يشرح المصممون الفرق بين Shabby Chic وCottagecore

قد يكون العام 2026، لكن التغييرات التي أحدثها الوباء لا تزال تؤثر على كيفية تصميم منازلنا. هناك تحول ملحوظ بعيدًا عن المساحات المزروعة نحو التصميمات الداخلية التي تشعرك بالدفء والراحة والراحة. تساعد أنماط الديكور الداخلي مثل شابي شيك وكوتاجكور، بألوانها الناعمة ومفروشاتها العتيقة، على تلبية هذا الطلب. لكن التمييز بينهما يمكن أن يكون مربكًا. لتوضيح الاختلافات، قمنا باستشارة اثنين من المصممين لمعرفة كيفية تعريف وتصور المنازل الأنيقة والمتهالكة.
أثناء حديثها حصريًا مع House Digest، أوضحت ماجي جريسبيك، المؤسس والمصمم الرئيسي لشركة MNG Design، أن كلا الأسلوبين يشتملان على المفروشات العتيقة والمنسوجات والإكسسوارات. في حين أنهم يشيرون إلى الماضي، فإن الهدف هو خلق مساحة تشعر بالترحيب والعيش والراحة. لكن أوجه التشابه تنتهي عند هذا الحد. ويضيف جريسبيك: “إذا تتبعت جداولهم الزمنية، فستجد أن “أسلوب شابي شيك هو أسلوب تزيين كان موجودًا منذ الثمانينيات والتسعينيات، في حين أن الكوتاج كور هو اتجاه أكثر حداثة ظهر في أواخر عام 2010”.
لمزيد من التوضيح للاختلافات، تضيف مورغان ستابس، مصممة Daley Home، في مقابلتها الحصرية، “توفر الأناقة المتهالكة إحساسًا حيًا مع عناصر أنثوية وفي كثير من الأحيان بعض العناصر الأنيقة. الألوان أكثر غسلًا وكتمًا، في حين تميل الأنسجة إلى تضمين البياضات والأخشاب المتعثرة الممزوجة بلمسات من المخمل والدانتيل.” على النقيض من ذلك، يستخدم Cottagecore لوحة ألوان أقل تطابقًا وأكثر تنوعًا لإنشاء جمالية انتقائية تبدو مجمعة بمرور الوقت.
كيف يختلف التصميم حول هذه الأنماط؟
الشيء المريح – أو غير المريح، إذا كنت تفتقر إلى مهارات التفاوض على الأسعار اللازمة – حول إنشاء ديكور أنيق متهالك هو أنك لست مضطرًا إلى الحصول على أثاث جديد. بدلًا من ذلك، يمكنك توفيره من أسواق السلع المستعملة ومحلات التحف. “للحصول على هذا المظهر المريح، نوصي بالتنجيد المغطى بالأقمشة المريحة، مثل الكتان. كما أن السجاد المريح من الصوف أو الجوت يعد أيضًا جزءًا من الجمالية،” تشارك ماجي جريسبيك في محادثتها الحصرية في House Digest. يشارك مورجان ستابس حبًا مشابهًا للكتان، حيث يستخدمه في الفراش أو التنجيد. لكنها تضع التصميم مع “لمسات من الوسائد أو الأغطية المخملية، وتقليم الدانتيل، والأخشاب المتعثرة، ولمسات الإضاءة الكريستالية”، كما كشفت في مقابلتها الحصرية مع House Digest. في نهاية المطاف، تسعى الجمالية إلى الشعور بأنها غير مثالية بدلاً من أن تكون مصممة بشكل مفرط.
أثناء التطرق إلى الدليل النهائي للديكور المنزلي، توضح ماجي جريسبيك أنه يذهب إلى أبعد من مجرد الأناقة المتهالكة. في الأساس، يعتبر Cottagecore احتفالًا بأسلوب الحياة الرعوي البطيء، ويعتمد على الأنماط الشائعة في المنازل الريفية الإنجليزية. لهذا السبب، توصي بإضافة “المنسوجات القديمة على الأرائك المصنوعة من الكتان الكريمي والبطانيات المريحة والأثاث الخشبي الريفي والمصابيح والإكسسوارات العتيقة” لتحقيق المظهر. يقول Morgan Stubbs شيئًا مشابهًا، مضيفًا: “سأستخدم مزيجًا من التحف الريفية والأقمشة المبطنة والألوان الدافئة الغنية، وأؤكد على الكنوز المصنوعة يدويًا في الملحقات والديكور”. باختصار، المفروشات التي تضيف لمسة من النزوة، وتدعو إلى الحنين إلى الماضي، وتستحضر البلد، وتحتضن التوفير وخيارات نمط الحياة المستدامة تعمل ببراعة مع هذا النمط.
الاختيار بين الأناقة المتهالكة والمنزلية لمنزلك
قبل دمج أي من هذه الأنماط الريفية في منزلك، تأكد من أنها تتناسب مع موقع منزلك وهندسته المعمارية، كما تنصح ماجي جريسبيك، وإلا قد تشعر بأنها في غير مكانها. لقد أوضحت في محادثتها الحصرية مع هاوس دايجست، “قد تبدو الأناقة المتهالكة والمنزلية في غير مكانها في منزل معاصر أو حديث، أو منزل كبير جدًا. كما أن المنزل في بيئة حضرية، وخاصة شقة أو وحدة سكنية، سيكون من الصعب أيضًا تزيينه على الطراز الريفي، نظرًا لأنه يحتفل بأجواء ريفية.”
ولكن بمجرد أن يستقر قلبك على جمالية مستوحاة من الطبيعة، فكر فيما إذا كنت تفضل مظهرًا أنثويًا ناعمًا أو أسلوبًا أكثر تنظيمًا وقصة، كما يقترح مورجان ستابس. “إن إيجابيات الجمالية الأنيقة المتهالكة ستكون أجواء ناعمة وهادئة” ، توصي بها في House Digest حصريًا. ما لم تكن بالطبع تعتبرها أنثوية للغاية أو تشعر بالاستياء من العناصر التي تبدو وكأنها في آخر مراحلها. على النقيض من ذلك، قد يبدو أن فريق Cottagecore أكثر سهولة في التواصل ولكنه يتطلب المزيد من التنسيق والتوازن.
ومع ذلك، فضل كلا المصممين الكوتاجكور على الأناقة المتهالكة. Griesbeck، التي تنسب الفضل إلى تربيتها في الريف في تشكيل جماليتها الشخصية، أعربت أيضًا عن تقديرها للتصميم الرومانسي البسيط لـ Cottagecore. يحبها ستابس بسبب “الشعور بالمساحة المريحة ذات الطبقات المليئة بالقصص والعناصر الفريدة من نوعها. إنها تعطي إحساسًا بالأناقة الكلاسيكية التي يمكن العيش فيها بشكل مريح اليوم وتنتقل أيضًا إلى الأجيال القادمة.”