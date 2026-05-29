يشرح عبد كارتر من العمالقة الرد على مقدمة جاكسون دارت لترامب

أوضح عبد كارتر أنه شعر بأنه مضطر إلى أن يُظهر للعالم أنه يعارض تحالف جاكسون دارت مع الرئيس دونالد ترامب من خلال تقديمه في حدث أقيم مؤخرًا في نيويورك عندما نشر متسرع التمرير تعليقًا على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر فيه عن عدم رضاه عن تكتيكات لاعب الوسط.

“بعض الأشياء أكبر من كرة القدم، وهذه واحدة من تلك الأشياء. جاكسون هو أحد قادتنا. وقال كارتر بعد ظهر الجمعة: “إنه وجه امتيازنا. إنه لا يمثل نفسه وما يفعله فحسب، بل يمثلنا جميعًا وهذا ينطبق على أي شخص يرتدي زي العمالقة”. وأضاف: “إذا اختار الانضمام إلى رجل مثل الرئيس ترامب، فإن مسؤوليتي بناءً على ما أؤمن به وما أقف عليه، ليس فقط أن أظهر لزملائي في الفريق أنني ضد ذلك، ولكن أن أظهر للعالم”.

“هذا لا يعني أنه يتعين علينا نشر الكراهية. هذا لا يعني أنني وجاكسون نكره بعضنا البعض أو أننا نختلف. أجلس بجوار جاكسون كل يوم، في كل اجتماع للفريق. نحن قريبون ونتحدث. طالما أننا نتأكد من أن لدينا نفس الهدف كفريق، وأن أهدافنا تتوافق – وهو ما يحدث – أشعر أن هذا هو كل ما يهم. أريد فقط تجاوز هذا، ونعم، هذا كل شيء.”

قدم دارت، الذي تحدث أيضًا يوم الجمعة، ترامب في كلية مجتمع روكلاند في سوفيرن الأسبوع الماضي، الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية من زميله الذي تم اختياره في الجولة الأولى لعام 2025.

“اعتقدت أن هذا هو الذكاء الاصطناعي، وهو ما نفعله يا رجل”، نشر كارتر في تغريدة تم حذفها منذ ذلك الحين.

وقال كارتر في وقت لاحق في منشور آخر تم حذفه منذ ذلك الحين إن الاثنين تحدثا.

“أنا و 6 دنانير جيدين!” كتب. “لقد تحدثنا سابقًا كرجال. يستطيع يال الاحتفاظ بكل رواياته.”

خاطب دارت زملائه في فريق العمالقة يوم الثلاثاء بشأن قراره، على الرغم من أن كارتر لم يحضر بسبب التزامات عائلية تتعلق بعطلة عيد الأضحى، حسبما قالت مصادر لريان دونليفي من صحيفة The Post.

قال كارتر إنه لا يبحث عن اعتذار.

وقال كارتر: “لا أريده أن يقول إنه آسف”. “قف على ما تؤمن به، ولكن لا يمكن أن تكون هناك مشكلة عندما أقف على ما أؤمن به، وهذا كل ما يهمني.

“طالما لدينا هذا الفهم، كل شيء جيد.”