يشرح اضطراب بيلي جويل المأساوي سبب إلغاء جولته الموسيقية

عندما تعثر بيلي جويل في قاعة روك آند رول هول أوف فيم ، وسقط خلال حفل موسيقي في أواخر فبراير 2025 ، قام المشجعون بتنبيه العالم من خلال مقاطع فيديو تم تحميلها على مواقع مثل Tiktok و YouTube. ومع ذلك ، لم يكن العالم مطلعا على ما قد تسبب بالضبط في ما يفسر البعض على أنه انهيار حتى أعلن جويل على صفحته الرسمية في Instagram في مارس 2025 أنه كان يعيد جدولة العديد من جولات الحفلات الوطنية والدولية القادمة.
على الرغم من أن إعلان مارس لم يعط تفاصيل مكثفة حول ما كان يحدث طبيا ، إلا أنه ذكر إجراء جراحي. تضمنت المنشور أيضًا رسالة قلبية إلى مؤيدي المغني وكاتب الأغاني: “بينما يؤسفني تأجيل أي عروض ، يجب أن تأتي صحتي أولاً. أتطلع إلى العودة إلى المسرح ومشاركة فرحة الموسيقى الحية مع معجبينا المذهلين.”
لم يكن حتى تحديث آخر على Instagram في 23 مايو 2025 ، حيث قدم جويل المزيد من الأخبار المحددة فيما يتعلق بتشخيصه. في بيان ، أوضح جويل أنه كان يعاني من حالة طبية تسمى استسقاء الضغط الطبيعي الذي يتطلب علاجًا فوريًا. على هذا النحو ، احتاج جويل إلى إلغاء جميع أدائه المقرر.
ما هو استسقاء الضغط الطبيعي؟
استسقاء الضغط الطبيعي هو اضطراب يحدث عندما يكون هناك تراكم السائل النخاعي في الدماغ. نظرًا لأن السائل يضع الضغط المتزايد على مناطق متعددة من الدماغ ، فإن وظائف العقل الطبيعية والجسم التي تنطوي على الإدراك والحركة والتحكم البولي يمكن أن تصبح أقل موثوقية. (إليك ما تحتاج إلى معرفته عن المثانة المفرطة النشاط.)
بالنسبة إلى الغرباء ، قد يبدو أن بعض الآثار الجانبية لاستسقاء الضغط الطبيعي ، مثل هفوات الذاكرة ، تحاكي التقدم المتوقع للخرف غير القابل للعلاج. في الواقع ، تدعي جمعية استسقاء الرأس استسقاء الضغط الطبيعي أحد المشكلات الطبية التي قد تشبه أعراض الخرف غير القابل للشفاء (على سبيل المثال ، مرض الزهايمر). ولكن هناك فرق كبير بين استسقاء الضغط الطبيعي والخرف التنكسي من حيث أنه قد يكون من الممكن عكس آثار استسقاء الضغط الطبيعي مع المزيج الأيمن من التدخلات والعلاجات.
على سبيل المثال ، يخضع العديد من المرضى الذين يعانون من استسقاء الضغط الطبيعي لعملية جراحية لإدراج أنبوب (يشار إليه بشكل متكرر باسم “تحويلة”) في الدماغ. تسهل التحويلة هروب السائل النخاعي الزائد من الدماغ إلى جدران البطن. قد يكون هذا بمفرده علاجًا كافيًا لبعض الأفراد الذين يعانون من استسقاء الضغط الطبيعي للتعافي. في الواقع ، ذكرت جمعية Hydrocephalus أن حوالي ثمانية من كل 10 أفراد لديهم تحويلة وضعوا في مراقبة التحسينات بسرعة بعد الجراحة الأولية.
علاج استسقاء الضغط الطبيعي
على الرغم من أن إدراج التحويلة جراحياً هو أول وسيلة لعلاج استسقاء الضغط الطبيعي ، إلا أن استنزاف السائل بالقرب من الدماغ لا يقلل دائمًا من الحاجة إلى مزيد من إدارة مضاعفات المريض. على سبيل المثال ، قد يجد المرضى أنه من الصعب المشي أو التوازن بثقة. لهذا السبب ، يتم تحديد العلاج الطبيعي بشكل متكرر جنبًا إلى جنب مع الجراحة لتصريف السائل غير المرغوب فيه. في الواقع ، يمكن أن يكون العلاج الطبيعي أمرًا حيويًا لتحسين قضايا المشية ؛ ذكر جويل العلاج الطبيعي على وجه التحديد في بيانه في مايو 2025.
تختلف معدلات البقاء على المدى الطويل للأشخاص الذين يتم تشخيص إصابتهم بالاستسقاء الطبيعي للضغط وهم لديهم تحويلة. كما هو موضح في مراجعة 2024 في علم الأعصاب الدولي ، كان ما بعد التشخيص يعني البقاء على قيد الحياة بين المرضى الذين يعانون من Shunts 8.82 سنة ، بناءً على بيانات من 1614 سجل. ومع ذلك ، يعيش بعض الأفراد لفترة أطول. وفقًا للمراجعة ، كان ما يقرب من ربع الأفراد الذين يعانون من استسقاء الضغط الطبيعي لا يزالون على قيد الحياة بعد 13 عامًا من الحصول على تحويلة لعلاج اضطرابات الدماغ. لاحظت المراجعة أيضًا أن الخضوع للعلاج بالإضافة إلى وجود تحويلة يمكن أن يمتد توقعات البقاء على قيد الحياة.