في العام 2023 في عام 2023 بتقييم أربع سرعات وارتتين ومساعدين واحد وكتلة واحدة في الليل بينما كان يقود مقعد الحرية في النقاط.

لقد سجلوا جماعياً 37 ، وهو الناتج الذي كانت الحرية تتطلع إلى إعداد أنفسهم في المواسم الخارجية.

قال ستيوارت: “إن مقعدنا وعمقنا سيكونون نوعًا ما يفصلنا عن أي شخص آخر”. “إن القدرة على الانتقال إلى هذا عمقًا ومعرفة أن هناك مجرد اتساق في كل ما نقوم به أمر مهم حقًا. سعيد لأن الجميع يأتون بثقة طوال الوقت ، أو لا ، أو لا ، اللعب التالي كما كانوا يتحدثون. إنه أمر مهم حقًا لأنها وحدة جماعية.”

كان لدى يوهانيس مدة حرية مع الحرية ، حيث لعبت مع نيويورك في 2019 و 2022 و 2023.

كانت مفضلة من المعجبين وعمق العمق الرئيسي في نهائيات 2023 ، مما جعل الكثير من خيبة الأمل عندما لم تعود في عام 2024 للتركيز على اللعب مع فرنسا في أولمبياد باريس.

بعد أن أكمل المدير العام جوناثان كولب تجارة لناتاشا كلاود ، أعلن الفريق عن إعادة توقيع يوهانيس في 21 مارس.

شاركت منذ ذلك الحين في أول معسكر تدريبي كامل لها واتخذت الخطوة الأولى لإيجاد المزيد من الاتساق خارج مقعد الحرية المضي قدماً.

قالت سابرينا أيونيسكو: “أنا سعيد جدًا بها”. “في أي ليلة معينة يمكن أن تحدث وأعتقد أن قدرتها على الاستمرار في الالتزام بها مع العلم أننا نريدها أن تطلق النار ، نريدها أن تكون واثقة. لقد فاتتها الأولى واستمرت في إطلاق النار وحرّت حقًا ، وهذا ما يمكن لمارين القيام به.”