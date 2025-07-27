يشرح العلم من هو أكثر سعادة: البوم الليلي أو الطيور المبكرة؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أنماط النوم لدينا ، والتي يمكن أن تدفعنا بدورها نحو العمل بشكل أفضل خلال ساعات النهار (“الطيور المبكرة”) أو في المساء (“البوم الليلي”). بالنسبة للأشخاص الذين يشكلون جزءًا من القوى العاملة ، على سبيل المثال ، يحدد تحول عملهم ، على الأقل ، ما هو الوقت الذي يستيقظون فيه والوقت الذي يستيقظون فيه طوال يومهم. في بعض الأحيان ، فإن رغبتك في مواكبة مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الفيديو تجعلك تضرب الكيس قليلاً (أو كثيرًا) في وقت لاحق مما يجب عليك (ومن المحتمل ، على حساب صحتك). وفي بعض الحالات ، يمكن أن يكون السبب وراثيًا ، كما اقترحت نتائج تحليل عام 2019 لحوالي 700000 فرد منشور في Nature Communications.
على هذه الخطوط ، كان الباحثون يبحثون أيضًا في ما إذا كان نوع واحد من النائم (أو النمط الزمني) أفضل بالضرورة من الآخر من حيث السعادة. وعلى الرغم من أن عددًا كبيرًا من الأشخاص – على ما يقرب من نصف السكان ، وفقًا لبعض الدراسات – لا يحددون بدقة واحدة أو أخرى ، فإن مجموعة المعرفة المتزايدة حول علوم النوم تشير إلى أن الطيور المبكرة أكثر سعادة (وصحة).
تقول العديد من الدراسات أن الناس في الصباح أكثر سعادة
في دراسة أجريت عام 2020 المنشورة في علم الكرونوبيولوجي الدولي ، أكمل 564 طالبًا طب في تركيا الاستبيانات التي تقيس مستوى سعادتهم. كان هناك ارتباط قوي بين السعادة المبلغ عنها ذاتيا وكونه طائر مبكر. من ناحية أخرى ، كانت البوم الليلية أقل عرضة للتعرف على أنها سعيدة. لاحظ الباحثون “علاقة كبيرة بين السعادة والنمط الكرون ، حتى عند التحكم في المتغيرات المربكة ، مثل العمر والجنس وغيرها”. يبدو أن هذا ينطبق على كبار السن أيضًا ، استنادًا إلى مقال 2012 في مجلة العاطفة.
لذلك ، هناك أدلة على أن الناس في الصباح أكثر سعادة – ولكن على العموم ، هل يمكن أن يكون بومة ليلية تؤثر سلبًا على صحتك العقلية؟ من الممكن ، وفقًا لمقال عام 2007 في أبحاث المؤشرات الاجتماعية. يقال إن الأشخاص الذين كانوا أكثر نشاطًا في الليل قد عانوا من الشعور بالتوعك عقلياً (على سبيل المثال ، الاكتئاب ، الشره المرضي) ، في كثير من الأحيان ودرجة أكبر من الطيور المبكرة. وفي الوقت نفسه ، تشير ورقة 2018 المنشورة في تقارير طب النوم الحالي إلى الارتباطات بين النمط الزمني للبومة الليلية والاضطراب العاطفي الموسمي (SAD) ، وميل نحو سوء استخدام المواد ، وبشكل لا يثير الدهشة ، جودة النوم الضعيفة.
إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يحتاج إلى مساعدة في الصحة العقلية ، يرجى الاتصال خط نص الأزمة عن طريق الرسائل النصية إلى 741741 ، اتصل التحالف الوطني للمرض العقلي خط المساعدة في 1-800-950-NAMI (6264) ، أو قم بزيارة موقع المعهد الوطني للصحة العقلية.
هل يمكن أن تصبح البومة الليلية طائرًا مبكرًا؟
يبدو أن الأبحاث تشير إلى أن بومة ليلية قد تكون أسوأ بالنسبة لصحتك مما تعتقد. لذلك في هذه المرحلة ، قد تتساءل عما إذا كان من الممكن لك إعادة كتابة أنماط النوم الراسخة وتصبح طائرًا مبكرًا. لحسن الحظ ، هذا ممكن: بمجرد معرفة السبب الحقيقي لأنك لست شخصًا الصباح ، يمكنك معالجة جذر المشكلة وجعلها حتى تتمكن من النوم في وقت مبكر وأسرع.
تتضمن بعض الاستراتيجيات الفعالة إنشاء جدول نوم متسق (في الأساس ، وضع وقت نوم دائم لنفسك والتمسك به) ، والامتناع عن استخدام الأجهزة الإلكترونية في الساعات التي تسبق وقت النوم الخاص بك ، وتقليل كمية الكافيين التي تستهلكها طوال اليوم ، ودمج التمرين (على سبيل المثال ، الجري ، واليوغا) في روتينك اليومي ، وتهدئة حواسك من خلال الموسيقى. قد يمنعك قيلولة أثناء النهار أيضًا من الحصول على نوم ليلة كاملة ، لذا حاول (إذا أمكن ذلك) للحد من اصطياد هذه ZZZ عندما تتمكن من الوصول إلى الكيس بشكل صحيح في نهاية يومك. وإذا كنت قد جربت كل العادات الصحيحة وما زلت تجد نفسك مستيقظًا على نطاق واسع في منتصف الليل ، تذكر: قد لا يكون خطأك – يمكن أن تلعب جيناتك دورًا في ما إذا كنت سلكيًا بشكل طبيعي لتكون بومة ليلية.