يشرح اضطراب بيلي جويل المأساوي سبب إلغاء جولته الموسيقية

عندما تعثر بيلي جويل في قاعة روك آند رول هول أوف فيم ، وسقط خلال حفل موسيقي في أواخر فبراير 2025 ، قام المشجعون بتنبيه العالم من خلال مقاطع فيديو تم تحميلها على مواقع مثل Tiktok و YouTube. ومع ذلك ، لم يكن العالم مطلعا على ما قد تسبب بالضبط في ما يفسر البعض على أنه انهيار حتى أعلن جويل على صفحته الرسمية في Instagram في مارس 2025 أنه كان يعيد جدولة العديد من جولات الحفلات الوطنية والدولية القادمة.

على الرغم من أن إعلان مارس لم يعط تفاصيل مكثفة حول ما كان يحدث طبيا ، إلا أنه ذكر إجراء جراحي. تضمنت المنشور أيضًا رسالة قلبية إلى مؤيدي المغني وكاتب الأغاني: “بينما يؤسفني تأجيل أي عروض ، يجب أن تأتي صحتي أولاً. أتطلع إلى العودة إلى المسرح ومشاركة فرحة الموسيقى الحية مع معجبينا المذهلين.”

لم يكن حتى تحديث آخر على Instagram في 23 مايو 2025 ، حيث قدم جويل المزيد من الأخبار المحددة فيما يتعلق بتشخيصه. في بيان ، أوضح جويل أنه كان يعاني من حالة طبية تسمى استسقاء الضغط الطبيعي الذي يتطلب علاجًا فوريًا. على هذا النحو ، احتاج جويل إلى إلغاء جميع أدائه المقرر.