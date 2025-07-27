يشرح العلم من هو أكثر سعادة: البوم الليلي أو الطيور المبكرة؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أنماط النوم لدينا ، والتي يمكن أن تدفعنا بدورها نحو العمل بشكل أفضل خلال ساعات النهار (“الطيور المبكرة”) أو في المساء (“البوم الليلي”). بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون جزءًا من القوى العاملة ، على سبيل المثال ، يحدد تحول عملهم ، على الأقل ، ما هو الوقت الذي يستيقظون فيه والوقت الذي يستيقظون فيه طوال يومهم. في بعض الأحيان ، فإن رغبتك في مواكبة مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو تجعلك تضرب الكيس قليلاً (أو كثيرًا) في وقت لاحق مما يجب عليك (ومن المحتمل ، على حساب صحتك). وفي بعض الحالات ، يمكن أن يكون السبب وراثيًا ، كما اقترحت نتائج تحليل عام 2019 لحوالي 700000 فرد منشور في Nature Communications.

على هذه الخطوط ، كان الباحثون يبحثون أيضًا في ما إذا كان نوع واحد من النائم (أو النمط الزمني) أفضل بالضرورة من الآخر من حيث السعادة. وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص – على ما يقرب من نصف السكان ، وفقًا لبعض الدراسات – لا يحددون بدقة واحدة أو أخرى ، فإن مجموعة المعرفة المتزايدة حول علوم النوم تشير إلى أن الطيور المبكرة أكثر سعادة (وصحة).