يشرح جيمس دولان لماذا لم يعد توم ثيبودو يتناسب مع توقعات نيكس

ديترويت – في أول مقابلة إعلامية له حول نيكس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، أوضح جيمس دولان أنه طرد توم ثيبودو لأنه، من بين أسباب أخرى، كان المدرب يكره التعاون. قام المالك أيضًا بإسقاط صفقة تجارية محتملة لـ Giannis Antetokounmpo وأعلن أن هذا الموسم هو النهائي أو الفشل.

وقال دولان يوم الاثنين في مقابلة مع كريج كارتون من WFAN: “نريد الوصول إلى النهائيات. ويجب أن نفوز بالنهائيات”. “هذه هي الرياضة وأي شيء يمكن أن يحدث. ولكن للوصول إلى النهائيات، علينا بالتأكيد أن نفعل ذلك.”

إذا تم تحقيق هذا الهدف النبيل، فسيكون ذلك بدون المدرب الذي اعترف دولان بأنه أسس المؤسسة – تيبودو – والذي تم فصله بشكل مفاجئ في الصيف مع بقاء ثلاث سنوات وأكثر من 30 مليون دولار في عقده.

قال دولان: “لقد تم بناء الفريق بالفعل على أكتاف توم ثيبودو. لقد بنى هذه النواة”. “لقد ذهبنا إلى أبعد مما فعلناه العام الماضي. لذلك عليك حقًا أن ترفع القبعة لتوم. والمهمة التي قام بها. لكننا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن لدينا فكرة عن الطريقة التي نريد بها تنظيم الفريق. وهذا يعني أننا بحاجة إلى التطور. في الواقع إلى ما هو أبعد من صيغ التدريب التقليدية القديمة.

“وحاولنا العمل مع توم. لم يكن هذا هو الشيء الذي يفضله حقًا.”

اقترح دولان أن ثيبودو لم يكن يعطي الأولوية لتطوير اللاعبين، على الرغم من ازدهار اللاعبين الشباب – إيمانويل كويكلي، آر جيه باريت، كوينتين غرايمز – في تجسيد نيكس السابق.

قال دولان: “الأمر ليس مثل الأيام الخوالي، يانكيز القدامى، حيث يمكنك الحصول على ريجي جاكسون وهذا الرجل وهذا الرجل. وتشكيل فريق معًا. يكاد يكون من المستحيل القيام بذلك في الدوري الاميركي للمحترفين”. “عليك أن تنمي موهبتك في المنزل، وهذا أيضًا يبني العملة التجارية، وهذا هو فريق من الأشخاص. يوجد حرفيًا 20 شخصًا مكرسون خصيصًا لتطوير اللاعبين لوضع الإستراتيجية في الملعب.

قال دولان: “وهذا مهم لتطوير الامتياز”.

وقال المالك إنه تحدث بشكل متكرر مع ثيبودو عن رغبته في التغيير، لكن ذلك لم يلق آذاناً صاغية.

قال دولان قبل أن يوقفه كارتون عن الاستمرار: “وكان توم يحب التطوير، لكنه لم يكن كذلك حقًا…”.

كانت رسالة دولان الأخرى هي دفع استمرارية القائمة مع توقعات عالية للهيكل الحالي. ورفض اللاعب البالغ من العمر 70 عامًا تقريرًا لشبكة ESPN يفيد بأن نيكس وباكس شاركا في محادثات تجارية صيفية تشمل أنتيتوكونمبو.

قال دولان: “ليس هذا ما أعلمه”.

وقال مصدر في الدوري إن الجانبين أجريا مناقشات ولكن لم يكن هناك أي جذب وترك نيكس متشككًا في جدية باكس في التعامل مع نجم الامتياز الخاص بهم.

قال دولان: “نحن نحب فريقنا الآن. لديهم الكيمياء، وجميعهم يحبون بعضهم البعض. لم أر قط غرفة خلع الملابس أكثر تماسكًا”. “هناك الكثير من الطاقة هناك. يمكن ليون أن يتفوق علي دائمًا. لكنني لا أرى أننا نحدث تغييرًا كبيرًا. لأنه يتعين علينا مواصلة بناء هذه المجموعة. هذه المجموعة يمكنها الفوز بالبطولة. أنا أؤمن بذلك.”

وأضاف دولان أنه لا يتوقع أي صفقات كبيرة قبل الموعد النهائي.

أصبح مايك براون، المخضرم الذي وقع عقدًا مدته أربع سنوات بقيمة 40 مليون دولار، بديلاً لثيبودو بعد رفض العديد من فرق الدوري الاميركي للمحترفين محاولات نيويورك لمقابلة المدربين الرئيسيين بموجب العقد.

كانت بداية براون مثيرة للإعجاب في الغالب، لكن مقابلة دولان يوم الاثنين حدثت عند نقطة منخفضة، حيث خاض نيكس سلسلة من الهزائم في ثلاث مباريات متتالية ويعاني بشكل خاص من الناحية الدفاعية. من خلال 35 مباراة، كان نيكس بقيادة ثيبودو الموسم الماضي أفضل بمباراة واحدة (24-11) من فريق براون (23-12).

لكن من الواضح أن دولان يعتقد أن نيكس قادر على التعافي حتى يصل إلى كأس لاري أوبراين، لينهي ما بدأه ثيبودو.

قال دولان عندما سئل عن قراره بعدم تعليق لافتة في MSG للحصول على لقب كأس الدوري الأمريكي للمحترفين: “سنرفع اللافتة”. “سنرفع راية بطولة الدوري الاميركي للمحترفين. هذا ما سنرفعه.”