يشرح المصممون الفرق بين Shabby Chic وCottagecore

قد يكون العام 2026، لكن التغييرات التي أحدثها الوباء لا تزال تؤثر على كيفية تصميم منازلنا. هناك تحول ملحوظ بعيدًا عن المساحات المزروعة نحو التصميمات الداخلية التي تشعرك بالدفء والراحة والراحة. تساعد أنماط الديكور الداخلي مثل شابي شيك وكوتاجكور، بألوانها الناعمة ومفروشاتها العتيقة، على تلبية هذا الطلب. لكن التمييز بينهما يمكن أن يكون مربكًا. لتوضيح الاختلافات، قمنا باستشارة اثنين من المصممين لمعرفة كيفية تعريف وتصور المنازل الأنيقة والمتهالكة.

أثناء حديثها حصريًا مع House Digest، أوضحت ماجي جريسبيك، المؤسس والمصمم الرئيسي لشركة MNG Design، أن كلا الأسلوبين يشتملان على المفروشات العتيقة والمنسوجات والإكسسوارات. في حين أنهم يشيرون إلى الماضي، فإن الهدف هو خلق مساحة تشعر بالترحيب والعيش والراحة. لكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. ويضيف جريسبيك: “إذا تتبعت جداولهم الزمنية، فستجد أن “أسلوب شابي شيك هو أسلوب تزيين كان موجودًا منذ الثمانينيات والتسعينيات، في حين أن الكوتاج كور هو اتجاه أكثر حداثة ظهر في أواخر عام 2010”.

لمزيد من التوضيح للاختلافات، تضيف مورغان ستابس، مصممة Daley Home، في مقابلتها الحصرية، “توفر الأناقة المتهالكة إحساسًا حيًا مع عناصر أنثوية وفي كثير من الأحيان بعض العناصر الأنيقة. الألوان أكثر غسلًا وكتمًا، في حين تميل الأنسجة إلى تضمين البياضات والأخشاب المتعثرة الممزوجة بلمسات من المخمل والدانتيل.” على النقيض من ذلك، يستخدم Cottagecore لوحة ألوان أقل تطابقًا وأكثر تنوعًا لإنشاء جمالية انتقائية تبدو مجمعة بمرور الوقت.