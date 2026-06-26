يشرح برايس هاربر إيماءة الإصبع بعد الإساءة “الغريبة” من مشجعي المنتخب الوطني

وضع برايس هاربر إصبعه على مشجعي Nationals يوم الخميس، ولكن ليس الأوسط.

مع مجموعة من مشجعي Nationals الذين لا يرتدون قمصان وهم يهتفون “f-k Bryce Harper”، قام لاعب القاعدة الأول فيليز بضرب الضوء الأخضر على أرض الملعب مرتين، ملتصقًا بما يؤكد أنه ليس إصبعه الأوسط أمام الجمهور.

قال هاربر بعد فوز فيليز 10-5: “إصبع البنصر”. “تأكد من وجود ذلك هناك.”

وقد قوبل هاربر بصيحات الاستهجان في ناشونالز بارك منذ أن وقع عقدًا مدته 13 عامًا مع فيليز في عام 2019.

قضى اللاعب رقم 1 السابق النصف الأول من حياته المهنية مع واشنطن العاصمة، وفاز بجائزة أفضل لاعب جديد في الدوري الوطني لكرة القدم لعام 2012 وجائزة أفضل لاعب في الدوري الوطني لكرة القدم لعام 2015.

كما شارك في مباراة كل النجوم ست مرات مع الفريق.

قال هاربر: “الأمر كله جزء منه”. “من الغريب أن آتي من قاعدة جماهيرية، من الواضح أنني كنت أتعرق من أجلها لمدة سبع سنوات، ولكن هناك الكثير من الأشخاص هنا يستمتعون بي. لذلك كل هذا جزء منه. كل شيء ممتع.”

ومع ذلك، لم يفز هاربر بعد بحلقة بطولة العالم، واستمر الفريق الوطني في الفوز بواحدة في الموسم الذي غادره. لقد فشل في الوصول إلى الحلبة مرة أخرى في عام 2022 عندما خسر فيليز بطولة العالم أمام أستروس في ست مباريات.

اعتاد هاربر على العداء، على الرغم من أن غروره الملحوظ وحقيقة أنه نجم يجعله تحت وطأة الكثير من المضايقات في الملاعب حول الدوري.

وقال المدير المؤقت دون ماتينجلي لموقع MLB.com: “إنه ليس خائفًا من المسرح”. “هذا شيء واحد مؤكد. لقد كان فيه طوال حياته، لذلك لا أعتقد أن المسرح يزعجه. أعتقد أنه ربما يحفزه عندما يهاجمه الناس وأشياء من هذا القبيل. أعتقد أنه ربما يكون شيئًا يتغذى منه قليلاً. “

كانت قائمة فريق فيليز بأكملها جاهزة للحظة مؤخرًا، حيث أصبحوا أول فريق في تاريخ MLB يحصل على الضوء الأخضر على أرضه في الشوط التاسع لثلاث مباريات متتالية.

وفي يوم الخميس، كانوا متراجعين بفارق خمسة أهداف متجهين إلى المركز السادس، لكنهم عادوا خلفهم بقوة ليضربوا بقية الطريق، ليفوزوا بالسلسلة ضد المواطنين 3-1.